Зеленський присвоїв звання Героя України 9 військовим, 7 із них - посмертно

Президент України Володимир Зеленський вручив звання Героя України дев'ятьом військовослужбовцям, серед яких сім отримали це звання посмертно.

Укази №1/2025, №2/2025, №3/2025, №4/2025, №5/2025, №6/2025, №7/2025, №8/2025, №9/2025 були опубліковані на сайті глави держави 2 січня 2025 року, інформує Цензор.НЕТ.

Звання Героя України було присвоєно за особисту мужність, героїзм і самовіддане служіння в обороні державного суверенітету України.

Серед нагороджених старший лейтенант Павло Язловецький та старший лейтенант Ігор Кондратевич.

Посмертно звання Героя України отримали молодший сержант Андрій Колодязний, сержант Андрій Лінійчук, сержант Геннадій Керничний, старший солдат Євген Горін, старший лейтенант Олексій Солоданюк, молодший сержант Сергій Волощук і сержант Леонід Хелемський.

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