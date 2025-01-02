Понад 15 000 українських військових пройшли навчання за програмою НАТО DEEP, - Міноборони

Завдяки ініціативі НАТО DEEP більш як 15 000 українських військових здобули сучасні знання та навички, що сприяють трансформації оборонної сфери країни.

Про це повідомив заступник Міністра оборони України бригадний генерал юстиції Сергій Мельник в інтерв’ю "АрміяInform", інформує Цензор.НЕТ.

За цей час у межах програми було вдосконалено понад 200 освітніх програм, створено симуляційні тренування для відпрацювання складних сценаріїв і збільшено терміни навчання для ключових спеціальностей, таких як снайпери, оператори дронів і зенітники.

"Одним із ключових інструментів трансформації є програма НАТО DEEP (Defence Education Enhancement Programme), яка працює в Україні вже понад 10 років. Завдяки цій програмі українські військові навчальні заклади отримали доступ до передових західних методик та освітніх технологій", - розповів Мельник.

Програма допомагає не лише у вдосконаленні освітніх стандартів, але й у впровадженні новітніх технологій та підходів, які дозволяють краще адаптувати Збройні Сили України до сучасних викликів.

Раніше повідомлялося, що вже понад 12 тисяч військовослужбовців та викладачів пройшли підготовку та підвищення кваліфікації у межах цієї програми DEEP.

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