Зеленський нагородив енергетиків державними відзнаками напередодні професійного свята. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Напередодні Дня енергетика, який в Україні відзначають 22 грудня, Президент Володимир Зеленський провів урочисту зустріч із працівниками енергетичної галузі та відзначив їх державними нагородами.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Офісу Президента.

У своєму виступі глава держави наголосив на складних умовах, в яких енергетики виконують свою роботу через постійні атаки з боку російських військ.

"Ремонтні бригади, які працюють цілодобово, інженери та всі фахівці нашої енергетики, які відновлюють стійкість системи. Електромонтери, техніки, машиністи, оператори системи, диспетчери, водії, менеджери енергооб’єктів - дякуємо всім, хто працює заради світла для українців, заради тепла в наших квартирах і будинках", - підкреслив він.

Зеленський подякував працівникам енергетики за їхній внесок у забезпечення тепла й світла для українських громадян, зазначивши, що їхній героїзм є фундаментом української енергетичної системи.

"Ми відновимо генерацію, яку росіяни зруйнували. Але все це - лише надбудова, а у фундаменті - щоденний героїзм саме таких людей, як ви й усі ваші колеги, уся наша енергетична галузь. Пишаємося вами", - додав президент.

Під час церемонії присутні вшанували хвилиною мовчання пам'ять енергетиків, які віддали своє життя заради України.







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