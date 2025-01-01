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Росіяни скаржаться на атаку безпілотників, низка аеропортів не працює

Ввечері 1 січня українські безпілотники атакують Росію, в аеропортах Калуги, Пензи, Саранська і Саратова тимчасово припинено приймання і відправлення рейсів.

Про це пише Міноборони РФ та пропагандистське видання РИА Новости, передає Цензор.НЕТ.

Так російське Міноборони заявило, що в період з 17.30 до 20.00 російська ППО знищила 19 українських безпілотників: десять БпЛА над територією Бєлгородської області, три над територією Курської області, два над територією Воронезької області, два над територією Брянської області та два над територією Ростовської області.

Пізніше там повідомили, що в період з 20.00 до 22.00 засобами ППО знищено 14 українських безпілотних літальних апаратів: два БпЛА над територією Бєлгородської області, чотири над територією Воронезької області, п'ять над територією Ростовської області, два над територією Тульської і один над територією Орловської області.

Тоді як РИА Новости пише, що тимчасові обмеження введено ввечері в аеропортах Калуги, Пензи, Саранська і Саратова з метою безпеки. Повітряні гавані тимчасово не приймають і не відправляють рейси.

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Повідомлення РИА про атаку БпЛА на Росію

Пост Міноборони РФ про атаку БпЛА

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Топ коментарі
+6
в аеропортах Калуги, Пензи, Саранська і Саратова тимчасово припинено приймання і відправлення рейсів.Джерело: https://censor.net/ua/p3528062

Українці живуть без авіасполучення вже коло 3 років.
нехай кацапи, яки так хочуть загибелі української нації , СИДЯТЬ БЕЗ АВІАСПОЛУЧЕННЯ . Усі і в усіх містах
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01.01.2025 22:17
+4
Що, Санта Клаус образився? 😲 І чого б це? 🤔
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01.01.2025 22:16
+2
я про це постійно пишу. Чому 3ій рік у них відкриті аеропорти??
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01.01.2025 23:54
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Що, Санта Клаус образився? 😲 І чого б це? 🤔
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01.01.2025 22:16 Відповісти
Іван, ти шо, обідився??
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02.01.2025 01:18 Відповісти
Ти до кого? Кацапів жаль? Так вони самі винні: спочатку ролик знчли, де Санту у небі над кауапією підбили, потім на ТОТ кодядки і Миколая (українського Клауса) заборонили. Ти не в курсі? Засв'яткувався?
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02.01.2025 05:23 Відповісти
в аеропортах Калуги, Пензи, Саранська і Саратова тимчасово припинено приймання і відправлення рейсів.Джерело: https://censor.net/ua/p3528062

Українці живуть без авіасполучення вже коло 3 років.
нехай кацапи, яки так хочуть загибелі української нації , СИДЯТЬ БЕЗ АВІАСПОЛУЧЕННЯ . Усі і в усіх містах
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01.01.2025 22:17 Відповісти
я про це постійно пишу. Чому 3ій рік у них відкриті аеропорти??
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01.01.2025 23:54 Відповісти
Сильно жалуются? Трєвожна за їх....
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01.01.2025 23:02 Відповісти
"Ковер" "Килим" для всіх аеропортів рашки ...
Хробаки не можуть літати - так як народжений повзати літати не може....
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02.01.2025 00:55 Відповісти
До дупи дверці і комарині укуси. Це зовсім слаба відповідь бо немає чим.
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02.01.2025 01:15 Відповісти
Хоч так. Все ж краще ніж ніяк. Кіпіш на росії наводити потрібно регулярно
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02.01.2025 08:12 Відповісти
 
 