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Міноборони у 2024 році допустило до експлуатації понад 1300 зразків озброєння та техніки, 75% з яких - українського виробництва

Українці обирають членів антикорупційної ради при Міноборони онлайн

Міністерство оборони України у 2024 році допустило до експлуатації понад 1300 зразків озброєння та військової техніки. Майже 75% із них виготовлено українськими підприємствами.

Про це повідомили в Міністерстві оборони, передає Цензор.НЕТ.

"Цей показник свідчить про високу ефективність українських оборонних підприємств, які в умовах війни не лише забезпечують потреби фронту, а й демонструють конкурентоспроможність на міжнародному рівні", - зауважив заступник міністра оборони України Дмитро Кліменков.

Зокрема, серед допущених до експлуатації зразків:

  • 251 безпілотний авіаційний комплекс (БпАК/БпЛА);
  • 169 боєприпасів;
  • 153 засоби радіоелектронної боротьби (РЕБ) і розвідки (РЕР);
  • 108 інженерних засобів;
  • 97 засобів зв’язку;
  • 57 наземних роботизованих комплексів (НРК).

Кліменков зазначив, що досягти таких показників вдалося завдяки співпраці з українськими виробниками та підтримці міжнародних партнерів.

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Топ коментарі
+4
Це просто слова А на ділі міни, що не працюють
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02.01.2025 11:56
+3
Одні зразки , наче ''зразкова'' армія. А воювати нічим...
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02.01.2025 10:57
+2
Зразки це добре, але має ще значення виробництво цих зразків у потрібній кількості. А особливо якість.
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02.01.2025 10:47
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Зразки це добре, але має ще значення виробництво цих зразків у потрібній кількості. А особливо якість.
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02.01.2025 10:47 Відповісти
гражданское МО с кацапами резниковым и умеровым допустилр. Три года не допускало и делало всё для капитуляции
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02.01.2025 10:54 Відповісти
Одні зразки , наче ''зразкова'' армія. А воювати нічим...
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02.01.2025 10:57 Відповісти
головний зебіл взесвіту та його 5-6 тьолок в ОПі, пашуть не покладаючи лопат...
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02.01.2025 11:06 Відповісти
Багато видів зброї це не є добре, краще масово випускати але окремі зразки які доказали свою ефективність. Чим більше видів тим важче обслуговувати і повністю використовувати весть потенціал того озброєння.

Можливо, що це просто допуск для випробувань в реальних боях.
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02.01.2025 11:21 Відповісти
Це просто слова А на ділі міни, що не працюють
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02.01.2025 11:56 Відповісти
Ще забули про міни котрі у ствол не влазять! Уявити страшно якої "якості" більш технологічні "допущені зразки"!
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02.01.2025 12:15 Відповісти
Не бачу зразків в багатоповерхівках мацкви. Все інше - їм до сраки
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02.01.2025 23:18 Відповісти
По цих цифрах хрін побачиш, скільки вкрали - на те і розраховано.
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03.01.2025 00:30 Відповісти
169 *********** - це включаючи ті міни, що не вибухають? Головне прокукарікати.
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03.01.2025 09:43 Відповісти
 
 