56% німців виступають за відправлення миротворців в Україну, проте не німецьких, - DW

Більш ніж половина мешканців ФРН вважають, що у разі припинення вогню в Україну слід направити миротворців. Втім, менше чверті німців підтримують залучення до миротворчої місії військових Бундесверу.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише DW із посиланням на результати опитування, проведеного компанією YouGov на замовлення агенції dpa.

19 відсотків опитаних виступають принципово проти направлення миротворців в Україну, 25 відсотків - не визначились із відповіддю.

Водночас підтримка участі Німеччини в цих миротворчих зусиллях є значно нижчою: лише 23 відсотки респондентів виступають за участь німецьких солдатів у такій місії, тоді як 33 відсотки - проти залучення військ ФРН.

Опитування проводилося онлайн з 20 по 23 грудня, в ньому взяли участь 2194 людини з усієї Німеччини.

Миротворчі сили в Україні

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що президент Франції Емманюель Макрон обговорить з прем'єр-міністром Польщі Дональдом Туском розгортання миротворчих сил в Україні у разі укладення угоди про припинення поточної фази війни між Росією та Україною.

Кандидат у канцлери Німеччини та лідер опозиційного Християнсько-демократичного союзу (ХДС) Фрідріх Мерц заявив, що участь Німеччини в миротворчій місії для України має бути передбачена наявністю міжнародного мандату. Також він сказав, що такий мандат "має бути наданий у консенсусі з Росією, а не в конфлікті".

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