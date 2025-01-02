Готується кругова оборона Ізюма та Балаклії, - Синєгубов
На Харківщині триває будівництво фортифікаційних споруд та підготовка кругової оборони міст Ізюм та Балаклія.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі телемарафону заявив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.
"Це, скажімо так, планові заходи, які вживаються наразі для того, щоб враховувати дійсно лінію фронту, можливо, її зміну в напрямку руху ворога і, в принципі, його пріоритети на лінії фронту. Тому, звичайно, на черзі це побудова фортифікаційних споруд, це кругова оборона міста Балаклія і міста Ізюма", – пояснив він.
Синєгубов зазначив, що це планові заходи, які ухвалюються для того, щоб враховувати лінію фронту, можливо, її зміну в напрямку руху ворога.
"Не можу комунікувати, на якому етапі, скажімо так: адміністрація виконує покладені на неї завдання. Однак там, звісно, що і частину робіт виконують самі військові. Я скажу лише так, що там роботи йдуть за планом і вони повністю контролюються нашими військовими", - додав Синєгубов.
Нагадаємо, до річки Оскіл армія РФ пробивається і зі сторони Макіївки (південніше), і в районі Загризового (північніше). В районі Дворічного вони постійно проводять спроби переходу, при тому досить зухвалі - на звичайних човнах, які іноді крадуть у місцевих. Це все створює загрозу для Куп'янська та Борової.
Будь ласка, зачекайте...
Дивіться, не переплутайте.
Русня - молодці, хохли - тупі, зрада.
Дрони на оптоволокні. Запропонували хохли - та ви шо, ідіоти, воно ж заплутається.
Реалізувала русня - ааа, русскій гєній создал абсолютно стойкоє к РЄБ оружіє, нам пізда!
Кільцеві укріплення довкола Токмака, до якого ЗСУ навіть не наблизились, - круто.
Кільцеві укріплення довкола Ізюму і Балаклії - фуфло, розпил.
У 2022 році русня окупувала Ізюм. Якщо тоді теж діяв оманський договорняк, то Ізюм по ньому, значить, мав бути за руснею.
Якщо звернутись до історії (не давньої, а сьогодняшньої) то ви писали, що
Це означає заплановану здачу Слав'янська. Далі Ізюм.
І після цього
здача Домбасу та кордон якраз по Ізюму (річка С.Донець)
Ну і нащо будувати укріплення, які потім здавати треба буде?
Українці окопують Ізюм - лохи, зрада.
Бо з військової точки зору ЗСУ той Токмак не збирались брати штурмом. Обходити готувались.
Як русня - Ізюм.
Але що робить русня - то правильно. Що роблять хахли - то лажа.
Треба ж підтримувати комплекс меншовартості та вивчену безпомічність.
Ну а раз вже написали, то терпіть.
Або залиште нас. Бажано назавжди.
Я раніше вважав , що у українців руки не із жопи, але мабуть не у всіх...