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Велика Британія (5338) F16 F-16 (638) пілот (74)

200 українських авіаторів пройшли базову льотну підготовку у Британії перед навчанням на F-16

підготовка пілотів у Британії

200 українських авіаторів пройшли базову льотну, наземну та мовну підготовку у Великій Британії перед навчанням на F-16.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр посольства Великої Британії в Україні.

Як зазначається, інструктори Королівських ВПС навчали пілотів загального керування літаком, польоту за приладами, навігації на низьких висотах та польоту у складних формуваннях.

Також читайте: Британія вже підготувала 200 українських пілотів, незабаром вони літатимуть на F-16 (оновлено). ФОТОрепортаж

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Топ коментарі
+12
Гарний пілот в небі на ф-16 викликає відчуття захищеності (у цивільних), відчуття впевненості (у військових ЗСУ), відчуття страху у ворога ( патаму чьто можно получить п..зди).
З Богом соколи !!!
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01.01.2025 21:17
+4
Тебе только аэродромы назвать, или конкретно ангары, ваня?
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01.01.2025 21:50
+2
Думаю такі дані необовязково розміщувати в ЗМІ.
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01.01.2025 21:24
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А тепер, саме менше ,пів -року навчань на Ф-16.
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01.01.2025 20:40 Відповісти
Де літаки?
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01.01.2025 21:14 Відповісти
Тебе только аэродромы назвать, или конкретно ангары, ваня?
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01.01.2025 21:50 Відповісти
Гарний пілот в небі на ф-16 викликає відчуття захищеності (у цивільних), відчуття впевненості (у військових ЗСУ), відчуття страху у ворога ( патаму чьто можно получить п..зди).
З Богом соколи !!!
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01.01.2025 21:17 Відповісти
Думаю такі дані необовязково розміщувати в ЗМІ.
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01.01.2025 21:24 Відповісти
бо зебіл чи його проктолог прочитають та здадуть?
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02.01.2025 11:12 Відповісти
А чому не ******** Ф-35, адже Ф-16 це стара машина, зроблена
в 1975 році, а прийнята на озброення 1982році. Літати будуть
на б/в техніці, а який залишковий ресурс?
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01.01.2025 21:34 Відповісти
Зрада?!
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01.01.2025 21:51 Відповісти
ФАКТада.
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01.01.2025 22:06 Відповісти
Что "фактада", кацапе? Ф35 - новый самолет, на который у производителя очередь на 12 лет вперед.
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02.01.2025 02:47 Відповісти
ФАКТада, кацапе.
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02.01.2025 07:05 Відповісти
ні- це 73% виборець зебіленського...
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02.01.2025 11:13 Відповісти
Вони хоч модернізовані блок 50 та ви праві в 28 році їх мали списувати, просто ціна навіть нового ф16 блок 70 то 160 млн. долларів і чекати пару років на його виробницвто,
а ф35 ще напорядок вища 200-250 млн але там черга вже до 28 року розписана і контракти заключають на 29 рік.

Плюс в ф16 дешевше обслуговування, година польоту 8 тис. а в ф35 25-28 тис.
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01.01.2025 22:03 Відповісти
Україна зробила замовлення? Сплатила покупку?
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01.01.2025 23:45 Відповісти
Давай вже хай зразу передають "Зірку смерті" і імперські винищувачі. Що його ото розмінюватись на дріб'язок. )
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01.01.2025 23:46 Відповісти
Краще вже відразу на щойно проєктовані винищувачі 6-покоління. Щоб із запасом
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02.01.2025 04:37 Відповісти
Це ті хто навчався обслуговувати ф-16!
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01.01.2025 22:02 Відповісти
якщо всі вони пілоти - то не погана кількість. Якщо там і наземний персонал, то пілотів там одиниці -ми це вже бачили
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02.01.2025 01:46 Відповісти
 
 