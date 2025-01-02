Росіяни "узаконили" репресії проти цивільних українців на ТОТ, - ЦНС

У Росії ухвалили закон, що дозволяє представникам окупаційних сил отримувати доступ до житла українців на ТОТ.

Про це повідомили в Центрі національного спротиву, передає Цензор.НЕТ.

Формальною підставою називають контроль за мігрантами. Насправді, під "іноземцями" маються на увазі українці, які не відмовилися від свого громадянства на користь російського.

Новий закон набуває чинності з 5 березня 2025 року і є частиною масштабної кампанії Кремля з придушення опору та залякування населення на ТОТ. З 1 січня 2025 року українців, які зберегли свої паспорти, вже позбавили базових прав, включно з доступом до соціальних послуг та правовим захистом.

Експерти розглядають ці дії як черговий виток репресій проти мирного населення, спрямований на примусову "русифікацію" регіонів, тимчасово захоплених окупантами.

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