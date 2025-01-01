У новорічну ніч ворог атакував Запорізьку область, надзвичайники врятували жінку

В ніч з 31 грудня на 1 січня росіяни атакували мирні населені пункти Запорізької області.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.

Він зазначив, що ворог атакував область КАБами о 20:20. Також о 23:57 зафіксовано влучання КАБ у Степногірську та Гуляйполі, сталися пожежі у двох цивільних будинках.

"Усі КАБ, випущені по обласному центру, збито. Ворог запустив понад 10 шахедів, з них: 5 збито над Запоріжжям та областю.

Деякі пролетіли повз місто", - зазначив Федоров.

Очільник області додав, що у Запоріжжі мінімальні пошкодження - кілька вибитих вікон у багатоповерхівках.

За інформацією ДСНС Запорізької області, у Гуляйполі протягом 6 хвилин сталося дві пожежі: о 23:57 та о 00:03 загорілися два житлових будинки.

"Вогнеборці оперативно ліквідували загоряння, а під час однієї з пожеж врятували 83-річну жінку, вивівши її на свіже повітря. Медична допомога врятованій не знадобилася", - зазначили в ДСНС.

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