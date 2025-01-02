Росія з 1 січня позбавила прав українців на ТОТ без паспорта РФ, - ЦНС

З 1 січня 2025 року українці, які проживають на ТОТ і не отримали паспорт РФ, втратили низку прав.

Про це повідомили в Центрі національного спротиву, передає Цензор.НЕТ.

Російські окупанти примусово обмежили доступ до медичних, соціальних і життєво важливих послуг.

Наприклад, громадяни, які належать до пільгових категорій, більше не можуть отримувати безкоштовні медикаменти. Особливо постраждали люди із серцево-судинними захворюваннями, астмою та діабетом. Натомість придбати життєво необхідні ліки на окупованих територіях вкрай складно. Їхній дефіцит супроводжується значним зростанням цін, які вдвічі або навіть втричі перевищують ринкові.

Експерти називають такі дії черговим етапом примусової паспортизації, спрямованої на знищення української ідентичності та витіснення нелояльного населення.

Раніше повідомлялося, що окупанти на ТОТ погрожують залишити інсулінозалежних без медикаментів, якщо ті не приймуть громадянство РФ.

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