2024 рік був найскладнішим для енергосистеми, - Галущенко
Минулого року російські війська почали удари по енергетиці ще в березні. Це був найскладніший рік для енергетики України.
Про це заявив міністр енергетики Герман Галущенко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
"Це дійсно був найскладніший рік (2024). Тому що, якщо навіть аналізувати ті удари, які були у 2022 й 2023 роках, то вони (війська РФ. - Ред.) там починали, наприклад, з 10 жовтня масовані удари. У 2024-му році - набагато заздалегідь, з березня місяця", - сказав він.
Галущенко зазначив, що руйнування внаслідок ударів по енергетиці були дуже великі й загалом набагато більші, ніж у попередні роки.
Зокрема змінився характер ударів, складність й зброя, яку використовує РФ.
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Будь ласка, зачекайте...
Можна подумати,що у 2025 буде все ок...
Бідний Галущенко і у пітьмі сидів, і на відновленні спини не розгинав...
Та й з побудовою розподіленої мережі щось тиша... Останнє, що бачив, це те, що з 59 генераторів, переданих нам партнерами, було підключено АЖ один! Може нарешті ще один підключили?
Хоча... Якщо б тут були хоч якісь досягнення, то найвеличніше точно згадало б про це у своїх щовечірніх хриплосиках.