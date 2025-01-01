Україна очікує від польського головування в Раді ЄС нових ініціатив щодо військової підтримки та санкцій проти РФ, - Сибіга
Глава МЗС України Андрій Сибіга розповів, чого очікує Україна від головування Польщі в Раді ЄС протягом першої половини 2025 року.
Про це він повідомив у соцмережі X, передає Цензор.НЕТ.
За словами міністра, у першому півріччі 2025 року Україна розраховує на польське лідерство, принципову позицію та рішучість.
Сибіга сподівається на зміцнення співпраці зі своїм польським колегою Радославом Сікорським "для просування порядку денного ЄС-Україна".
"Ми очікуємо нових ініціатив щодо посилення військової підтримки України та санкційного тиску на агресора. Ми прагнемо динамічного процесу вступу України до ЄС, включно з відкриттям кластера 1 та інших кластерів в процесі скринінгу", - додав він.
У середу, 1 січня 2025 року, Польща офіційно взяла почала головування в Раді Європейського Союзу, яке триватиме шість місяців - до 30 червня.
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Сибіга, ти сидячи рівно на дупі не надійся тільки на поляків, а сам щось роби разом зі своїми підлеглими, которих в тебе легіон. Один таран чого вартУє, вже не говорячи про послицю в Болгарії.