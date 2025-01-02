РФ випустила 72 БПЛА по Україні: ППО збила 47 цілей, 24 локаційно втрачено. ІНФОГРАФІКА

Російські окупанти у ніч на 2 січня 2025 року атакували Україну 72 "шахедами" та БПЛА інших типів.

Про це повідомили у Повітряних силах, інформує Цензор.НЕТ.

Запускали їх рашисти із напрямків Брянськ, Орел, Курськ, Приморсько-Ахтарськ.

"Станом на 08.30 підтверджено збиття 47 ударних БпЛА типу "Shahed" та безпілотників інших типів у Полтавській, Сумській, Харківській, Київській, Чернігівській, Черкаській, Кіровоградській, Дніпропетровській, Одеській, Херсонській та Миколаївській областях.



Через активну протидію Сил оборони 24 ворожі безпілотники-імітатори - локаційно втрачені (без негативних наслідків). Один БпЛА - в повітрі!" - зазначили у Повітряних силах.

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