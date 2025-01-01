Внаслідок російських обстрілів Херсонщини загинула людина, 6 поранені. ФОТО

1 січня військові РФ вкотре обстрілювали населені пункт Херсонщини застосовуючи артилерію та дрони.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Херсонської обласної прокуратури.

Зазначається, що внаслідок обстрілів двоє людей постраждало у передмісті - Антонівці.

Також через скидання вибухівки з дрона у Бериславі до лікарні звернувся місцевий житель.

Крім того, пошкоджено щонайменше 22 цивільних обʼєкта, серед яких приватні та багатоквартирні будинки, господарські споруди, автотранспорт.

Як раніше повідомлялося, вранці окупанти атакували Херсон. Внаслідок обстрілу загинув 23-річний чоловік. Ще троє цивільних дістали поранення.

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