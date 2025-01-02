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аеропорт (1843) безпілотник (3677) росія (63594) Україна (5689)

Росіяни заявили про нібито збиття 13 безпілотників. Ввечері закривали аеропорти

Міністерство оборони Росії стверджує, що вночі 2 січня над п'ятьма областями Росії було збито 13 українських безпілотників.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російські ЗМІ.

Скрін

У повідомленні міністерства йдеться про те, що по чотири безпілотники було збито над Брянською і Курською областями, три - над Бєлгородською областю і по одному - над Воронезькою і Калузькою областями.

Про наслідки на землі військове відомство нічого не повідомляє.

Крім того, з вечора 1 січня тимчасово зупинили польоти у 4 аеропортах РФ. Зазначається, що  "з міркувань безпеки цивільної авіації" обмеження запровадили у Калузі, Пензи, Саранську та Саратові.

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Насобачились наші пташки збивати - потрібно придумувати шось шустріще і невидиме
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02.01.2025 08:29 Відповісти
"Фсьо сбіта, патерь нєт" , ага.
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02.01.2025 09:11 Відповісти
 
 