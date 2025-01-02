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Герой України (299) Зеленський (22448) військовослужбовці (4598)

Зеленський присвоїв звання Героя України 9 військовим, 7 із них - посмертно

Зеленський присвоїв звання Героя України дев’ятьом військовим

Президент України Володимир Зеленський вручив звання Героя України дев'ятьом військовослужбовцям, серед яких сім отримали це звання посмертно.

Укази №1/2025, №2/2025, №3/2025, №4/2025, №5/2025, №6/2025, №7/2025, №8/2025, №9/2025 були опубліковані на сайті глави держави 2 січня 2025 року, інформує Цензор.НЕТ.

Звання Героя України було присвоєно за особисту мужність, героїзм і самовіддане служіння в обороні державного суверенітету України.

Серед нагороджених старший лейтенант Павло Язловецький та старший лейтенант Ігор Кондратевич.

Посмертно звання Героя України отримали молодший сержант Андрій Колодязний, сержант Андрій Лінійчук, сержант Геннадій Керничний, старший солдат Євген Горін, старший лейтенант Олексій Солоданюк, молодший сержант Сергій Волощук і сержант Леонід Хелемський.

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Хотелось бы, чтобы власть присваивала это почётное звание как можно больше живым украинским воинам, они этого заслуживают.
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02.01.2025 12:59 Відповісти
Коли вже зеленському присвоять відставку?
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02.01.2025 13:05 Відповісти
Пересидент видає з себе легетимного
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02.01.2025 13:12 Відповісти
Головне, коли препіздента цього знимуть та будуть відміняти його укази/постанови/рішення - щоб нагороди всім не повідміняли..
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02.01.2025 13:27 Відповісти
Ти маєш на увазі 95 К.?
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02.01.2025 13:34 Відповісти
Поясни.
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02.01.2025 14:14 Відповісти
Слава Героям!!!
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02.01.2025 13:47 Відповісти
***** квновский
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02.01.2025 14:12 Відповісти
Я б зеленському теж присвоїв Героя. Посмертно.
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02.01.2025 18:59 Відповісти
 
 