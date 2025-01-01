У районі Степногірська вибухи, ворог атакує Запорізьку область КАБами

Увечері 1 січня 2025 року кілька вибухів пролунало у районі Степногірська Запорізької області.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Запорізької ОВА Іван Федоров, інформує Цензор.НЕТ.

"Загроза авіабомб на Запоріжжі - ворог атакує територію області. До закінчення тривоги залишайтеся у безпечних місцях", - зауважив він.

Раніше Повітряні сили попереджали про запуск ворогом КАБів на Запоріжжя.

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