Ворожі війська атакували Сумщину понад 30 разів протягом дня
1 січня росіяни здійснили 34 обстріли прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 95 вибухів.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Сумську ОВА.
Обстрілів зазнали, зокрема
- Хотінська громада: ворог бив з мінометів (50 вибухів), гранатометів (7 вибухів).
- Краснопільська громада: відбулися скидання ВОГ з БПЛА (14 вибухів), атака FPV-дронами (3 вибухи).
- Есманьська громада: завдано атаку FPV-дронами (5 вибухів), мінометний обстріл (2 вибухи).
- Великописарівська громада: росіяни вдарили з артилерії (12 вибухів).
- Шалигинська громада: зафіксовано атаку FPV-дронами (2 вибухи).
- Миропільська громада: здійснено удар КАБом (1 вибух). Внаслідок обстрілу пошкоджено 8 приватних будинків.
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Luk Viktor
показати весь коментар01.01.2025 23:40 Відповісти Мені подобається 0
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