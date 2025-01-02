Росія провела навчання, які імітують можливий напад на Фінляндію та країни Балтії

Росія ретельно відпрацювала атаку на країни східної частини НАТО та продемонструвала готовність йти на значні ризики незалежно від втрат.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише фінське видання Iltalehti з посиланням на джерела в НАТО.

Джерела в Альянсі повідомили, що загалом вважається можливим напад російських військових на Фінляндію, Північну Норвегію та країни Балтії. Російська атака мала бути одночасною роботою відразу кількох різних підрозділів російської армії.

На півночі 14-й армійський корпус атакує норвезьке узбережжя з напрямку Мурманська на морі, суші та у повітрі. У фінську Лапландію росіяни висадять свій десант і спробують швидко захопити, наприклад, аеропорт Івало.

Росія спробує створити буферну зону не тільки на півночі Лапландії, а й у Фіннмарку в Норвегії, що дозволить перенести бойові дії до країн НАТО. На територію Фінляндії також вторгнуться російські ракетні війська, дислоковані на Кольському півострові, і десятки тисяч російських солдатів візьмуть участь в атаці.

Далі російські ракетні війська атакують південне узбережжя Фінляндії і південний схід Фінляндії. За атаку відповідатиме російський 44-й армійський корпус.

Метою не обов'язково буде прорив вглиб Фінляндії, але завоювання північного узбережжя Фінської затоки і південно-східної Фінляндії.

Це зв'язало б основні сили оборони Фінляндії і ускладнило б підтримку оборони Естонії з фінського напрямку. За оцінками джерел, Росія прагнула б вийти на кордони, встановлені Туркуським договором 1743 року. У такому випадку російські сили вторгнення намагатимуться досягти річки Кюмійокі. Далі на північ метою нападу буде Пуумалансалмі.

Російське безпекове мислення відображає прагнення до стратегічної глибини і бажання створити єдину буферну зону в Європі, від Арктики до Балтійського і Чорного морів, через Середземне море.

Конкретні оцінки загроз, представлені джерелами НАТО, допомагають зрозуміти, чому висновки звіту є настільки серйозними.

За оцінкою НАТО, російські ракетні удари також будуть спрямовані на Гельсінкі. Але основний наступ Росії буде в країнах Балтії.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Велика Британія закуповує далекобійні дрони Modini Dart 250 для стримування агресії РФ в Балтійському регіоні, - ЗМІ