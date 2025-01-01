Росіяни "скасували" святого Миколая та колядників на ТОТ, - Центр нацспротиву

На тимчасово окупованих територіях заборонили залучати до святкування різдвяно-новорічних днів святого Миколая та колядників.

Про це пише Центр національного спротиву, передає Цензор.НЕТ.

"Кремль настільки боїться бодай згадки про Україну та українське, що вирішив вчергове пробити своє скрєпно-православне дно", - наголошують в Центрі.

Зазначається, що в дошкільних установах та освітніх закладах тимчасово окупованих територіях України адміністрації отримали вказівку про заборону навіть згадувати святого Миколая. На усіх заходах має бути присутнім виключно дід мороз та снігурка.

Окрім цього запроваджено повне табу на колядки та вертепи.

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