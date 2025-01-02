Міноборони у 2024 році допустило до експлуатації понад 1300 зразків озброєння та техніки, 75% з яких - українського виробництва
Міністерство оборони України у 2024 році допустило до експлуатації понад 1300 зразків озброєння та військової техніки. Майже 75% із них виготовлено українськими підприємствами.
Про це повідомили в Міністерстві оборони, передає Цензор.НЕТ.
"Цей показник свідчить про високу ефективність українських оборонних підприємств, які в умовах війни не лише забезпечують потреби фронту, а й демонструють конкурентоспроможність на міжнародному рівні", - зауважив заступник міністра оборони України Дмитро Кліменков.
Зокрема, серед допущених до експлуатації зразків:
- 251 безпілотний авіаційний комплекс (БпАК/БпЛА);
- 169 боєприпасів;
- 153 засоби радіоелектронної боротьби (РЕБ) і розвідки (РЕР);
- 108 інженерних засобів;
- 97 засобів зв’язку;
- 57 наземних роботизованих комплексів (НРК).
Кліменков зазначив, що досягти таких показників вдалося завдяки співпраці з українськими виробниками та підтримці міжнародних партнерів.
Топ коментарі
+4 Viktor Ivanov 1921b9b8
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+3 Валерій Кваша
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+2 Володимир Д
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Можливо, що це просто допуск для випробувань в реальних боях.