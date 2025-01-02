Солдати, сержанти та старшини з управлінським досвідом можуть отримати офіцерські звання та посади, - указ президента

Президент Володимир Зеленський підписав указ, за яким солдати, сержанти та старшини з управлінським досвідом і вищою освітою можуть отримувати офіцерські звання та призначатися на керівні посади в Збройних силах України.

Про це повідомили в Міністерстві оборони, передає Цензор.НЕТ.

"Наша мета - залучати на офіцерські посади у ЗСУ тих, хто володіє управлінським досвідом. Ключовим фактором для призначення на керівні позиції мають бути практичні навички управління, а не лише роки служби чи звання", - підкреслив міністр оборони України Рустем Умєров.

Тепер солдати, сержанти та старшини з мінімум двома роками управлінського досвіду та освітою не нижче магістра можуть отримати звання молодшого лейтенанта та офіцерську посаду одночасно.

Зміни також дозволяють військовослужбовцям з освітою бакалавра, які пройшли курс підготовки офіцерів, отримати звання молодшого лейтенанта та зайняти відповідні офіцерські посади.

"Багато сильних фахівців мобілізувалися до війська. Раніше без офіцерської освіти вони могли займати лише солдатські посади. Ми маємо поповнювати армію фаховими кадрами і давати управлінцям із крутим досвідом всі можливості для розвитку", - зазначила заступниця міністра оборони України з питань цифровізації Катерина Черногоренко.

Нагадаємо, що нещодавно влада спростила процедуру отримання офіцерських звань солдатами та сержантами, які мають бойовий досвід.

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