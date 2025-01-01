Росіяни скаржаться на атаку безпілотників, низка аеропортів не працює

Ввечері 1 січня українські безпілотники атакують Росію, в аеропортах Калуги, Пензи, Саранська і Саратова тимчасово припинено приймання і відправлення рейсів.

Про це пише Міноборони РФ та пропагандистське видання РИА Новости, передає Цензор.НЕТ.

Так російське Міноборони заявило, що в період з 17.30 до 20.00 російська ППО знищила 19 українських безпілотників: десять БпЛА над територією Бєлгородської області, три над територією Курської області, два над територією Воронезької області, два над територією Брянської області та два над територією Ростовської області.

Пізніше там повідомили, що в період з 20.00 до 22.00 засобами ППО знищено 14 українських безпілотних літальних апаратів: два БпЛА над територією Бєлгородської області, чотири над територією Воронезької області, п'ять над територією Ростовської області, два над територією Тульської і один над територією Орловської області.

Тоді як РИА Новости пише, що тимчасові обмеження введено ввечері в аеропортах Калуги, Пензи, Саранська і Саратова з метою безпеки. Повітряні гавані тимчасово не приймають і не відправляють рейси.

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