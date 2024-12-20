Зеленський нагородив енергетиків державними відзнаками напередодні професійного свята. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Напередодні Дня енергетика, який в Україні відзначають 22 грудня, Президент Володимир Зеленський провів урочисту зустріч із працівниками енергетичної галузі та відзначив їх державними нагородами.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Офісу Президента.
У своєму виступі глава держави наголосив на складних умовах, в яких енергетики виконують свою роботу через постійні атаки з боку російських військ.
"Ремонтні бригади, які працюють цілодобово, інженери та всі фахівці нашої енергетики, які відновлюють стійкість системи. Електромонтери, техніки, машиністи, оператори системи, диспетчери, водії, менеджери енергооб’єктів - дякуємо всім, хто працює заради світла для українців, заради тепла в наших квартирах і будинках", - підкреслив він.
Зеленський подякував працівникам енергетики за їхній внесок у забезпечення тепла й світла для українських громадян, зазначивши, що їхній героїзм є фундаментом української енергетичної системи.
"Ми відновимо генерацію, яку росіяни зруйнували. Але все це - лише надбудова, а у фундаменті - щоденний героїзм саме таких людей, як ви й усі ваші колеги, уся наша енергетична галузь. Пишаємося вами", - додав президент.
Під час церемонії присутні вшанували хвилиною мовчання пам'ять енергетиків, які віддали своє життя заради України.
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а екскаватори, від пороха!!!
і старлінки і мавіки і бані і тд і тп...
якби порох міг одноосібно закупити ракети чи міни, він би закупив
зібрав бабла, добавив свого і купивби...
у ОПи, на чолі з найвеличнішим ідея друга...
просити гуманітарку і красти її, просити бабла і розпилювати це бабло.
ну десь так...
"комунізм - це радянська влада + елекрифікація всієї країни"(В.І.Лєнін)Зеленізм - це дЄрмаковська влада плюс збирання поборів за електрифікацію із населення України і перевід грантів і допомоги енергетиці України в офшори.... (Боневтік)
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