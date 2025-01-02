Росіяни вдарили дроном по Микільському на Херсонщині, загинув чоловік

Ввечері 1 січня російські війська вдарили безпілотником по селу Микільське Херсонської області.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Херсонської ОВА.

"Внаслідок скидання вибухівки з дрона 59-річний чоловік дістав вибухову та черепно-мозкову травми, контузію, а також уламкове поранення грудної клітки, живота, травматичну ампутацію передпліччя, стегна та стопи", - повідомили в ОВА.

Пізніше очільник адміністрації Олександр Прокудін написав, що внаслідок скидання вибухівки з дрона поранення дістав 59-річний чоловік. Лікарі робили все можливе, аби врятувати його життя, однак отримані травми виявились занадто важкими.

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