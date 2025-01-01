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вибух (4367) Запорізька область (3362) КАБ (280) Василівський район (9) Степногірськ (9)

У районі Степногірська вибухи, ворог атакує Запорізьку область КАБами

Загарбники вдарили КАБами по Слатиному на Харківщині

Увечері 1 січня 2025 року кілька вибухів пролунало у районі Степногірська Запорізької області.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Запорізької ОВА Іван Федоров, інформує Цензор.НЕТ.

"Загроза авіабомб на Запоріжжі - ворог атакує територію області. До закінчення тривоги залишайтеся у безпечних місцях", - зауважив він.

Раніше Повітряні сили попереджали про запуск ворогом КАБів на Запоріжжя. 

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Більше інформації на цю хвилину не відомо.

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С Днем Народження, Степану Андрійович!
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01.01.2025 21:38 Відповісти
Рашизм крокує по планеті та бздить весь світ його ... как дети , а він - ще дужче б'є та б'є, та цє нікого не и б е...
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01.01.2025 21:44 Відповісти
 
 