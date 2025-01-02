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Міноборони провело тестування FPV-дронів для ЗСУ: керування через оптоволокно. ФОТОрепортаж

Головне управління оборонних інновацій Міноборони України провело демонстраційний показ новітніх FPV-дронів, що керуються через оптоволоконний кабель.

Про це повідомили в Міністерстві оборони, передає Цензор.НЕТ.

Міноборони провело тестування FPV-дронів

Цей захід відбувся в рамках програм інноваційного розвитку армії, і на ньому були представлені більше десятка моделей дронів від вітчизняних виробників. Деякі з моделей можуть нести до 3 кг корисного навантаження.

"Ворог продовжує нарощувати спроможності із застосування технологій керування дронами через оптоволокно, тому вкрай необхідно нівелювати його переваги у цьому сегменті. Вітчизняні виробники демонструють свою готовність швидко адаптуватись до сучасних викликів війни та втілювати в життя новітні розробки. Сьогодні, в підтвердження цьому, ми бачимо успішну роботу засобів та їх ефективність і, що не менш важливо, готовність до швидкого масштабування цих технологій для забезпечення потреб війська", - зазначив начальник управління безпілотних авіаційних систем Міноборони підполковник Євгеній Ткаченко.

Міноборони провело тестування FPV-дронівМіноборони провело тестування FPV-дронів

Презентація дронів викликала позитивну реакцію серед операторів БпЛА ЗСУ, які оцінили їх ефективність у сучасних бойових умовах. 

"Хоча технологія й не нова, але вона вкрай ефективна в умовах сучасної війни та активної радіоелектронної протидії з боку ворога. Попри певні особливості застосування такого типу дронів, вони незамінні для успішного виконання певних спеціальних задач. Очікуємо, що з їх допомогою ефективність виконання бойових завдань значно підвищиться", - зазначив старший солдат Ігор Ю., оператор БпЛА ЗСУ.

Деякі з продемонстрованих моделей вже перебувають на фінальному етапі підготовки до постачання в Сили оборони України.

Міноборони провело тестування FPV-дронівМіноборони провело тестування FPV-дронів

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Топ коментарі
+7
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02.01.2025 12:42
+6
Кацапня ними масово завалила наші позиції, а Зельоні доросли до піару стадії тестування.
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02.01.2025 12:46
+5
кого Ви тут називаєте "Зельоні" виробників дронів, чи КСБС ? чи Вам все рівно лиш би посмердіти?
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02.01.2025 13:52
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02.01.2025 12:42 Відповісти
ПаРашка активно використовує такі дрони з серпня....Нарешті, і ми спромоглися...
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02.01.2025 12:44 Відповісти
Кацапня ними масово завалила наші позиції, а Зельоні доросли до піару стадії тестування.
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02.01.2025 12:46 Відповісти
кого Ви тут називаєте "Зельоні" виробників дронів, чи КСБС ? чи Вам все рівно лиш би посмердіти?
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02.01.2025 13:52 Відповісти
Людина називає "зєльоними" під"рів із МО , які спочатку 200 тисяч мін бракованих оплатили , а тепер намагаються пропіаритися на тому до чого відношення ніякого не мають , бо те що вони передають ЗСУ потрібно відразу переробляти.
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02.01.2025 14:01 Відповісти
Точно знаю, що в структурі МО є управління відповідальне за контроль якості всього обладнання і матеріалів які виробляються для армії. Той хто поставив свій підпис, що виробництво відповідає ТУ по виробництву зброї, а виготовлені міни відповідають технічним параметрам вказаним і документації на зброю і є акти - карна справа і по результатам розслідування суд. Можлива заміна вироку і тільки заряджаючим до мінометників до кінця війни. Начальник управління - зняття з посади а потім теж розслідування і якщо є склад злочину, то розжалування до рядового і на нуль рити окопи і обладнувати мінометні позиції.
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02.01.2025 15:49 Відповісти
Він назвав зельоними, всю ту погань, яка лише піариться і краде. Я сам читав влітку, як якийсь журнашлюха, із облизувачів ОПИ писав , що в расєї то поодинокі випадки і що такі дрони будуть неопоавданно дорогими, і що це дорога в нікуди. Клоуни, завжди залишаться клоунами...
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02.01.2025 15:06 Відповісти
ми вже бачимо швидке регуваня на ЦЕ на прикладі 155 бригади де МЗСУ і ОПА долучилися до цього
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02.01.2025 12:49 Відповісти
"волосся ангелів", що вирвало життя окупанта
останнє "бабине літо" касапів
"оптоволоконна павутина" дрона-вдови
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02.01.2025 13:30 Відповісти
 
 