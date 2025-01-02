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Німеччина (7097) миротворці (649) Україна (5689) війна в Україні (1205)

56% німців виступають за відправлення миротворців в Україну, проте не німецьких, - DW

Від деяких лідерів є позитивні сигнали щодо миротворців в Україні

Більш ніж половина мешканців ФРН вважають, що у разі припинення вогню в Україну слід направити миротворців. Втім, менше чверті німців підтримують залучення до миротворчої місії військових Бундесверу.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише DW із посиланням на результати опитування, проведеного компанією YouGov на замовлення агенції dpa.

19 відсотків опитаних виступають принципово проти направлення миротворців в Україну, 25 відсотків - не визначились із відповіддю.

Водночас підтримка участі Німеччини в цих миротворчих зусиллях є значно нижчою: лише 23 відсотки респондентів виступають за участь німецьких солдатів у такій місії, тоді як 33 відсотки - проти залучення військ ФРН.

Опитування проводилося онлайн з 20 по 23 грудня, в ньому взяли участь 2194 людини з усієї Німеччини.

Миротворчі сили в Україні

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що президент Франції Емманюель Макрон обговорить з прем'єр-міністром Польщі Дональдом Туском розгортання миротворчих сил в Україні у разі укладення угоди про припинення поточної фази війни між Росією та Україною.

Кандидат у канцлери Німеччини та лідер опозиційного Християнсько-демократичного союзу (ХДС) Фрідріх Мерц заявив, що участь Німеччини в миротворчій місії для України має бути передбачена наявністю міжнародного мандату. Також він сказав, що такий мандат "має бути наданий у консенсусі з Росією, а не в конфлікті".

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Топ коментарі
+11
Та і НАТО не проти захищати кожен дюйм своєї території, тільки силами якоїсь позаблокової держави.
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02.01.2025 13:50
+10
Миротворчі сили мали з'явитися ще влітку 22-го, якби не один розумово неповноцінний зе виродок з манією величі. Наркоман, дегенерат і просто покидьок.
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02.01.2025 13:46
+9
Я вам із радістю допоможу. Тільки лише знайду хто це зробить
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02.01.2025 13:49
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А кого ж тоді? Наших біглих ухилянтів? Чи муслімських емігрантів?
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02.01.2025 13:45 Відповісти
*********, північнокорейці і іранці завжди готові...
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02.01.2025 14:37 Відповісти
Миротворчі сили мали з'явитися ще влітку 22-го, якби не один розумово неповноцінний зе виродок з манією величі. Наркоман, дегенерат і просто покидьок.
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02.01.2025 13:46 Відповісти
а хтось був готовий вводи, нагадайте?
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02.01.2025 14:13 Відповісти
Миротворчі сили - це іноземні війська. росія дуже сильно проти розміщення іноземних військ в Україні. Так проти, що ця вимога в "стамбулі" стоїть першою.
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02.01.2025 14:16 Відповісти
Нагадай, Рома Реєстрація: 29.06.2024, а яка крана готова була вводити миротворчі війська в Україну влітку 2022? Чи може ООН могло прийняти таке рішення за умови права Вето у кацапів?
Чи ти просто лайномет на зарплаті?
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02.01.2025 14:27 Відповісти
Спочатку Зелений виродок ігнорував саміти НАТО 20-21 рік. Потім зелена ВР відхилила надання Україні статусу позаблокового союзника США. (як Ізраїль.) А вже після початку війни, миротворців пропонували Великобританія, Франція і турки були не проти, але зелена тварина дуже боялася, що в нього від цього влади поменшає. Я можу до кінця 25 року перечисляти, скільки горя наробила зелена тварина для всих, але тобі мабіть похер.
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02.01.2025 14:44 Відповісти
Жодних іноземних військ на території України - головна вимога крємля.
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02.01.2025 14:57 Відповісти
рада відхилила ЗВЕРНЕННЯ до США про надання статусу позаблокового союзника.
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02.01.2025 15:17 Відповісти
щось я не пам'ятаю що були пропозиції ввести війська - можете дати якісь першоджерела?
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02.01.2025 15:17 Відповісти
не було таких пропозицій. проте зелені дипломати теж не апелювали до статті 51 Статуту ООН про право країни, яка зазнала агресії, на колективну оборону. а мали би це робити дуже вперто і рішуче. заклик до Будапештського мемерандуму - це одне, а от паралельно з тим потрібно було і апелювати також до статті 51, якою, до речі, скористався Кувейт, коли звернувся до світової спільноти після вторгнення Іраку. Тільки от у ситуації з Кувейтом не було додаткового важелю, який є в України, тобто Будапештський меморандум, який хоча і не зобов'язуює юридично воювати за Україну, проте морально і політично накладає на підписантів певні зобов'язання. і керуючись вищенаведеними аргументами, Україна як політично так і юридично мала право вимагати формування антипутінської військової коаліції з послідуючим їх введенням в Україну для захисту України від зовнішнього ворога. І щось про такі речі ми взагалі не чули. Спромоглися тільки на утворення Рамштайну... а це величезне недопрацювання зелених дипломатів.
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02.01.2025 19:02 Відповісти
повна маячня
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02.01.2025 23:26 Відповісти
Якісь німці вже и зовсім не німці
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02.01.2025 13:48 Відповісти
у німців немає кого вводи - німці всі ситі і взуті

