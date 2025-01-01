У Новий рік, в час миру і надії, Росія обрала насильство, - глава МЗС Чехії Ліпавський
Глава МЗС Чехії Ян Ліпавський заявив, що чеська дипломатія і надалі стоятиме на боці українці.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це Ліпавський написав у Twitter, прокоментувавши атаку РФ 1 січня.
"У Новий рік, час миру і надії, Росія обрала насильство, напавши на Київ і забравши життя невинних людей. Отже, ось моя резолюція: Чеська дипломатія і надалі твердо стоятиме на боці українців - адже мир починається з притягнення агресора до відповідальності", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, зранку 1 січня Росія атакувала Київ "шахедами". Станом на 14:00 відомо про двох загиблих та сімох постраждалих.
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Izira 6511dd52
показати весь коментар01.01.2025 14:15 Відповісти Мені подобається 5
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