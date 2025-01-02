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Солдати КНДР понапивались у новорічну ніч, командири РФ брешуть про втрати північнокорейців, - ГУР

Солдати КНДР понапивались у новорічну ніч

Північнокорейські військові, які воюють у складі армії РФ, продовжують зазнавати значних втрат.

Про це повідомила пресслужба ГУР МО, інформує Цензор.НЕТ.

"31 грудня 2024 та 1 січня 2025 року росіяни продовжили залучати підрозділи армії КНДР до ведення бойових дій у курській області. ... Для заміщення втрат і посилення позицій російські командири перекидають на передову нових військових армії КНДР - 31 грудня та 1 січня групи північнокорейських солдатів переміщували на позиції у районі н.п. уланок, фанасєєвка, чєркасская конопєлька курської області", - йдеться в повідомленні.

Також читайте: ССО показали черговий фрагмент нотатника знищеного на Курщині КНДРівця: "я зрадив рідну партію, але мені дали шлях до відродження". ФОТО

Водночас командири нижчої ланки (відділення/взвод/рота) брешуть вищому командуванню про реальний рівень втрат серед військовослужбовців армії КНДР.

"Бойовий дух солдатів із Північної Кореї впав. Їх постійно "обробляють" російсько-армійською пропагандою про "велике значення" участі армії КНДР у війні проти України.

У новорічну ніч зафіксовані випадки зловживання спиртним серед північнокорейських солдатів, зокрема й тих, які залучаються до бойових дій", - зазначили в українській розвідці.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Близько тисячі північнокорейських військових ліквідовано на Курщині, їхні атаки не є значно ефективними, - Пентагон

Автор: 
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Топ коментарі
+12
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02.01.2025 10:42
+8
Здається, у корейців НР у інший час святкують.
Хіба що русня приперла бухло на позиції і поділилась з братскім народом.
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02.01.2025 10:43
+6
Пьяніци пазорят таварища Пупсіка!
Пьянству бой!
І гьорл!
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02.01.2025 10:43
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02.01.2025 10:42 Відповісти
Це хоча було по любові
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02.01.2025 11:41 Відповісти
Вот такая она - война людей и машин!
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02.01.2025 13:12 Відповісти
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02.01.2025 10:42 Відповісти
Це помста поляків за іншого Качінського.
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02.01.2025 10:48 Відповісти
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02.01.2025 11:02 Відповісти
А оце вже цікаво - що 19 чоловік робили на борту Мі-8, який послали на знищення БЕКів? Екіпаж Мі-8 - 3 особи. Два льотчика та борттехнік. Вони управляють всім комплексом бортової зброї. Крім того, є додаткові "вогневі місця" - у десантному відділенні. Але з них лише з одного можна вести вогонь у широкому секторі. це - місце кулеметника. Він може вести вогонь у відкритій проймі дверей . Через бійниці коло ілюмінаторів вести більш-менш ефективний вогонь у польоті, десантники не здатні (Тим більше, по цілях внизу вертольота. Тому у десантному відділенні ще можуть буть ДВА бійця - кулеметник з помічником... Звідки ще ОДИНАДЦЯТЬ? Вони що, на БЕКи збиралися висаджувать десант?
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02.01.2025 11:24 Відповісти
Ну ранее еще читал, что там на бортах были якобы "дроноводы"... Но так и не понял, нафига. Типа решили потренироваться фпв уничтожать БЭКи?
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02.01.2025 11:30 Відповісти
Цікаво - а як-би вони тими дронами управляи, зсередини десантного відділення? Адже корпус - МЕТАЛЕВИЙ. Радіосигнали не тільки-б не вийшли за межі кабіни - вони-б ще й відбивалися від корпусу та глушили один одного. Я вже не кажу про те, що управлять дроном не тільки з рухомого об"єкта, а й з об"єкта, що активно маневрує під час бою - практично неможливо...
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02.01.2025 11:38 Відповісти
Що тут розуміть?
Летіли посмажити шашликів. Ще ж до сьомого числа треба бухать.
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02.01.2025 12:01 Відповісти
Ну так бухі ппошники 1 числа. Що тут дивного?
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02.01.2025 11:16 Відповісти
Здається, у корейців НР у інший час святкують.
Хіба що русня приперла бухло на позиції і поділилась з братскім народом.
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02.01.2025 10:43 Відповісти
Як сказано в Святому писанні алкоголіка, "Праздник не по календарю... Праздник - когда есть водка..." .
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02.01.2025 11:26 Відповісти
Апять нєт повода нє випіть.
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02.01.2025 11:32 Відповісти
Когда Новый год у Северной Кореи?

1 января - Новый год; Лунный новый год - переходящий праздник; 8 февраля - День образования Корейской народной армии; 16 февраля - День Лучезарной звезды (день рождения покойного Председателя Государственного комитета обороны КНДР Ким Чен Ира);
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02.01.2025 12:01 Відповісти
Значить, все нормально, привід випити таки був.
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02.01.2025 12:04 Відповісти
Так вони ж тепер не корейці, а буряти.
Хоча буряти будійської віри.
Одним словом, рашисти.
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02.01.2025 12:05 Відповісти
Пьяніци пазорят таварища Пупсіка!
Пьянству бой!
І гьорл!
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02.01.2025 10:43 Відповісти
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02.01.2025 10:59 Відповісти
І догс ЕНД шиипс.
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02.01.2025 11:42 Відповісти
То їм принесли мабуть допінг наркомівські щоб притупити страх.
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02.01.2025 10:47 Відповісти
100 грам "наркомовських" ніхто не відміняв! 😁
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02.01.2025 10:47 Відповісти
всегда говорил что надо водку на позиции отправлять ...
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02.01.2025 10:49 Відповісти
Те що корейці напилися бо мають доступ до халявного бухла, охоче вірю.
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02.01.2025 10:53 Відповісти
Як москалі, так вживають з любов'ю, а як корейці, так зловживають. Може у них любові більше
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02.01.2025 10:54 Відповісти
У Невзорова описується випадок, як одна с.корейська істота хотіла прибухнуть і вижрала для цього кілька упаковок спиртових сарветок, від чого потім і здохла. Це корейське біосміття виявилось ще більш алкозалежне ніж кацапи.
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02.01.2025 11:19 Відповісти
Азіати мають меншу толерантність до алкоголю є таке твердження. Всі азіати і ті, що в РФ живуть і інші теж.
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02.01.2025 11:48 Відповісти
Ці зомбі п'ють все! Навіть те, від чого кацапи дохнуть. Санітайзери навіть п'ють , а спиртовими серветками закушують.
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02.01.2025 11:27 Відповісти
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02.01.2025 11:41 Відповісти
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02.01.2025 12:08 Відповісти
Мадьяр - лучший в мире Санта Клаус! 👍
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02.01.2025 13:13 Відповісти
💯💪

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02.01.2025 14:36 Відповісти
Приблизно те саме почали писати наші раніше. Оптоволоконні у русні в масу пішли ще з початку операції на курвщині.
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02.01.2025 12:33 Відповісти
Так, але тривалий час нашим бійцям казали, що вони помиляються і це ІПСО, бо такого не можна зробити і т.д....Хоча наші дронщики відразу самі почали вирішувати цю проблему і робити наш варіант з оптоволокном....
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02.01.2025 12:41 Відповісти
а що трапилось, в чучхеїстів теж є новий рік?
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02.01.2025 11:55 Відповісти
Корейцы напились и перетрахали кацапов!
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02.01.2025 13:16 Відповісти
Жабогадюкінг
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02.01.2025 13:21 Відповісти
 
 