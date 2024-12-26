Зеленський відзначив воїнів найвищими державними нагородами: "Тих, хто назавжди себе і свою долю пов’язав з незалежністю України". ВIДЕО

Президент України Володимир Зеленський вручив українським військовослужбовцям найвищі державні нагороди –– "Золоту Зірку Героїв України" та "Хрест бойових заслуг".

Про це він повідомив у телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.

"У світі майже 200 незалежних держав. Кожна з них має свій характер і причину, чому ця держава є на землі. Для України такою причиною є наші люди. Сьогодні, у день після Різдва, ми відзначаємо найвищими державними нагородами – "Золотими Зірками Героїв України" – та особливою бойовою нагородою – "Хрестом бойових заслуг" – наших найбільш сміливих воїнів, найбільш відданих людей", - зазначив глава держави.

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Тих, хто захищає Україну. Тих, без кого не уявити Україну. Тих, хто назавжди себе і свою долю повʼязав з незалежністю України. Від імені всієї України я дякую за те, що ви є в України. Ми обовʼязково збережемо нашу Україну. І обовʼязково Україна шануватиме кожного й кожну, хто врятував її", - наголосив президент.

На сайті Офісу Президента вказано, що відзнакою "Хрест бойових заслуг" нагороджено капітана Бондаренка Владислава Миколайовича та полковника Ланового Максима Борисовича.

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