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2024 рік був найскладнішим для енергосистеми, - Галущенко

Обстріли енергетики України у 2024 році

Минулого року російські війська почали удари по енергетиці ще в березні. Це був найскладніший рік для енергетики України.

Про це заявив міністр енергетики Герман Галущенко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Це дійсно був найскладніший рік (2024). Тому що, якщо навіть аналізувати ті удари, які були у 2022 й 2023 роках, то вони (війська РФ. - Ред.) там починали, наприклад, з 10 жовтня масовані удари. У 2024-му році - набагато заздалегідь, з березня місяця", - сказав він.

Галущенко зазначив, що руйнування внаслідок ударів по енергетиці були дуже великі й загалом набагато більші, ніж у попередні роки.

Зокрема змінився характер ударів, складність й зброя, яку використовує РФ.

Також читайте: Суперечить правилам Євросоюзу, - Галущенко вважає, що Словаччина не піде на припинення експорту електроенергії в Україну

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Яке воно нерозумне...
Можна подумати,що у 2025 буде все ок...
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02.01.2025 11:54 Відповісти
2024 рік був найскладнішим для енергосистеми, - Галущенко

Бідний Галущенко і у пітьмі сидів, і на відновленні спини не розгинав...
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02.01.2025 11:54 Відповісти
А чому для енергосистеми рік був складний? - а тому що друг Деркача Галущенко саботував зведення захисних споруд.
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02.01.2025 12:11 Відповісти
Чекайте! А як же "трирівневий захист" від Найєма? Чи з 2023-го були тільки слова, а гроші, що на це були виділені, опинились "у того, у кого треба"?
Та й з побудовою розподіленої мережі щось тиша... Останнє, що бачив, це те, що з 59 генераторів, переданих нам партнерами, було підключено АЖ один! Може нарешті ще один підключили?
Хоча... Якщо б тут були хоч якісь досягнення, то найвеличніше точно згадало б про це у своїх щовечірніх хриплосиках.
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02.01.2025 12:19 Відповісти
Цей "захист" діяв поки кацапи трималися мораторію на удари по енергетиці (23-24 рр), а коли Гундосий дегрот почав бити по НПЗ і розірвав мораторій, то і весь "захист" десь відразу зник. Разом з Наємом.
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02.01.2025 12:50 Відповісти
Бо ви - брехуни і крадії з вашою зеленою шоблою, нічого не зробили для її захисту і децентралізації, тільки розікрали гроші і рапортовали пафосну брехню тупорилому Гундосу, який дупля не віддупляє в керуванні країною.
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02.01.2025 12:48 Відповісти
 
 