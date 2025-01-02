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Новини
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армія рф (16200) Генштаб ЗС (6075) ліквідація (3523) знищення (6565)

Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 792 170 осіб (+1370 за добу), 9676 танків, 21 552 артсистеми, 20 056 бойових броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення ліквідували 792170 російських загарбників.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника із 24.02.22 по 02.01.25 орієнтовно становлять:

  • особового складу ‒ близько 792170 (+1370) осіб,
  • танків ‒ 9676 (+4) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 20056 (+13) од,
  • артилерійських систем – 21552 (+20) од,
  • РСЗВ – 1256 (+0) од,
  • засоби ППО ‒ 1032 (+0) од,
  • літаків – 369 (+0) од,
  • гелікоптерів – 330 (+1) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 21200 (+69),
  • крилаті ракети ‒ 3003 (+0),
  • кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
  • підводні човни / submarines - 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 32729 (+54) од,
  • спеціальна техніка ‒ 3675 (+3)

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Топ коментарі
+9
Вчора був перший, а цей їм кацапи самі підказали
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02.01.2025 08:09
+8
А чого у зведенні вказано ОДИН вертоліт? Каца пи ж самі підтвердили збиття ДВОХ та загибель ОБОХ екіпажів?
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02.01.2025 07:30
+7
Боженько! Бережи вояків ЗСУ!!!
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02.01.2025 08:06
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А чого у зведенні вказано ОДИН вертоліт? Каца пи ж самі підтвердили збиття ДВОХ та загибель ОБОХ екіпажів?
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02.01.2025 07:30 Відповісти
Вчора був перший, а цей їм кацапи самі підказали
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02.01.2025 08:09 Відповісти
Там вже мова йде про три - два Мі-8 і один Мі-28, останнього сто відсотково самі кацапи збили.
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02.01.2025 09:26 Відповісти
Цього не чув...
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02.01.2025 10:49 Відповісти
Боженько! Бережи вояків ЗСУ!!!
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02.01.2025 08:06 Відповісти
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02.01.2025 09:05 Відповісти
Де аналітика? Марій-Ел з Камчаткою пройшли?
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02.01.2025 09:13 Відповісти
1 370 новорічних чумардосів пройшли в фанзону.
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02.01.2025 09:28 Відповісти
Тим часом:
"https://t.me/BerezaJuice/51465 У 2024 році ворог окупував 4 168 км² території України, ціною 420 тис. загиблих орків, - константує ISW
Це означає, що на кожен квадратний кілометр захопленої землі окупанти втрачали в середньому 102 солдатів.
Для порівняння, за весь 2023 рік вони окупували лише 148,6 км²"
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02.01.2025 09:59 Відповісти
"Підсумки бойових дій за 2023 рік https://i.imgur.com/c9o21Q7.jpg - 395 км² звільнено, а 683 км² - окупував ворог (DeepState)"

і

"Для порівняння, за весь 2023 рік вони окупували лише 148,6 км²"

Хтось з вас двох бреше
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02.01.2025 12:05 Відповісти
Гелі - 331!
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02.01.2025 14:06 Відповісти
330. Френдліфайр не рахується.
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02.01.2025 17:20 Відповісти
 
 