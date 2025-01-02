Росіяни обстріляли із РСЗВ Борову на Харківщині: пошкоджено кілька будівель. ФОТО
Російська армія опівдні 2 січня обстріляла Борову Ізюмського району Харківської області.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру.
За процесуального керівництва Ізюмської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину (ч. 1 ст. 438 КК України).
За даними слідства, 2 січня близько 12:00 війська РФ обстріляли селище Борова Ізюмського району.
За даними прокуратури, пошкоджено навчальний заклад, музичну школу, нежитлові будівлі, приватні домоволодіння тощо.
Без постраждалих.
За попередніми даними, російські військові вдарили по населеному пункту з РСЗВ.
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