200 українських авіаторів пройшли базову льотну підготовку у Британії перед навчанням на F-16
200 українських авіаторів пройшли базову льотну, наземну та мовну підготовку у Великій Британії перед навчанням на F-16.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр посольства Великої Британії в Україні.
Як зазначається, інструктори Королівських ВПС навчали пілотів загального керування літаком, польоту за приладами, навігації на низьких висотах та польоту у складних формуваннях.
Топ коментарі
+12 Дід Панас 90d55db2
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+4 Oleg K 0ff374ed
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+2 Василь Казімко
показати весь коментар01.01.2025 21:24
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З Богом соколи !!!
в 1975 році, а прийнята на озброення 1982році. Літати будуть
на б/в техніці, а який залишковий ресурс?
а ф35 ще напорядок вища 200-250 млн але там черга вже до 28 року розписана і контракти заключають на 29 рік.
Плюс в ф16 дешевше обслуговування, година польоту 8 тис. а в ф35 25-28 тис.