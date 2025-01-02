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картина (110) Міністерство культури (734) художник (66)

Роботи Рєпіна та Малевича визнали національним культурним надбанням

Експертно-фондова комісія Мінкульту внесла 11 унікальних музейних предметів з чотирьох музеїв до Державного реєстру національного культурного надбання.

Про це повідомила пресслужби Міністерства культури та стратегічних комунікацій, інформує Цензор.НЕТ.

Серед них - роботи українських художників Казимира Малевича та Іллі Рєпіна.

Зокрема, картина Казимира Малевича "Суперматизм-65" з колекції Харківського художнього музею, що є яскравим прикладом художнього стилю супрематизму, який Малевич започаткував у 1915 році.

Роботи Рєпіна та Малевича визнали національним культурним надбанням

Також з колекції Харківського художнього музею до Держреєстру занесено картину Іллі Рєпіна "Запорожці пишуть листа турецькому султанові". Захопившись історією Запорозької Січі митець писав: "ніхто в усьому світі не відчував такої свободи, рівності й братерства, як запорожці".

Роботи Рєпіна та Малевича визнали національним культурним надбанням

Ще один важливий артефакт, який занесли до Держреєстру, - Євангеліє Апракос 1707 року (друк Києво-Печерської Лаври) зі збірки Харківського історичного музею імені М.Ф. Сумцова. Євангеліє є унікальним поліграфічним шедевром, примірником-оригіналом рідкісного ілюстрованого українського кириличного стародруку великого формату та одним з найвидатніших проєктів в історії українського книговидання до ХІХ ст.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Найбільший художній музей Фінляндії визнав Іллю Рєпіна українцем

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Топ коментарі
+4
Ріпина, а не Рєпіна.
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02.01.2025 15:54
+4
Цікаво - що скажуть на це кацапи? Вони ж оголосили Рєпіна "великим русским художником"? Правда, одну з найзнаменитіших картин Рєпіна, "Запорожці пишуть листа турецькому султану", яка була гордістю росіян і висіла Третьяковській картинній галереї і при Російській імперії, і при СРСР, в РФ зняли і сховали в запасники...
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02.01.2025 15:58
+1
34-ый зал Михайловского дворца Русского музея в Санкт-Петербурге. И в третьяковке никогда не была.
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02.01.2025 16:24
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Ріпина, а не Рєпіна.
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02.01.2025 15:54 Відповісти
Цікаво - що скажуть на це кацапи? Вони ж оголосили Рєпіна "великим русским художником"? Правда, одну з найзнаменитіших картин Рєпіна, "Запорожці пишуть листа турецькому султану", яка була гордістю росіян і висіла Третьяковській картинній галереї і при Російській імперії, і при СРСР, в РФ зняли і сховали в запасники...
показати весь коментар
02.01.2025 15:58 Відповісти
34-ый зал Михайловского дворца Русского музея в Санкт-Петербурге. И в третьяковке никогда не была.
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02.01.2025 16:24 Відповісти
Можливо... Але суть від того не міняється - кацапи називають Рєпіна "великим русским художником", але ховають його картини, в запасники...
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02.01.2025 16:27 Відповісти
Я вам написал где она висит. Какие запасники.
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02.01.2025 16:30 Відповісти
Відповім словами представника РФ у ООН: "А где ваши даказательства?"
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02.01.2025 16:38 Відповісти
Я вас так же могу спросить. Но зачем? Не верить ваше дело.
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02.01.2025 16:44 Відповісти
От я тобі й не вірю... На тому й розійшлися...
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02.01.2025 16:47 Відповісти
 
 