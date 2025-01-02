2024 рік був найскладнішим для енергосистеми, - Галущенко

Минулого року російські війська почали удари по енергетиці ще в березні. Це був найскладніший рік для енергетики України.

Про це заявив міністр енергетики Герман Галущенко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Це дійсно був найскладніший рік (2024). Тому що, якщо навіть аналізувати ті удари, які були у 2022 й 2023 роках, то вони (війська РФ. - Ред.) там починали, наприклад, з 10 жовтня масовані удари. У 2024-му році - набагато заздалегідь, з березня місяця", - сказав він.

Галущенко зазначив, що руйнування внаслідок ударів по енергетиці були дуже великі й загалом набагато більші, ніж у попередні роки.

Зокрема змінився характер ударів, складність й зброя, яку використовує РФ.

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