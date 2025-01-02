Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 792 170 осіб (+1370 за добу), 9676 танків, 21 552 артсистеми, 20 056 бойових броньованих машин. ІНФОГРАФІКА
Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення ліквідували 792170 російських загарбників.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.
Як зазначається, загальні бойові втрати противника із 24.02.22 по 02.01.25 орієнтовно становлять:
- особового складу ‒ близько 792170 (+1370) осіб,
- танків ‒ 9676 (+4) од,
- бойових броньованих машин ‒ 20056 (+13) од,
- артилерійських систем – 21552 (+20) од,
- РСЗВ – 1256 (+0) од,
- засоби ППО ‒ 1032 (+0) од,
- літаків – 369 (+0) од,
- гелікоптерів – 330 (+1) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 21200 (+69),
- крилаті ракети ‒ 3003 (+0),
- кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
- підводні човни / submarines - 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 32729 (+54) од,
- спеціальна техніка ‒ 3675 (+3)
Топ коментарі
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"https://t.me/BerezaJuice/51465 У 2024 році ворог окупував 4 168 км² території України, ціною 420 тис. загиблих орків, - константує ISW
Це означає, що на кожен квадратний кілометр захопленої землі окупанти втрачали в середньому 102 солдатів.
Для порівняння, за весь 2023 рік вони окупували лише 148,6 км²"
і
"Для порівняння, за весь 2023 рік вони окупували лише 148,6 км²"
Хтось з вас двох бреше