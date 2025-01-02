Міноборони провело тестування FPV-дронів для ЗСУ: керування через оптоволокно. ФОТОрепортаж

Головне управління оборонних інновацій Міноборони України провело демонстраційний показ новітніх FPV-дронів, що керуються через оптоволоконний кабель.

Про це повідомили в Міністерстві оборони, передає Цензор.НЕТ.

Цей захід відбувся в рамках програм інноваційного розвитку армії, і на ньому були представлені більше десятка моделей дронів від вітчизняних виробників. Деякі з моделей можуть нести до 3 кг корисного навантаження.

"Ворог продовжує нарощувати спроможності із застосування технологій керування дронами через оптоволокно, тому вкрай необхідно нівелювати його переваги у цьому сегменті. Вітчизняні виробники демонструють свою готовність швидко адаптуватись до сучасних викликів війни та втілювати в життя новітні розробки. Сьогодні, в підтвердження цьому, ми бачимо успішну роботу засобів та їх ефективність і, що не менш важливо, готовність до швидкого масштабування цих технологій для забезпечення потреб війська", - зазначив начальник управління безпілотних авіаційних систем Міноборони підполковник Євгеній Ткаченко.

Презентація дронів викликала позитивну реакцію серед операторів БпЛА ЗСУ, які оцінили їх ефективність у сучасних бойових умовах.

"Хоча технологія й не нова, але вона вкрай ефективна в умовах сучасної війни та активної радіоелектронної протидії з боку ворога. Попри певні особливості застосування такого типу дронів, вони незамінні для успішного виконання певних спеціальних задач. Очікуємо, що з їх допомогою ефективність виконання бойових завдань значно підвищиться", - зазначив старший солдат Ігор Ю., оператор БпЛА ЗСУ.

Деякі з продемонстрованих моделей вже перебувають на фінальному етапі підготовки до постачання в Сили оборони України.

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