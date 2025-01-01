УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
12306 відвідувачів онлайн
Новини Війна
638 1
війна (474) обстріл (27098) Сумська область (3246) війна в Україні (1205)

Ворожі війська атакували Сумщину понад 30 разів протягом дня

Обстріли Сумщини

1 січня росіяни здійснили 34 обстріли прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 95 вибухів.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Сумську ОВА.

Обстрілів зазнали, зокрема

  • Хотінська громада: ворог бив з мінометів (50 вибухів), гранатометів (7 вибухів).
  • Краснопільська громада: відбулися скидання ВОГ з БПЛА (14 вибухів), атака FPV-дронами (3 вибухи).
  • Есманьська громада: завдано атаку FPV-дронами (5 вибухів), мінометний обстріл (2 вибухи).
  • Великописарівська громада: росіяни вдарили з артилерії (12 вибухів).
  • Шалигинська громада: зафіксовано атаку FPV-дронами (2 вибухи).
  • Миропільська громада: здійснено удар КАБом (1 вибух). Внаслідок обстрілу пошкоджено 8 приватних будинків.

Також читайте: Внаслідок російських обстрілів Херсонщини загинула людина, 6 поранені. ФОТО

Автор: 
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Артюха щось не чутно - влаштував мер Конотопа його сантехніком до себе?
показати весь коментар
01.01.2025 23:40 Відповісти
 
 