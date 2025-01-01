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Польща (8262) Євросоюз (12775) Сибіга (223)

Україна очікує від польського головування в Раді ЄС нових ініціатив щодо військової підтримки та санкцій проти РФ, - Сибіга

Сибіга розповів про очікування від головування Польщі в Раді ЄС

Глава МЗС України Андрій Сибіга розповів, чого очікує Україна від головування Польщі в Раді ЄС протягом першої половини 2025 року.

Про це він повідомив у соцмережі X, передає Цензор.НЕТ.

За словами міністра, у першому півріччі 2025 року Україна розраховує на польське лідерство, принципову позицію та рішучість.

Сибіга сподівається на зміцнення співпраці зі своїм польським колегою Радославом Сікорським "для просування порядку денного ЄС-Україна".

"Ми очікуємо нових ініціатив щодо посилення військової підтримки України та санкційного тиску на агресора. Ми прагнемо динамічного процесу вступу України до ЄС, включно з відкриттям кластера 1 та інших кластерів в процесі скринінгу", - додав він.

Сибіга розповів про очікування від головування Польщі в Раді ЄС

У середу, 1 січня 2025 року, Польща офіційно взяла почала головування в Раді Європейського Союзу, яке триватиме шість місяців - до 30 червня. 

Також читайте: Угорщина втратила право на допомогу від ЄС на мільярд євро

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Топ коментарі
+6
зебидло ніхєра не робе, зебидло "очікує".
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01.01.2025 15:46
+4
зелені покидьки ще бабла хтять
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01.01.2025 15:46
+3
Цілий 2024 рік накачували нарід 73% через подоляцьких ботів на ненависть до поляків, а сьогодні вони чекають, щоб поляки, головуючи зробили за них частину їхньої роботи? Не підло це?
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01.01.2025 16:07
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зелені покидьки ще бабла хтять
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01.01.2025 15:46 Відповісти
зебидло ніхєра не робе, зебидло "очікує".
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01.01.2025 15:46 Відповісти
очкує
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01.01.2025 17:15 Відповісти
Притча:

Один чоловік був справжнім невдахою - життя тільки те й робило, що било його. Але він не переставав молитися: «Господи, зроби так, щоб я виграв у лотерею».

Його справи і далі погіршувалися, але він не переставав просити: «Господи, поможи мені, зроби, щоб я виграв у лотерею!»

Якось серед ночі його розбудив знервований голос Господа Бога: «Ти також мусиш Мені помогти. Купи хоча б один лотерейний білет!»

Сибіга, ти сидячи рівно на дупі не надійся тільки на поляків, а сам щось роби разом зі своїми підлеглими, которих в тебе легіон. Один таран чого вартУє, вже не говорячи про послицю в Болгарії.
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01.01.2025 15:55 Відповісти
Цілий 2024 рік накачували нарід 73% через подоляцьких ботів на ненависть до поляків, а сьогодні вони чекають, щоб поляки, головуючи зробили за них частину їхньої роботи? Не підло це?
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01.01.2025 16:07 Відповісти
О тек!!! Зеленим усі навкруги винні!
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01.01.2025 16:28 Відповісти
А хіба вони мислять такими категоріями? Чи взагалі мислять?
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01.01.2025 17:18 Відповісти
Ключове-"очікує"... опікуни фігові
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01.01.2025 16:27 Відповісти
"очікуни"... Т9 довбане
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01.01.2025 16:29 Відповісти
Горько за нашу страну... Очень... Кремлевское кодло опять рулит.... Не проремлевское, а кремлевское... Только Герои Украины смогут эту навалу остановить... СЛАВА ГЕРОЯМ!!! СЛАВА УКРАИНЕ!!!
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01.01.2025 16:41 Відповісти
-"Ми прагнемо динамічного процесу вступу України до ЄС''- із зеленою владою яка тільки динамічно розкрадає бюджет, та здає територію України вступ в ЄС нам не світить.
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01.01.2025 16:44 Відповісти
Остання надія !
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01.01.2025 20:17 Відповісти
 
 