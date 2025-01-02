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НАТО (6215) Норвегія (717) Балтія (310) росія (63594) Фінляндія (1241)

Росія провела навчання, які імітують можливий напад на Фінляндію та країни Балтії

Фінляндія

Росія ретельно відпрацювала атаку на країни східної частини НАТО та продемонструвала готовність йти на значні ризики незалежно від втрат.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише фінське видання Iltalehti з посиланням на джерела в НАТО.

Джерела в Альянсі повідомили, що загалом вважається можливим напад російських військових на Фінляндію, Північну Норвегію та країни Балтії. Російська атака мала бути одночасною роботою відразу кількох різних підрозділів російської армії.

На півночі 14-й армійський корпус атакує норвезьке узбережжя з напрямку Мурманська на морі, суші та у повітрі. У фінську Лапландію росіяни висадять свій десант і спробують швидко захопити, наприклад, аеропорт Івало.

Росія спробує створити буферну зону не тільки на півночі Лапландії, а й у Фіннмарку в Норвегії, що дозволить перенести бойові дії до країн НАТО. На територію Фінляндії також вторгнуться російські ракетні війська, дислоковані на Кольському півострові, і десятки тисяч російських солдатів візьмуть участь в атаці.

Далі російські ракетні війська атакують південне узбережжя Фінляндії і південний схід Фінляндії. За атаку відповідатиме російський 44-й армійський корпус.

Метою не обов'язково буде прорив вглиб Фінляндії, але завоювання північного узбережжя Фінської затоки і південно-східної Фінляндії.
Це зв'язало б основні сили оборони Фінляндії і ускладнило б підтримку оборони Естонії з фінського напрямку. За оцінками джерел, Росія прагнула б вийти на кордони, встановлені Туркуським договором 1743 року. У такому випадку російські сили вторгнення намагатимуться досягти річки Кюмійокі. Далі на північ метою нападу буде Пуумалансалмі.

Російське безпекове мислення відображає прагнення до стратегічної глибини і бажання створити єдину буферну зону в Європі, від Арктики до Балтійського і Чорного морів, через Середземне море.

Конкретні оцінки загроз, представлені джерелами НАТО, допомагають зрозуміти, чому висновки звіту є настільки серйозними.
За оцінкою НАТО, російські ракетні удари також будуть спрямовані на Гельсінкі. Але основний наступ Росії буде в країнах Балтії.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Велика Британія закуповує далекобійні дрони Modini Dart 250 для стримування агресії РФ в Балтійському регіоні, - ЗМІ

Автор: 
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Топ коментарі
+16
Не збираються вони воювати з Європою, просто надувають щоки перед торгами за Україну.
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02.01.2025 08:36
+14
Враховуючи втрати кацапні в Україні по техніці і особовому складу без прямої допомоги Китаю в озброєнні і особовому складу цей план приречений на провал!
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02.01.2025 07:50
+13
НЕ створити буферну зону, а ЗАГАРБАТИ країни Балтії та Фінляндію. Буферна зона створюється для захисту від постійних або можливих нападів, а хто на кацаподебілів нападає? Ось і результат нерішучості і шмаркліжуйства аморфної Європи! Далі буде!
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02.01.2025 07:50
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Пора вже здійснити свої наміри
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02.01.2025 07:49 Відповісти
Враховуючи втрати кацапні в Україні по техніці і особовому складу без прямої допомоги Китаю в озброєнні і особовому складу цей план приречений на провал!
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02.01.2025 07:50 Відповісти
Не збираються вони воювати з Європою, просто надувають щоки перед торгами за Україну.
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02.01.2025 08:36 Відповісти
Я теж так думаю про надуваання щок,і взагалі Фінляндії та країнам прибалтики краще зараз думати про шашлики а не про якісь там навчання свинособак на їх кордонах
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02.01.2025 08:45 Відповісти
І про всяк випадок дороги, що йдуть від кордонів з московією вглиб країни, розширити та зміцнити їх покриття. "Для удобства насєлєнія".
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02.01.2025 12:57 Відповісти
НЕ створити буферну зону, а ЗАГАРБАТИ країни Балтії та Фінляндію. Буферна зона створюється для захисту від постійних або можливих нападів, а хто на кацаподебілів нападає? Ось і результат нерішучості і шмаркліжуйства аморфної Європи! Далі буде!
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02.01.2025 07:50 Відповісти
Яка Фінляндія? Які країни Балтії? Що далі буде?
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02.01.2025 09:15 Відповісти
95 квартал на чолі з "найвеличнішим" у лютому 2022 теж сміялися ...
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02.01.2025 09:41 Відповісти
До чого тут це? Яке відношення країни НАТО мають до 95го кварталу?
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03.01.2025 02:51 Відповісти
Пальцем по карті, кацапи, воювать, дійсно вміють... От тільки де вони візьмуть оті "десятки тисяч солдат" і ракети на Кольському півострові - якщо у них там казарми і парки пусті стоять?. Чим заповнять свої транспотрні літаки, для "висадки десанту в Лапландії"?
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02.01.2025 07:51 Відповісти
Наказ був даний, самиці кинулися народжувати, поки ще мужики є
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02.01.2025 08:32 Відповісти
А у Росії є в запасі 20 років? Бо, щоб було на кого форму військову натягнуть, його треба два десятки років, ростить...
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02.01.2025 08:35 Відповісти
Невідомо, чи буде *********, через 20 років на мапі світу!?😁
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02.01.2025 10:38 Відповісти
труп Московії ще смикається..
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02.01.2025 08:00 Відповісти
Хай ахмат закинуть Фінляндію захопити.
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02.01.2025 08:10 Відповісти
Ахмат буде ху...лостан захоплювати, як гроші не отримують
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02.01.2025 08:29 Відповісти
Панькайтесь з росією побільше і не забудьте обкреслити себе червоними лініями
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02.01.2025 08:17 Відповісти
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02.01.2025 08:19 Відповісти
Невже останніх злочинців з тюрми привлекли
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02.01.2025 08:28 Відповісти
Навряд. ***** відмінив сидільцям виплату. Тепер тільки "за свободу".
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02.01.2025 08:59 Відповісти
Із зони вже почали набирати зечок. Вербувальники пропонували ув'язненим контракти на службу снайперами, бойовими санітарками та фронтовими радистками на один рік. Тоді погодились лише близько 40 із 400 в'язнів колонії.
Їм запропонували помилування та платню в еквіваленті 2 тисяч доларів на місяць, що приблизно у 10 разів перевищує мінімальну зарплату в Росії.