німці можуть воювати коли голодні і ображені, принаймні, так було останні два рази коли вони воювали.
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02.01.2025 14:16 Відповісти
Я вам із радістю допоможу. Тільки лише знайду хто це зробить
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02.01.2025 13:49 Відповісти
або не знайду
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02.01.2025 23:27 Відповісти
Та і НАТО не проти захищати кожен дюйм своєї території, тільки силами якоїсь позаблокової держави.
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02.01.2025 13:50 Відповісти
це тільки підкреслює розум керівництва. на відміну від українського. Найкраща війна та, яка не відбулася. Хочеш миру - готуйся до війни.
Простою мовою - аби Україна наклепала ракет та зброї, пуйло б не полізло!
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02.01.2025 14:04 Відповісти
Так вона і клепала потихеньку. І ***** не лізло. А потім мудрий наріт обрав того, хто хотів "сайтісь пасєрєдінє". І ось результат.
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02.01.2025 15:45 Відповісти
аби Україна наклепала ракет та зброї то перше що зробив би путін, то знищив це. За новобогданівку забули?
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02.01.2025 23:28 Відповісти
Тобто, як в Україні - "я за кордони 91, але в ЗСУ нехай мобілізують інших."
США за миротворців, але європейських, Німеччина за миротворців, але не німців........ А кого тоді чекати? Миротворців з Угорщини, Словаччини, Сербії? Чи відразу - миротворців-бл*дорусів?
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02.01.2025 13:52 Відповісти
Африканців, китайців, що там ще є - не натівське? Господи, які ж сцикуни ці "партнери", хай ти сказися...
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02.01.2025 15:44 Відповісти
ага. я тоже за калхоз, тока не в нашэм селе
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02.01.2025 13:58 Відповісти
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02.01.2025 14:39 Відповісти
сама постановка питання провокаційна.
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02.01.2025 14:02 Відповісти
Увы,великий Бисмарк и Фридрих второй, красные от стыда ,переворачиваются в могилах во что превратились храбрые тевтонцы.Нация хитрых евреев превратилась в нацию ВОИНОВ,а нация воинов превратилась в нацию хитрых евреев,понятно ответственность за прошлое но не до такой же степени.
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02.01.2025 14:04 Відповісти
миротворців не буде, як і натовців
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02.01.2025 14:21 Відповісти
Будуть якісь з Китаю, чи Бангладешу, для галочки, а НАТО не піде)
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02.01.2025 15:43 Відповісти
Якщо перед маштабною інтервенцією мордору у лютому Захід увів принаймі 3-4 бригади в Україну раніше місяць-два тоді ніякого вторгнення і б небуло.Було б багато кіпишу і виття з боліт,але не більше.
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02.01.2025 14:24 Відповісти
Да ну!! А подивиться як проблему миротворців чи військ ООН вирішували в інші часи релігія забороняє.
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02.01.2025 15:21 Відповісти
Так,все вірно.Я просто сказав щр б було як би Захід увів війська.
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02.01.2025 23:10 Відповісти
.. да ... да !!.. но ... нет !!..
https://www.youtube.com/watch?v=UZRSoFamQi8
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02.01.2025 14:37 Відповісти
Які хитрі
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02.01.2025 14:42 Відповісти
У статті про німців фото миротворців з Непалу. Оце рівень "журналістики"
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02.01.2025 14:46 Відповісти
Тіпа :"Ми за колхоз ,але тільки в сусідньому селі..."
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02.01.2025 14:54 Відповісти
Та да... І чужі території легко віддавати. А як доходить до своїх то різко риторика міняється...
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02.01.2025 15:07 Відповісти
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02.01.2025 15:08 Відповісти
Ну так то в нас теж всі за кордони 1991 року. Але щоб хтось інший.
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02.01.2025 15:26 Відповісти
Ліл. Дуже гарна позиція.
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02.01.2025 15:42 Відповісти
Чого заметишулись? Так само із нашими дідами-нафронтниками, заброньованими свідками кордонів 91-го року: хай хтось інший, але тільки не я.
Читав екскомандувача аеромобільних військ України Івана Якубеця, який каже, що воювати повинні всі від 18 до 70 років. Сам думаю чого це вже 70 років, а не 60, поліз дивитись його рік народження, так виявляється, що цьому сонечку скоро буде 70.
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02.01.2025 16:28 Відповісти
 
 