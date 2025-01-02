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Окупанти КАБами атакували Степногірськ Запорізької області: загинула людина

Степногірськ: наслідки удару 1 січня

Ввечері 1 січня російські загарбники завдали ударів по Степногірську Запорізької області. Атакували КАБами.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник ОВА Іван Федоров.

"Ворог одинадцять разів вдарив КАБами по Степногірську. Зруйнований пʼятиповерховий будинок. Загинув чоловік. Його тіло рятувальники дістали з-під завалів", - йдеться в повдіомленні.

Федоров зазначив, що пошуково-рятувальна операція тривала понад 5 годин.

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