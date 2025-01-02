Росія провела навчання, які імітують можливий напад на Фінляндію та країни Балтії
Росія ретельно відпрацювала атаку на країни східної частини НАТО та продемонструвала готовність йти на значні ризики незалежно від втрат.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише фінське видання Iltalehti з посиланням на джерела в НАТО.
Джерела в Альянсі повідомили, що загалом вважається можливим напад російських військових на Фінляндію, Північну Норвегію та країни Балтії. Російська атака мала бути одночасною роботою відразу кількох різних підрозділів російської армії.
На півночі 14-й армійський корпус атакує норвезьке узбережжя з напрямку Мурманська на морі, суші та у повітрі. У фінську Лапландію росіяни висадять свій десант і спробують швидко захопити, наприклад, аеропорт Івало.
Росія спробує створити буферну зону не тільки на півночі Лапландії, а й у Фіннмарку в Норвегії, що дозволить перенести бойові дії до країн НАТО. На територію Фінляндії також вторгнуться російські ракетні війська, дислоковані на Кольському півострові, і десятки тисяч російських солдатів візьмуть участь в атаці.
Далі російські ракетні війська атакують південне узбережжя Фінляндії і південний схід Фінляндії. За атаку відповідатиме російський 44-й армійський корпус.
Метою не обов'язково буде прорив вглиб Фінляндії, але завоювання північного узбережжя Фінської затоки і південно-східної Фінляндії.
Це зв'язало б основні сили оборони Фінляндії і ускладнило б підтримку оборони Естонії з фінського напрямку. За оцінками джерел, Росія прагнула б вийти на кордони, встановлені Туркуським договором 1743 року. У такому випадку російські сили вторгнення намагатимуться досягти річки Кюмійокі. Далі на північ метою нападу буде Пуумалансалмі.
Російське безпекове мислення відображає прагнення до стратегічної глибини і бажання створити єдину буферну зону в Європі, від Арктики до Балтійського і Чорного морів, через Середземне море.
Конкретні оцінки загроз, представлені джерелами НАТО, допомагають зрозуміти, чому висновки звіту є настільки серйозними.
За оцінкою НАТО, російські ракетні удари також будуть спрямовані на Гельсінкі. Але основний наступ Росії буде в країнах Балтії.
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Їм запропонували помилування та платню в еквіваленті 2 тисяч доларів на місяць, що приблизно у 10 разів перевищує мінімальну зарплату в Росії.
Як пояснили колишні ув'язнені, рішення піти на фронт жінки прийняли зокрема через суворі умови в російських в'язницях. Вони були змушені постійно мовчати і проводили до 12 годин на добу, виконуючи обов'язкову роботу в лісопильній майстерні в'язниці, навіть за мінусової температури взимку.
Те що Третю він почне з країн Балтії , я навіть не сумнівалась і раніше.
трамп імпотент , тому таке можливо з великою ймовірністю
Звісно ж, пообіцяв. І слово тримає. Чому б не використати московію у якості "криголама" на шляху до світового панування "Піднебесної Імперії"...
Казалось бы, чего проще остановить агрессора, достаточно Европе и Америке прекратить всякую торговлю с быдлостаном, китаем, северной кореей, ираном и белорусией , и у них отпадёт всякое желание нападать и воевать, но не тут-то было, а как же прибыль?
Вот и получается, потерять определённые деньги от прекращения торговли они не хотят, а тратить миллиарды на новое вооружение, строительство стен и заборов, они готовы, неужели мир совсем сошёл с ума?
Та біс із ним, з прибутком! Головне - а що ж тоді буде із головним фетишем ******** "економіки" - безперервним збільшенням обсягів продажів?!
так воно і є