Солдати КНДР понапивались у новорічну ніч, командири РФ брешуть про втрати північнокорейців, - ГУР
Північнокорейські військові, які воюють у складі армії РФ, продовжують зазнавати значних втрат.
Про це повідомила пресслужба ГУР МО, інформує Цензор.НЕТ.
"31 грудня 2024 та 1 січня 2025 року росіяни продовжили залучати підрозділи армії КНДР до ведення бойових дій у курській області. ... Для заміщення втрат і посилення позицій російські командири перекидають на передову нових військових армії КНДР - 31 грудня та 1 січня групи північнокорейських солдатів переміщували на позиції у районі н.п. уланок, фанасєєвка, чєркасская конопєлька курської області", - йдеться в повідомленні.
Водночас командири нижчої ланки (відділення/взвод/рота) брешуть вищому командуванню про реальний рівень втрат серед військовослужбовців армії КНДР.
"Бойовий дух солдатів із Північної Кореї впав. Їх постійно "обробляють" російсько-армійською пропагандою про "велике значення" участі армії КНДР у війні проти України.
У новорічну ніч зафіксовані випадки зловживання спиртним серед північнокорейських солдатів, зокрема й тих, які залучаються до бойових дій", - зазначили в українській розвідці.
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Летіли посмажити шашликів. Ще ж до сьомого числа треба бухать.
Хіба що русня приперла бухло на позиції і поділилась з братскім народом.
1 января - Новый год; Лунный новый год - переходящий праздник; 8 февраля - День образования Корейской народной армии; 16 февраля - День Лучезарной звезды (день рождения покойного Председателя Государственного комитета обороны КНДР Ким Чен Ира);
Хоча буряти будійської віри.
Одним словом, рашисти.
Пьянству бой!
І гьорл!