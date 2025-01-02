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Росіяни "узаконили" репресії проти цивільних українців на ТОТ, - ЦНС

Репресії РФ проти українців на ТОТ: новий закон

У Росії ухвалили закон, що дозволяє представникам окупаційних сил отримувати доступ до житла українців на ТОТ.

Про це повідомили в Центрі національного спротиву, передає Цензор.НЕТ.

Формальною підставою називають контроль за мігрантами. Насправді, під "іноземцями" маються на увазі українці, які не відмовилися від свого громадянства на користь російського.

Новий закон набуває чинності з 5 березня 2025 року і є частиною масштабної кампанії Кремля з придушення опору та залякування населення на ТОТ. З 1 січня 2025 року українців, які зберегли свої паспорти, вже позбавили базових прав, включно з доступом до соціальних послуг та правовим захистом.

Експерти розглядають ці дії як черговий виток репресій проти мирного населення, спрямований на примусову "русифікацію" регіонів, тимчасово захоплених окупантами.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Росія з 1 січня позбавила прав українців на ТОТ без паспорта РФ, - ЦНС

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Топ коментарі
+4
Ти сам розумієш, що ти написав? "Коагуляція пастеризованих інтегралів"?
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02.01.2025 15:27
+4
Читай уважно. Це стосується лише тих хто не хоче брати кацаплячий паспорт, а перелічені тобою дебіли вже давно мають кацаплячий паспорт і цим пишаються.
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02.01.2025 15:46
+2
...ну от до останнього не хотілося отримати ОФІЦІЙНОГО кацапського підтвердження моїх слів-думок своїм тупорилим дАунецьким землякам - і от це сталося, на заГонодавчому кацапському рівні - жеріть дебіли-какаразніци-хотьпаржом - натепер по їхньому закону ви - ніхто, як і решта холопів Московії, навіть гірше - холопи московії - над вами..
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02.01.2025 15:37
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Як казав тов. сралін та ******* патріоти України - всі, хто залишився на окупованих терияторіях, є зрадниками. То ж що ми будемо їх жаліти.
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02.01.2025 15:17 Відповісти
Ти сам розумієш, що ти написав? "Коагуляція пастеризованих інтегралів"?
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02.01.2025 15:27 Відповісти
Я - розумію. А от патріоти - ні.
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02.01.2025 15:46 Відповісти
...ну от до останнього не хотілося отримати ОФІЦІЙНОГО кацапського підтвердження моїх слів-думок своїм тупорилим дАунецьким землякам - і от це сталося, на заГонодавчому кацапському рівні - жеріть дебіли-какаразніци-хотьпаржом - натепер по їхньому закону ви - ніхто, як і решта холопів Московії, навіть гірше - холопи московії - над вами..
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02.01.2025 15:37 Відповісти
Читай уважно. Це стосується лише тих хто не хоче брати кацаплячий паспорт, а перелічені тобою дебіли вже давно мають кацаплячий паспорт і цим пишаються.
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02.01.2025 15:46 Відповісти
Влучний тест дл " харошых руцких" запропонував Огризко: бажала би я побачити хто з них, які зараз балакають на Заході про прерасну Расею майбутнього, здатні його пройти. Адже, мріється їм такая Расєя з ними на чолі... в кордонах срср... але на додачу без відповідальності за скоєне, без санцій і з... новими ніжками буша... адже нарід сголоднів і не виноватый, адже все пу накоїв. А Буча... то "днкорації" типа. Нема за що вибачатись Але нічого би пу не накоїв якщо б нарід проти цього повстав.
Слава ЗСУ, слав Україні!
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02.01.2025 15:55 Відповісти
терміново очікуємо на заяву Лубінця. Лубінець допоможе
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02.01.2025 15:58 Відповісти
Так це ж верещучка мешканцям окупованих територій заборонила брати кацапські паспорти ,бо якщо візьмуть - то вони колаборанти ,до речі,навіть за тоталітарних сталінських часів ,українців в яких на окупованих територіях був німецький аусвайс не вважались колаборантами ,для прикладу в моїх прадідуся ,прабабусі і бабусі теж були аусвайси ,але совіти їх за це не карали ,бо добре розуміли ,що це можливість вижити під окупацією ,так виходить що наші зєлєні "патріоти " гірші за совітів ?
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02.01.2025 16:30 Відповісти
Всі хто був в окупації сталін вважав зрадниками, були репресії, навіть репресували солдатів які брали участь в боях в Європі, бо ті бачили як живуть люди. Твоїм родичям скоріш за все просто пощастило.
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02.01.2025 16:59 Відповісти
Не пишіть дурні ,репресували тільки тих ,хто побував в полоні і колишніх поліцаїв.
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02.01.2025 17:28 Відповісти
Так по вашій логіці ,майже все населення тодішньої УРСР було репресоване через те що залишилось на окупованій території ?
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02.01.2025 17:34 Відповісти
По твоєму в Сибір вивозили просто так? На екскурсію, мабуть. З поліцаями не церемонились і стріляли на місці, репресували не тільки полонених.
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02.01.2025 17:46 Відповісти
Так по твоєму всіх українців вивезли до Сибіру ?
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02.01.2025 18:32 Відповісти
Якби могли то вивезли б всіх.
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02.01.2025 21:02 Відповісти
верещук - дуже жорстока жінка, не людина.
Вона казала: "паспорти не брати, з голоду вмирати, чекати ЗСУ".
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02.01.2025 17:19 Відповісти
То не людина ,а мерзота ,гірша за кацапів.
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02.01.2025 17:31 Відповісти
А то до цього *****-закону вони не вдирались куди хотіли?
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02.01.2025 17:15 Відповісти
 
 