У районі Степногірська вибухи, ворог атакує Запорізьку область КАБами
Увечері 1 січня 2025 року кілька вибухів пролунало у районі Степногірська Запорізької області.
Про це повідомив у телеграм-каналі голова Запорізької ОВА Іван Федоров, інформує Цензор.НЕТ.
"Загроза авіабомб на Запоріжжі - ворог атакує територію області. До закінчення тривоги залишайтеся у безпечних місцях", - зауважив він.
Раніше Повітряні сили попереджали про запуск ворогом КАБів на Запоріжжя.
Більше інформації на цю хвилину не відомо.
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Старый зольдат
показати весь коментар01.01.2025 21:38 Відповісти Мені подобається 2
Анатолий Лысенко 601204cc
показати весь коментар01.01.2025 21:44 Відповісти Мені подобається 0
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