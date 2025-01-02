Росіяни заявили про нібито збиття 13 безпілотників. Ввечері закривали аеропорти
Міністерство оборони Росії стверджує, що вночі 2 січня над п'ятьма областями Росії було збито 13 українських безпілотників.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російські ЗМІ.
У повідомленні міністерства йдеться про те, що по чотири безпілотники було збито над Брянською і Курською областями, три - над Бєлгородською областю і по одному - над Воронезькою і Калузькою областями.
Про наслідки на землі військове відомство нічого не повідомляє.
Крім того, з вечора 1 січня тимчасово зупинили польоти у 4 аеропортах РФ. Зазначається, що "з міркувань безпеки цивільної авіації" обмеження запровадили у Калузі, Пензи, Саранську та Саратові.
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Валентин Коваль 7c749467
показати весь коментар02.01.2025 08:29 Відповісти Мені подобається 1
Sergei M ce156981
показати весь коментар02.01.2025 09:11 Відповісти Мені подобається 1
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