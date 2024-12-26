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Зеленський відзначив воїнів найвищими державними нагородами: "Тих, хто назавжди себе і свою долю пов’язав з незалежністю України". ВIДЕО

Президент України Володимир Зеленський вручив українським військовослужбовцям найвищі державні нагороди –– "Золоту Зірку Героїв України" та "Хрест бойових заслуг". 

Про це він повідомив у телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.

"У світі майже 200 незалежних держав. Кожна з них має свій характер і причину, чому ця держава є на землі. Для України такою причиною є наші люди. Сьогодні, у день після Різдва, ми відзначаємо найвищими державними нагородами – "Золотими Зірками Героїв України" – та особливою бойовою нагородою – "Хрестом бойових заслуг" – наших найбільш сміливих воїнів, найбільш відданих людей", - зазначив глава держави.

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Тих, хто захищає Україну. Тих, без кого не уявити Україну. Тих, хто назавжди себе і свою долю повʼязав з незалежністю України. Від імені всієї України я дякую за те, що ви є в України. Ми обовʼязково збережемо нашу Україну. І обовʼязково Україна шануватиме кожного й кожну, хто врятував її", - наголосив президент.

На сайті Офісу Президента вказано, що відзнакою "Хрест бойових заслуг" нагороджено капітана Бондаренка Владислава Миколайовича та полковника Ланового Максима Борисовича.

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Автор: 

Герой України (314) Зеленський Володимир (23832) нагорода (1260) військовослужбовці (4749)


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Цинічний брехун , маєшь монобільшість , дє твій указ ,
чому поранені бійці отримують ганебні , копіки 700гр, а ти роздаешь « тисячу « ВСІМ : каламойським, Пінчуком, КУЧМО, ………РЕЗНІКОВУ, шарапову, Умерову, БАКАНОВУ …………………КРУПАМ, Тищенкам, ермакам, татаровим , які , твоі підручні по знищенню України
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26.12.2024 17:48 Відповісти
Як показує практика, нагороди отримує обмежене коло осіб, за рахунок тих хто безпосередньо воювали в окопах та залишаються ні з чим, наодинці зі своїми травмами та зламаною психікою.
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26.12.2024 19:18 Відповісти
 
 