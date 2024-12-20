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Зеленський нагородив енергетиків державними відзнаками напередодні професійного свята. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Напередодні Дня енергетика, який в Україні відзначають 22 грудня, Президент Володимир Зеленський провів урочисту зустріч із працівниками енергетичної галузі та відзначив їх державними нагородами.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Офісу Президента.

У своєму виступі глава держави наголосив на складних умовах, в яких енергетики виконують свою роботу через постійні атаки з боку російських військ.

"Ремонтні бригади, які працюють цілодобово, інженери та всі фахівці нашої енергетики, які відновлюють стійкість системи. Електромонтери, техніки, машиністи, оператори системи, диспетчери, водії, менеджери енергооб’єктів - дякуємо всім, хто працює заради світла для українців, заради тепла в наших квартирах і будинках", - підкреслив він.

Зеленський відзначив енергетиків державними нагородами до професійного свята

Зеленський відзначив енергетиків державними нагородами до професійного свята

Зеленський подякував працівникам енергетики за їхній внесок у забезпечення тепла й світла для українських громадян, зазначивши, що їхній героїзм є фундаментом української енергетичної системи.

"Ми відновимо генерацію, яку росіяни зруйнували. Але все це - лише надбудова, а у фундаменті - щоденний героїзм саме таких людей, як ви й усі ваші колеги, уся наша енергетична галузь. Пишаємося вами", - додав президент.

Під час церемонії присутні вшанували хвилиною мовчання пам'ять енергетиків, які віддали своє життя заради України.

Зеленський відзначив енергетиків державними нагородами до професійного свята
Зеленський відзначив енергетиків державними нагородами до професійного свята
Зеленський відзначив енергетиків державними нагородами до професійного свята

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Зеленський відзначив енергетиків державними нагородами до професійного свята
Зеленський відзначив енергетиків державними нагородами до професійного свята
Зеленський відзначив енергетиків державними нагородами до професійного свята

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Зеленський відзначив енергетиків державними нагородами до професійного свята
Зеленський відзначив енергетиків державними нагородами до професійного свята
Зеленський відзначив енергетиків державними нагородами до професійного свята
Зеленський відзначив енергетиків державними нагородами до професійного свята

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Автор: 

Зеленський Володимир (23815) нагорода (1260) енергетика (2594)


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Свадєбний генерал
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20.12.2024 14:37 Відповісти
Чесно я у ШОЦІ ! У кого які пріоритети !!! Один на фронт везе дрони, РЕБи. Інший займається нагородами. Трясця, так хто у нас президент країни, що воює ??? Де, трясця, екскаватори для бригад, щоб копати швидко укриття ! Де все ТЕ, що потрібно для ОБОРОНИ військам оборони ??? Як кажуть у народі: хто на кого вчився ??? Один цукерки ЖРАТИ, а інший чорну роботи тягти !!
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20.12.2024 14:39 Відповісти
през, боневтік!!!
а екскаватори, від пороха!!!
і старлінки і мавіки і бані і тд і тп...
якби порох міг одноосібно закупити ракети чи міни, він би закупив
зібрав бабла, добавив свого і купивби...
у ОПи, на чолі з найвеличнішим ідея друга...
просити гуманітарку і красти її, просити бабла і розпилювати це бабло.
ну десь так...
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20.12.2024 14:49 Відповісти
Ото тож ! Оці, "абинепорошенко" тепер збирають цеглу та розбите скло. І не змінюють погляди. Я особисто розмовляв з такими. "...нєнавіжу" кричить, курва бісова й зараз. А я не можу сказати їм, що розумні люди ненавидять негідників, а не тих, хто захищає країну. Чому ? А що з дурня візьмеш, крім дурості !!!
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20.12.2024 14:58 Відповісти
"комунізм - це радянська влада + елекрифікація всієї країни"(В.І.Лєнін)
Зеленізм - це дЄрмаковська влада плюс збирання поборів за електрифікацію із населення України і перевід грантів і допомоги енергетиці України в офшори.... (Боневтік)
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20.12.2024 14:48 Відповісти
А 95квартал за героїчне мавпуваня на сцені теж нагородить
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20.12.2024 14:52 Відповісти
Грьобаний совок!

Джо Байден нагородив державними відзнаками шахтарів з нагоди їх професійного свята
Еманюель Макрон відзначив грамотами працівників залізниці з нагоди їх професійного свята
Пітер Павел провів урочисте засідання з нагоди професійного свята працівників комунальних служб

Смішно?
Отож!
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20.12.2024 14:59 Відповісти
Нє, ну останні 2,5 роки енергетики дійсно красавчики. Ті реальні роботяги, що у мороз, дощ, сніг відновлюють нам побиті лінії, ремонтують трансформатори. Респект і уважуха!
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20.12.2024 15:52 Відповісти
це якби хтось підпалив будинок, а потім нагороджував пожежників
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20.12.2024 16:17 Відповісти
 
 