Кожен четвертий, хто звернувся до рекрутингових центрів, проходить відбір на військову службу, - Міноборони
20% тих, хто звертається до центрів рекрутингу, - жінки.
Про це в інтерв'ю Армія Inform заявив заступник міністра оборони бригадний генерал юстиції Сергій Мельник, передає Цензор.НЕТ.
"Станом на зараз в Україні вже відкрито 47 центрів рекрутингу української армії. Це лише початок, і в 2025 році ця мережа продовжить розширюватися. Ці центри є інноваційною формою взаємодії державних структур із місцевим самоврядуванням і Міністерством оборони". - сказав він.
За словами Мельника, важливою особливістю цих центрів є їх розташування при ЦНАПах, що забезпечує комфортний і прозорий процес для громадян.
"Вони не дотичні до територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП). Кваліфіковані цивільні фахівці надають вичерпну інформацію про військову службу, допомагають обрати спеціальність та місце служби, а також супроводжують кандидата на всіх етапах оформлення документів.
За 10 місяців роботи ці центри проконсультували понад 32 тисячі громадян, і кожен четвертий з них уже проходить відбір на військову службу. Важливим показником є те, що 20% кандидатів - жінки", - додав заступник міністра.
Будь ласка, зачекайте...
От мені цікаво, що з реформуванням МСЕК буде? Може у сусіда нога відросте..