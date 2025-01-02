Роботи Рєпіна та Малевича визнали національним культурним надбанням

Експертно-фондова комісія Мінкульту внесла 11 унікальних музейних предметів з чотирьох музеїв до Державного реєстру національного культурного надбання.

Про це повідомила пресслужби Міністерства культури та стратегічних комунікацій, інформує Цензор.НЕТ.

Серед них - роботи українських художників Казимира Малевича та Іллі Рєпіна.

Зокрема, картина Казимира Малевича "Суперматизм-65" з колекції Харківського художнього музею, що є яскравим прикладом художнього стилю супрематизму, який Малевич започаткував у 1915 році.

Також з колекції Харківського художнього музею до Держреєстру занесено картину Іллі Рєпіна "Запорожці пишуть листа турецькому султанові". Захопившись історією Запорозької Січі митець писав: "ніхто в усьому світі не відчував такої свободи, рівності й братерства, як запорожці".

Ще один важливий артефакт, який занесли до Держреєстру, - Євангеліє Апракос 1707 року (друк Києво-Печерської Лаври) зі збірки Харківського історичного музею імені М.Ф. Сумцова. Євангеліє є унікальним поліграфічним шедевром, примірником-оригіналом рідкісного ілюстрованого українського кириличного стародруку великого формату та одним з найвидатніших проєктів в історії українського книговидання до ХІХ ст.

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