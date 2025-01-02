Солдати КНДР понапивались у новорічну ніч, командири РФ брешуть про втрати північнокорейців, - ГУР

Північнокорейські військові, які воюють у складі армії РФ, продовжують зазнавати значних втрат.

Про це повідомила пресслужба ГУР МО, інформує Цензор.НЕТ.

"31 грудня 2024 та 1 січня 2025 року росіяни продовжили залучати підрозділи армії КНДР до ведення бойових дій у курській області. ... Для заміщення втрат і посилення позицій російські командири перекидають на передову нових військових армії КНДР - 31 грудня та 1 січня групи північнокорейських солдатів переміщували на позиції у районі н.п. уланок, фанасєєвка, чєркасская конопєлька курської області", - йдеться в повідомленні.

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Водночас командири нижчої ланки (відділення/взвод/рота) брешуть вищому командуванню про реальний рівень втрат серед військовослужбовців армії КНДР.

"Бойовий дух солдатів із Північної Кореї впав. Їх постійно "обробляють" російсько-армійською пропагандою про "велике значення" участі армії КНДР у війні проти України.

У новорічну ніч зафіксовані випадки зловживання спиртним серед північнокорейських солдатів, зокрема й тих, які залучаються до бойових дій", - зазначили в українській розвідці.

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