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Кожен четвертий, хто звернувся до рекрутингових центрів, проходить відбір на військову службу, - Міноборони

Рекрутинг в Україні. Кожен четвертий проходить відбір

20% тих, хто звертається до центрів рекрутингу, - жінки.

Про це в інтерв'ю Армія Inform заявив заступник міністра оборони бригадний генерал юстиції Сергій Мельник, передає Цензор.НЕТ.

"Станом на зараз в Україні вже відкрито 47 центрів рекрутингу української армії. Це лише початок, і в 2025 році ця мережа продовжить розширюватися. Ці центри є інноваційною формою взаємодії державних структур із місцевим самоврядуванням і Міністерством оборони". - сказав він.

Також читайте: У Коростені відкрився перший на Житомирщині центр рекрутингу, - Міноборони

За словами Мельника, важливою особливістю цих центрів є їх розташування при ЦНАПах, що забезпечує комфортний і прозорий процес для громадян.

"Вони не дотичні до територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП). Кваліфіковані цивільні фахівці надають вичерпну інформацію про військову службу, допомагають обрати спеціальність та місце служби, а також супроводжують кандидата на всіх етапах оформлення документів.

За 10 місяців роботи ці центри проконсультували понад 32 тисячі громадян, і кожен четвертий з них уже проходить відбір на військову службу. Важливим показником є те, що 20% кандидатів - жінки", - додав заступник міністра.

Також читайте: У 2024 році до центрів рекрутингу ЗСУ звернулися понад 32 тис. українців, - Міноборони. ІНФОГРАФІКА

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Досі МО не може відповісти на питання, чому людина, яку відсіяли у рекрутингову центрі МО або окремої бригади через вади здоров'я, відразу придатна до служби у тому ж роді військ у найближчому ТЦК....
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02.01.2025 13:17 Відповісти
Бо у складі ВЛК медичні світила світового рівня. Лікують усі, навіть хронічні, захворювання. До того ж максимум за добу.)
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02.01.2025 13:25 Відповісти
Лікують рукоположенням, поглядом, словом..

От мені цікаво, що з реформуванням МСЕК буде? Може у сусіда нога відросте..
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02.01.2025 13:30 Відповісти
Бусифікація більш ефективна. Дає майже 100% придатність.
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02.01.2025 13:32 Відповісти
 
 