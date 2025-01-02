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Солдати, сержанти та старшини з управлінським досвідом можуть отримати офіцерські звання та посади, - указ президента

Солдати, сержанти та старшини з управлінським досвідом можуть отримати офіцерські звання та посади

Президент Володимир Зеленський підписав указ, за яким солдати, сержанти та старшини з управлінським досвідом і вищою освітою можуть отримувати офіцерські звання та призначатися на керівні посади в Збройних силах України.

Про це повідомили в Міністерстві оборони, передає Цензор.НЕТ.

"Наша мета - залучати на офіцерські посади у ЗСУ тих, хто володіє управлінським досвідом. Ключовим фактором для призначення на керівні позиції мають бути практичні навички управління, а не лише роки служби чи звання", - підкреслив міністр оборони України Рустем Умєров.

Тепер солдати, сержанти та старшини з мінімум двома роками управлінського досвіду та освітою не нижче магістра можуть отримати звання молодшого лейтенанта та офіцерську посаду одночасно.

Зміни також дозволяють військовослужбовцям з освітою бакалавра, які пройшли курс підготовки офіцерів, отримати звання молодшого лейтенанта та зайняти відповідні офіцерські посади.

"Багато сильних фахівців мобілізувалися до війська. Раніше без офіцерської освіти вони могли займати лише солдатські посади. Ми маємо поповнювати армію фаховими кадрами і давати управлінцям із крутим досвідом всі можливості для розвитку", - зазначила заступниця міністра оборони України з питань цифровізації Катерина Черногоренко.

Нагадаємо, що нещодавно влада спростила процедуру отримання офіцерських звань солдатами та сержантами, які мають бойовий досвід.

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Топ коментарі
+5
Ну що Ви, максимум молодші лейтенанти. Адже, як в тому анекдоті - а в генерала є свій син.
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02.01.2025 13:16
+2
именно таким способом узурпаторы лигетимизируют свою власть
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02.01.2025 13:22
+1
При браке молодшого офіцерського складу розумно.
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02.01.2025 13:19
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усі ми тепер генерали....
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02.01.2025 13:14 Відповісти
Ну що Ви, максимум молодші лейтенанти. Адже, як в тому анекдоті - а в генерала є свій син.
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02.01.2025 13:16 Відповісти
При браке молодшого офіцерського складу розумно.
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02.01.2025 13:19 Відповісти
Потрібний , військовий досвід . Без нього , толку не буде .
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03.01.2025 15:07 Відповісти
Мова про це і іде, шо з досвідом.
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03.01.2025 15:56 Відповісти
именно таким способом узурпаторы лигетимизируют свою власть
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02.01.2025 13:22 Відповісти
Агонія простих рішень.
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02.01.2025 15:43 Відповісти
Якщо 4 - разовий ухилянт, до того ж ще й безтолковий, може бути верховним головкомом, то чому хтось не може бути офіцером. Логіка в ішака проста, як двері.
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02.01.2025 21:10 Відповісти
Олексій Гедз, твій коментар може претендувати на дуже ви-соку степінь по розумному, і тактичному викладу суті спра-ви. Доволі коротко, ясно, і зро-зуміло.
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03.01.2025 10:33 Відповісти
Згоден з президентом

Тільки з невеличким

Доповненням, нехай ті

Менеджери пройдуть

Курс молодого бійця

Помешкають у казармах

Трохи, підйом рівно о

Шостій ранку, вмивання

Зарядка, строєм в

Столову повзводно, щоб

Знали, що таке відчуття

Ліктя, і звісно треба

Статут вивчити на

Зубок, вони ж не

Дурні,це зможуть

(W)
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03.01.2025 23:29 Відповісти
Згоден з президентом
Тільки з невеличким
Доповненням, нехай ті
Менеджери пройдуть
Курс молодого бійця
Помешкають у казармах
Трохи, підйом рівно о
Шостій ранку, вмивання
Зарядка, строєм в
Столову повзводно, щоб
Знали, що таке відчуття
Ліктя, і звісно треба
Статут вивчити на
Зубок, вони ж не
Дурні, це зможуть
(W)
показати весь коментар
03.01.2025 23:31 Відповісти
Згоден з президентом, Тільки з невеличким, Доповненням, нехай ті, Менеджери пройдуть, Курс молодого бійця, Помешкають у казармах, Трохи, підйом рівно о, Шостій ранку, вмивання, Зарядка, строєм в, Столову повзводно, щоб, Знали, що таке відчуття, Ліктя, і звісно треба, Статут вивчити на, Зубок, вони ж не, Дурні, це зможуть (W)
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03.01.2025 23:40 Відповісти
До Вашого відома, нема ніякого ноухау в тому, такий механізм існував і раніше, просто преZерватив не в темі або вже піаритися ні на чому. До речі в ЗСУ старшин немає в загалі.
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04.01.2025 00:35 Відповісти
В ЗСУ ще є старшини?!? Zєльонський знову кізяків накурився? Добро що прапорщиків не згадав. І взагалі такий механізм отримання звань існував і раніше. Схоже піаритися вже ні на чому тому за "старшин" взялися.
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04.01.2025 00:32 Відповісти
Якщо є зв'язувати в керівництві можна стати офіцером, якщо заплатиш також, якщо є рідні є в ГШ чи ОП то можна стати полковником або генералом,, а так іди в наряд і мий туалет ха ними
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04.01.2025 01:47 Відповісти
 
 