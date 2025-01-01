Ворожі війська атакували Сумщину понад 30 разів протягом дня

1 січня росіяни здійснили 34 обстріли прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 95 вибухів.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Сумську ОВА.

Обстрілів зазнали, зокрема

Хотінська громада: ворог бив з мінометів (50 вибухів), гранатометів (7 вибухів).

Краснопільська громада: відбулися скидання ВОГ з БПЛА (14 вибухів), атака FPV-дронами (3 вибухи).

Есманьська громада: завдано атаку FPV-дронами (5 вибухів), мінометний обстріл (2 вибухи).

Великописарівська громада: росіяни вдарили з артилерії (12 вибухів).

Шалигинська громада: зафіксовано атаку FPV-дронами (2 вибухи).

Миропільська громада: здійснено удар КАБом (1 вибух). Внаслідок обстрілу пошкоджено 8 приватних будинків.

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