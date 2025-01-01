200 українських авіаторів пройшли базову льотну підготовку у Британії перед навчанням на F-16

200 українських авіаторів пройшли базову льотну, наземну та мовну підготовку у Великій Британії перед навчанням на F-16.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр посольства Великої Британії в Україні.

Як зазначається, інструктори Королівських ВПС навчали пілотів загального керування літаком, польоту за приладами, навігації на низьких висотах та польоту у складних формуваннях.

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