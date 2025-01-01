Росіяни "скасували" святого Миколая та колядників на ТОТ, - Центр нацспротиву
На тимчасово окупованих територіях заборонили залучати до святкування різдвяно-новорічних днів святого Миколая та колядників.
Про це пише Центр національного спротиву, передає Цензор.НЕТ.
"Кремль настільки боїться бодай згадки про Україну та українське, що вирішив вчергове пробити своє скрєпно-православне дно", - наголошують в Центрі.
Зазначається, що в дошкільних установах та освітніх закладах тимчасово окупованих територіях України адміністрації отримали вказівку про заборону навіть згадувати святого Миколая. На усіх заходах має бути присутнім виключно дід мороз та снігурка.
Окрім цього запроваджено повне табу на колядки та вертепи.
Топ коментарі
+18 Амандрапапупа
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+13 Izira 6511dd52
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+13 Яр Холодний
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Будь ласка, зачекайте...
Це не сюр. Це - зкріпа.
- "Святий Миколай приходить один, і з купою подарунків... А Дід Мороз - п"яний, і з такою ж п"яною курвою...
Натомість в ефірі показували серіали, концерти чи інші програми.
Гімн прозвучав на телеканалах телемарафону «Єдині новини», а також на «1+1 Україна», «Першому» (Суспільне), 5 каналі, «Дім» та 24 каналі.
Закон не зобов'язує транслювати гімн у Новий рік, але урочисті заходи загальнодержавного значення мають супроводжуватися його виконанням.
Вихідні на загальнодержавні свята під час дії воєнного стану - скасовано
Комендантську годину - не скасовано
Феєрверки - заборонено
Що з цього я підтримую, а що ні - не важливо.
Важливо - не перетворювати державні символи (як то Гімн) на щось необхідне до події (як у "совку").
Якщо хтось хоче Гімн о півночі на Новий рік, то чому не вимагає його на Різдво, Пасху чи Трійцю? Або на День Конституції, День Незалежності, День Соборності і т.д.
Гімн - це атрибут ДЕРЖАВИ, а Новий рік - лише один з днів існування цієї Держави... Нащо робити з НАШОГО ГІМНУ те, що "совки" зробили зі свого?
Не розумію....
А тут ви ще хочете Гімн скасувати
Тому що порядочні люди знищені і знищуються і будуть знищені , доки суспільство не почне ставати на їх захист
Бандера , Чорновіл , Фаріон . Чому націоналістів нема зараз у парламенті ?
А ви ще хочете Гімн скасувати
ось дивиться на дивний ньюанс - у пост радянських ЗАБІТИХ країнах посаду президента передають синам ( Азербайджан Туркменістан . ) Ще Лукашенко мрііть
і їх народ це терпить -в них гени крипаків а ще і ЗМІ у руках олигархів.
і ось українські ЗМІ забули у новорічну ніч національний Гімн . Співпадіння ? Не думаю
Країна, якої не повинно було б бути, але яка, на жаль, є і показує усьому світу як не треба жити, повинна розпастися на національні складові: від Балтики до Тихого океани, від Чорного моря до Північного океану (або, як співалось, на "плєсєнь і ліповий мьод")...
дєд серійний убивця і некрофіл, таскає за собою замерзше тіло
така пара вітає кацапів з новим роком
досить логічно