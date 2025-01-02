Міноборони у 2024 році допустило до експлуатації понад 1300 зразків озброєння та техніки, 75% з яких - українського виробництва

Міністерство оборони України у 2024 році допустило до експлуатації понад 1300 зразків озброєння та військової техніки. Майже 75% із них виготовлено українськими підприємствами.

Про це повідомили в Міністерстві оборони, передає Цензор.НЕТ.

"Цей показник свідчить про високу ефективність українських оборонних підприємств, які в умовах війни не лише забезпечують потреби фронту, а й демонструють конкурентоспроможність на міжнародному рівні", - зауважив заступник міністра оборони України Дмитро Кліменков.

Зокрема, серед допущених до експлуатації зразків:

251 безпілотний авіаційний комплекс (БпАК/БпЛА);

169 боєприпасів;

153 засоби радіоелектронної боротьби (РЕБ) і розвідки (РЕР);

108 інженерних засобів;

97 засобів зв’язку;

57 наземних роботизованих комплексів (НРК).

Кліменков зазначив, що досягти таких показників вдалося завдяки співпраці з українськими виробниками та підтримці міжнародних партнерів.

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