Як пояснили колишні ув'язнені, рішення піти на фронт жінки прийняли зокрема через суворі умови в російських в'язницях. Вони були змушені постійно мовчати і проводили до 12 годин на добу, виконуючи обов'язкову роботу в лісопильній майстерні в'язниці, навіть за мінусової температури взимку.
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02.01.2025 09:07 Відповісти
Постійно мовчати - для жінок це дійсно найстрашніші тортури.
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02.01.2025 13:00 Відповісти
Бачу деякі недооцінюють ***** та його орків. А дарма. Перед повномасштабним трампісти теж волали, що війни не буде.
Те що Третю він почне з країн Балтії , я навіть не сумнівалась і раніше.
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02.01.2025 09:31 Відповісти
Якщо Китай прямо пообіцяв хуулу безмежну підтримку, думаю атака буде...
трамп імпотент , тому таке можливо з великою ймовірністю
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02.01.2025 09:34 Відповісти
"Якщо Китай прямо пообіцяв хуулу безмежну підтримку..."
Звісно ж, пообіцяв. І слово тримає. Чому б не використати московію у якості "криголама" на шляху до світового панування "Піднебесної Імперії"...
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02.01.2025 13:26 Відповісти
Є в цьому раціо
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02.01.2025 13:55 Відповісти
паРашу необхідно знищити
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02.01.2025 10:06 Відповісти
Читаешь подобную бредятину и понимаешь, что у человечества даже в мыслях нет желания жить в мире и спокойствии.

Казалось бы, чего проще остановить агрессора, достаточно Европе и Америке прекратить всякую торговлю с быдлостаном, китаем, северной кореей, ираном и белорусией , и у них отпадёт всякое желание нападать и воевать, но не тут-то было, а как же прибыль?

Вот и получается, потерять определённые деньги от прекращения торговли они не хотят, а тратить миллиарды на новое вооружение, строительство стен и заборов, они готовы, неужели мир совсем сошёл с ума?
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02.01.2025 10:40 Відповісти
Він й не набирався розуму. Так , невеличкі паузи між війнами.
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02.01.2025 11:17 Відповісти
"...а как же прибыль..."

Та біс із ним, з прибутком! Головне - а що ж тоді буде із головним фетишем ******** "економіки" - безперервним збільшенням обсягів продажів?!
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02.01.2025 13:07 Відповісти
капиталісти продадуь нам мотузку, на якій ми їх і повісимо
так воно і є
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03.01.2025 00:02 Відповісти
Воно ******* , як сказав покійний Нємцов , тому думаю , що нападе . У мене подруга латвійка , каже що очікують напад в найближчі три місяці . Вона каже , що ***** очікує , коли Трамп почне депортувати мігрантів за допомогою військових, поліції , а буде можливо майже громадянська в сша , тоді і нападе на країни Балтії, Фінляндію .
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02.01.2025 13:35 Відповісти
 
 