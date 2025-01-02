Мінветеранів у 2024 році 15 разів клопотало про перетин кордону військовозобов’язаними

У 2024 році Мінветеранів України 15 разів зверталося до Адміністрації Держприкордонслужби з клопотаннями про сприяння у перетині державного кордону військовозобов'язаними громадянами.

Про це повідомляє Мінветеранів на запит агентства "Інтерфакс-Україна", інформує Цензор.НЕТ.

"Упродовж 2024 року Мінветеранів до Адміністрації Державної прикордонної служби надіслало 15 листів щодо сприяння в перетині кордону військовозобов'язаними особами", - повідомили у відомстві у відповіді на запит.

Водночас у Міністерстві зазначили, що не мають даних щодо виконання цих зобов’язань чи можливих порушень термінів повернення зазначених осіб на територію України.

Раніше повідомлялося, що Мінветеранів повністю автоматизувало процес надання військовим статусу УДБ.

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