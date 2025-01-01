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Росіяни "скасували" святого Миколая та колядників на ТОТ, - Центр нацспротиву

Заборона українських свят на ТОТ

На тимчасово окупованих територіях заборонили залучати до святкування різдвяно-новорічних днів святого Миколая та колядників.

Про це пише Центр національного спротиву, передає Цензор.НЕТ.

"Кремль настільки боїться бодай згадки про Україну та українське, що вирішив вчергове пробити своє скрєпно-православне дно", - наголошують в Центрі.

Зазначається, що в дошкільних установах та освітніх закладах тимчасово окупованих територіях України адміністрації отримали вказівку про заборону навіть згадувати святого Миколая. На усіх заходах має бути присутнім виключно дід мороз та снігурка.

Окрім цього запроваджено повне табу на колядки та вертепи.

Читайте: На "потреби СВО": На окупованих територіях прокотилася нова хвиля конфіскації цивільних авто, - ЦНС

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Топ коментарі
+18
Кацапів не бентежить, що забороняють християнського святого Миколая і замінюють його на язичницького демона "діда Мороза". Це якийсь сюр!.
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01.01.2025 22:02
+13
Нічого українського в Україні - це їхня мета. Зато старий педофіл з неповнолітньою онучкою - це дуже скрєпно.
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01.01.2025 22:09
+13
- В чому різниця між "Святим Миколаєм" та "Дідом Морозом"?
- "Святий Миколай приходить один, і з купою подарунків... А Дід Мороз - п"яний, і з такою ж п"яною курвою...
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01.01.2025 22:11
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Ніяких колядок - тільки Боже царя храни
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01.01.2025 22:01 Відповісти
їхній бог сатана який є батьком брехні саме тому й побудовано у них все на брехні...
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01.01.2025 22:19 Відповісти
Кацапів не бентежить, що забороняють християнського святого Миколая і замінюють його на язичницького демона "діда Мороза". Це якийсь сюр!.
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01.01.2025 22:02 Відповісти

Це не сюр. Це - зкріпа.
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02.01.2025 00:31 Відповісти
А якщо їм показати, де були зйомки https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%87%D0%BE%D1%80%D0%B8_%D0%BD%D0%B0_%D1%85%D1%83%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96_%D0%B1%D1%96%D0%BB%D1%8F_%D0%94%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%8C%D0%BA%D0%B8_(%D1%84%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BC,_1961) Вечора на хуторі поблизу Диканьки, котрі знімав Роу.... Там пердаки до марсу розірве.
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01.01.2025 22:07 Відповісти
Нічого українського в Україні - це їхня мета. Зато старий педофіл з неповнолітньою онучкою - це дуже скрєпно.
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01.01.2025 22:09 Відповісти
Коли вже повиздихають ці недолюди....
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01.01.2025 22:10 Відповісти
- В чому різниця між "Святим Миколаєм" та "Дідом Морозом"?
- "Святий Миколай приходить один, і з купою подарунків... А Дід Мороз - п"яний, і з такою ж п"яною курвою...
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01.01.2025 22:11 Відповісти
рашистський антихрист скаженіє ,від однієї згадки про справи Божі
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01.01.2025 22:11 Відповісти
Як виховувати в українцях патриотизм, якщо ЗМІ ТУПОГОЛІ ?!
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01.01.2025 22:32 Відповісти
Кілька українських телеканалів, серед яких СТБ, ICTV2, ТЕТ, «2+2», Новий канал, «Еспресо» та «Прямий», не увімкнули державний гімн у перші хвилини Нового року, порушивши звичну традицію.
Натомість в ефірі показували серіали, концерти чи інші програми.
Гімн прозвучав на телеканалах телемарафону «Єдині новини», а також на «1+1 Україна», «Першому» (Суспільне), 5 каналі, «Дім» та 24 каналі.
Закон не зобов'язує транслювати гімн у Новий рік, але урочисті заходи загальнодержавного значення мають супроводжуватися його виконанням.
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01.01.2025 22:34 Відповісти
"урочисті заходи загальнодержавного значення" - класна фраза!
Вихідні на загальнодержавні свята під час дії воєнного стану - скасовано
Комендантську годину - не скасовано
Феєрверки - заборонено

