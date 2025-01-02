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"Зеленського президентом зробив Кремль", - "слуга народу" Дубінський

Нардеп Олександр Дубінський розповів, що за виборчу кампанію Володимира Зеленського платили росіяни.

Про це він заявив під час судового засідання, інформує Цензор.НЕТ.

"Я володію інформацією, наприклад, що за виборчу кампанію Зеленського сплачували росіяни в 2019 році, зокрема сплачували за американських лобістів. Я надам для ознайомлення протокол витурення колишнього заступника секретаря РНБО Сівковича. Вони жили із Зеленським на одній сходовій клітці. 

Коли Зеленський у 2019 році вирішив обиратися в президенти України, вже заявив про це, він намагався встановити контакти з Кремлем, щоб отримати, зокрема, підтримку від Росії. Тому що йшов з гаслом про те, що він завершить війну. Задля того, щоб встановити контакт з Кремлем, він розпочав перемовини з Шойгу, Герасимовим та Костюковим. Костюков - це начальник ГРУ Генштабу ЗС РФ", - сказав він.

Також дивіться: Зеленський вів перемовини з Кремлем через Олександра Беляєва, - "слуга народу" Дубінський в суді. ВIДЕО

Кримінальна справа проти Дубінського

Нагадаємо, що у листопаді СБУ повідомило Дубінському про підозру у державній зраді.За даними слідства, він входив до складу створеної російською розвідкою у 2016 році злочинної організації, до якої у подальшому також увійшли двоє народних депутатів України, працівник Генеральної прокуратури та інші особи.

Зокрема, Дубінський мав позивний "Буратіно", він здійснював інформаційно-підривну діяльність на користь РФ та поширював фейки про вище військово-політичне керівництво України. Для розповсюдження проросійських наративів він брав участь у публічних заходах.

Крім нього до складу ворожої групи входив екснардеп Андрій Деркач та експрокурор Костянтин Кулик, які переховуються від правосуддя за кордоном.

Наступного ж дня Печерський районнийсуд Києва обрав Дубінському запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

Своєю чергою Дубінський нові звинувачення з боку ДБР та прокуратури відкидає і нагадує, що за його заявою НАБУ веде два розслідування проти керівництва ДБР Сухачова та Удовиченко у змові із заступником Офісу Президента Татаровим.

В грудні 2024 року Дубінського було визнано винним у адмінправопорушенні, пов’язаному із корупцією, і накладено на нього штраф.

Також читайте: Дубінського внесуть до реєстру корупціонерів, він також має сплатити штраф, – рішення суду

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Топ коментарі
+49
Не в цьому випадку. В 2019-му були шалені черги з молоді, які надивившись Ґ+Ґ вирішили "сдєлать іх вмєстє" і це було всюди! Пропаганда накшталт "кто угодно только нє Порошенко!" зіграла свою роль під час виборів, особливо серед отієї "золотої" молоді та "офісного планктона", який сидів в кафешках не задоволений всім, що відбувалось в Києві під час Революції Гідності. Бачив і чув це сам з "перших" вуст.
До речі, дуже багато тих упоротих молодих і молодух, що сцикали в очі проти Порошенко і ДУЖЕ підтримували ЗЕ, насміхались "а то що - Путін нападе?", зараз за кордоном бо виїхали в перші ж дні після відвертого нападу.
Так що не треба закривати очі на правду - пропаганда попрацювала дуже дієво і реальна більшість молоді виявилась дійсно скацапщеною з дуже великим відсотком ухилянтів та колаборантів. Особливо це видно там, де були реальні героічні вчинки відсічі окупантам - Херсон, Ізюм і інші міста.
І це треба враховувати на майбутнє, бо Ґ+Ґ і прорашенські "недорогенькі" нікуди не ділись.
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02.01.2025 11:45
+47
Те що 95 квартал і Зеленського створювали московські політтехнологи для дибілізації українців і просувані "руского мира" це факт.
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02.01.2025 11:26
+39
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02.01.2025 11:27
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Передбачити повинен був. А Ваш комвзвода, чи інший безпосередній командир, він тут ні до чого? Чи Ви підтримуєте казочку, що Порошенко возить на фронт допомогу, щоб пофотографувати, а потім забрати? Міг би би заробити 2 мільйони гривень, якби навів докази, що Порошенко забирає допомогу.
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03.01.2025 07:41 Відповісти
Дуб - не буратіно, а Артемон. Буратіно - це інший агент, такий же довірливий, як і казковий персонаж
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03.01.2025 11:41 Відповісти
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