Що з цього я підтримую, а що ні - не важливо.
Важливо - не перетворювати державні символи (як то Гімн) на щось необхідне до події (як у "совку").
Якщо хтось хоче Гімн о півночі на Новий рік, то чому не вимагає його на Різдво, Пасху чи Трійцю? Або на День Конституції, День Незалежності, День Соборності і т.д.
Гімн - це атрибут ДЕРЖАВИ, а Новий рік - лише один з днів існування цієї Держави... Нащо робити з НАШОГО ГІМНУ те, що "совки" зробили зі свого?
Не розумію....
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01.01.2025 22:48 Відповісти
український Гімн о півночі на Новий рік тількі ворог не хоче. Памятаю як ми зустрічали 2005 рік і співали Гімн. Скількі було тоді сподівань на майбутне , яке Ющенко спустив до унітазу і здав Україну янеку. Україна давно б була у НАТО і ЕС, якби країною не правили довгі роки ідіоти.
А тут ви ще хочете Гімн скасувати
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01.01.2025 23:01 Відповісти
Якщо ви не зрозуміли за стільки років що Ющенко нічого не спускав а ватно-мосеальські гниди - юльки-морози-януковичі при повній підтримці русні - обплювпли всі його економічні (середня з.п. 400 баксів ще 20 років тому), культурні (визнання Голодомору, укр. мова в школах і кінотеатрах) та політичні (підтримка Грузії, початок руху до ЄС та НАТО, початок роботи по отриманню Томоса) - то не дивно чому ми приречені обирати всяких пройдисвітів типу ЗЕлоха й надалі.
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02.01.2025 01:15 Відповісти
чому ми приречені обирати… ⁉️
Тому що порядочні люди знищені і знищуються і будуть знищені , доки суспільство не почне ставати на їх захист
Бандера , Чорновіл , Фаріон . Чому націоналістів нема зараз у парламенті ?
А ви ще хочете Гімн скасувати
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02.01.2025 02:51 Відповісти
Жульку вспомните, которая все интересы Украины в унитаз спустила и с ****** хихикала. Это ***** заявило, что из украинских политиков ему лучше всего иметь дело с Тимошенко. За всяких морозов, симоненков и прочих януковощей скромно умолчу. Украинцы таких сами выбирают и кто виноват тогда?
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02.01.2025 01:44 Відповісти
Я ще памятаю як мертветчук з суркисом , будучи у владі , мріяли посаду депутата передавати нащадкам
ось дивиться на дивний ньюанс - у пост радянських ЗАБІТИХ країнах посаду президента передають синам ( Азербайджан Туркменістан . ) Ще Лукашенко мрііть
і їх народ це терпить -в них гени крипаків а ще і ЗМІ у руках олигархів.
і ось українські ЗМІ забули у новорічну ніч національний Гімн . Співпадіння ? Не думаю
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02.01.2025 03:05 Відповісти
Ну тепер вже точно можна сказати, що РПЦ - то Розпіарений Пеклопредставницький Центр від Йосі сраліна зразка 1943 року, коли ця секта отримала "благословенний томос" від НКВС. Якщо вони забороняють навіть згадку про Святого (при тому в усіх гілках Християнства), то нічого спільного з вірою те угрупування немає. Але це було і так зрозуміло ще з 15 сторіччя (здається).

Країна, якої не повинно було б бути, але яка, на жаль, є і показує усьому світу як не треба жити, повинна розпастися на національні складові: від Балтики до Тихого океани, від Чорного моря до Північного океану (або, як співалось, на "плєсєнь і ліповий мьод")...
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01.01.2025 22:36 Відповісти
Какая разьніца???? ©
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01.01.2025 23:00 Відповісти
Це не рашисти скасували - це український бренд кв95, начолі з зеленским, котрий здав, майже увесь український Південь за ТРИ ДОБИ, а як забувають більшість читачив цензора саме про це - і чомусь сумлінно повторюють - а ЗСУ ж видбила рашистів з іншіх областей( та рашисти пішли самі - а для самих упоратих вкраїнчів - чому зараз ЗСУ тіки тікає та здає землі) - у іншіх областях, у 22 році - то була військова операція за допомоги тогож зеленского - працюють за гроші ху...ла та знищують все українське(виступ кв95 по вбитої Фаріон).
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01.01.2025 23:10 Відповісти
Оце і є путін прийді ...замінив всі свята своїм ху* лом ...як вам ватанам ,все ок ? ваші діти радіють ?
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01.01.2025 23:16 Відповісти
Так ватани саме цього і чекали - радной русскій мір, з якого вони і вилупилися. Вони українське не розуміють і не сприймають.
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02.01.2025 00:23 Відповісти
Прошу для всіх свідомих, "Украінська школа магіі"подивіться та зробіть висновки.
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01.01.2025 23:49 Відповісти
Українська історія не налазить на ординські рила- 'хоробрі' окупанти бояться колядників...
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02.01.2025 01:00 Відповісти
Як кого? Чоловіків- українців. "В Бєрлін за нємкамі", а "На Украіну за украінкамі". Що не ясно?
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02.01.2025 01:58 Відповісти
Не было у Святого Николая, Санта Клауса никакой внучки Снегурочки! Откуда она у дида мороза? Тогда и баба мороз должна быть. Если он ее в лесу нашел и удочерил, то она ему не внучка, а дочка! Рашистов ватных совсем дидами задурачили.
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02.01.2025 01:50 Відповісти
На окружний підібрав, мерзнула дівчина
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02.01.2025 07:00 Відповісти
снігурка синя, бо вона мертва
дєд серійний убивця і некрофіл, таскає за собою замерзше тіло
така пара вітає кацапів з новим роком
досить логічно
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02.01.2025 08:00 Відповісти
просто дєд мароз звичайний пєдофіл
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02.01.2025 08:10 Відповісти
Як і його ху...ло
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02.01.2025 08:35 Відповісти
Во во віра не має значення. Що ж підари цього не знають!!!! Що ж їм не пояснили не розказали!!!!
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02.01.2025 07:39 Відповісти
Це і є рашиський етноцид в 21 столітті варвари хочуть стерти історичну пам'ять.
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02.01.2025 08:17 Відповісти
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02.01.2025 09:13 Відповісти
ООН вже приготував заяву про занепокоєння притиском вірян кацапами?
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02.01.2025 09:49 Відповісти
 
 