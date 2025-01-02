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оборона (4688) Ізюм (307) Балаклія (270) Харківська область (211) Ізюмський район (17)

Готується кругова оборона Ізюма та Балаклії, - Синєгубов

Як готується Ізюм до оборони

На Харківщині  триває будівництво фортифікаційних споруд та підготовка кругової оборони міст Ізюм та Балаклія.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі телемарафону заявив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"Це, скажімо так, планові заходи, які вживаються наразі для того, щоб враховувати дійсно лінію фронту, можливо, її зміну в напрямку руху ворога і, в принципі, його пріоритети на лінії фронту. Тому, звичайно, на черзі це побудова фортифікаційних споруд, це кругова оборона міста Балаклія і міста Ізюма", – пояснив він.

Синєгубов зазначив, що це планові заходи, які ухвалюються для того, щоб враховувати лінію фронту, можливо, її зміну в напрямку руху ворога.

"Не можу комунікувати, на якому етапі, скажімо так: адміністрація виконує покладені на неї завдання. Однак там, звісно, що і частину робіт виконують самі військові. Я скажу лише так, що там роботи йдуть за планом і вони повністю контролюються нашими військовими", - додав Синєгубов.

Нагадаємо, до річки Оскіл армія РФ пробивається і зі сторони Макіївки (південніше), і в районі Загризового (північніше). В районі Дворічного вони постійно проводять спроби переходу, при тому досить зухвалі - на звичайних човнах, які іноді крадуть у місцевих. Це все створює загрозу для Куп'янська та Борової.

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Топ коментарі
+20
Ви, с...ки, вже "підготували" на панівних висотах за Авдіївкою, Курахова, Вовчанськ, Торецьк, тощо. Тварюки - крадії та вбивці солдат ЗСУ.
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02.01.2025 07:22
+11
Знову гроші на будівництві фортифікацій вкрадуть. Пропали Ізюм та Балаклія
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02.01.2025 07:17
+3
Це означає заплановану здачу Слав'янська. Далі Ізюм.
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02.01.2025 08:42
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Знову гроші на будівництві фортифікацій вкрадуть. Пропали Ізюм та Балаклія
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02.01.2025 07:17 Відповісти
Кругова оборона = оточення
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02.01.2025 11:19 Відповісти
Ви, с...ки, вже "підготували" на панівних висотах за Авдіївкою, Курахова, Вовчанськ, Торецьк, тощо. Тварюки - крадії та вбивці солдат ЗСУ.
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02.01.2025 07:22 Відповісти
Яка кругова оборона? Москалі з після Бахмута вже не штурмують в лоба.
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02.01.2025 08:21 Відповісти
Ти сам собі протирічиш. Тому і кругова, що в лоба не атакують. Вони обходять з флангів.
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02.01.2025 11:16 Відповісти
Це означає заплановану здачу Слав'янська. Далі Ізюм.
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02.01.2025 08:42 Відповісти
Коли русня готує кругову оборону Токмаку -це молодци братушкі.
Дивіться, не переплутайте.
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02.01.2025 09:28 Відповісти
Справа в тому, що в разі руху з Домбасу на Харків (який стоїть на західному березі Сіверського Донця), форсування зазначеної річки відбувається в Ізюмі та Балаклеї. Якщо ж ор ки підуть з боку Купянська та Лиману, перетнувши Оскол - тоді в Чугуєві. А якщо з боку Вовчанська - то в Печенегах. Тому є питання щодо доцільності "кругової" оборони саме Ізюма, а чому не Чугуєва? Ваши псевдопатриотичні закиди недоречні.
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02.01.2025 09:47 Відповісти
Коли одне і те саме робить русня і українці, це оцінюється абсолютно протилежно.
Русня - молодці, хохли - тупі, зрада.
Дрони на оптоволокні. Запропонували хохли - та ви шо, ідіоти, воно ж заплутається.
Реалізувала русня - ааа, русскій гєній создал абсолютно стойкоє к РЄБ оружіє, нам пізда!
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02.01.2025 10:34 Відповісти
Не брьізгайте слюной. Коментуйте по суті будь ласка.
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02.01.2025 11:22 Відповісти
А я по суті і сказав.
Кільцеві укріплення довкола Токмака, до якого ЗСУ навіть не наблизились, - круто.
Кільцеві укріплення довкола Ізюму і Балаклії - фуфло, розпил.
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02.01.2025 11:34 Відповісти
То уважніше дивіться, кому відповідаєте. Бо сплутали щось. Я не казав про розпил. Я побачив ознаки щодо оманського договірняка: здача Домбасу та кордон якраз по Ізюму (річка С.Донець). Також незрозуміло сенс укріплень саме в Ізюмі, коли орчатина сунутиме після Осколу на Харків через Чугуїв. Карту купить. Розмовляєте наче домогосподарка на емоціях: круто, фуфло, розпил. До чого тут проблеми болотян під Токмаком, коли йдеться вже про оборону Ізюма.
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02.01.2025 11:52 Відповісти
Де можна ознайомитись з текстом договорняка, в якому чітко прописано: новий кордон - по Сіверському Донцю?
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02.01.2025 11:56 Відповісти
Це приблизний природний кордон між Донецькою обл, на яку претендує болото, та Харківською, на яку не претендує (маю на увазі - офіційно). Ізюм та Балаклія стоять саме на цій річці. Виходимо з цього. З офіційних заяв.
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02.01.2025 13:09 Відповісти
Треба виходити з документів. Де підтвердження, що новий кордон з росією має пролягати саме по цій річці?
У 2022 році русня окупувала Ізюм. Якщо тоді теж діяв оманський договорняк, то Ізюм по ньому, значить, мав бути за руснею.
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02.01.2025 13:32 Відповісти
Ви, мабуть, не зрозуміли, про що йдеться в обговорюваному матеріалі. Про организацію оборони Ізюма. Саме зараз. Його не лише у 2022 звільняли, а й у 1941 та 1943. Фанати історії - на сусідній гілці. Тут - висновки, що кожен робе самостійно. Для того й обговорення. Не подобається - залиште нас. Бажано назавжи.
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02.01.2025 14:23 Відповісти
Гарна спроба, але ні.
Якщо звернутись до історії (не давньої, а сьогодняшньої) то ви писали, що
Це означає заплановану здачу Слав'янська. Далі Ізюм.
І після цього
здача Домбасу та кордон якраз по Ізюму (річка С.Донець)
Ну і нащо будувати укріплення, які потім здавати треба буде?
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02.01.2025 14:34 Відповісти
Та тому що договірняк - таємний! Для всіх має виглядати так, що ось ор ки взяли Донецьку область, підійшли до Харківської в районі Ізюму, але його взяти вже не шмогли, бо Сінєгубів добре укріпів. І все, мир дружба жуйка.
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02.01.2025 14:46 Відповісти
Якщо таємний, звідки вам зміст відомий?
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02.01.2025 14:48 Відповісти
Там же написано: по зовнішних ознаках. Орки сунуть через Оскіл, але укріплення будують чомусь в Ізюмі, який опиниться в глибокому тилу орчатини, яка йде на Харків. Як вже було з Маріуполем.
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02.01.2025 15:02 Відповісти
Підготовка кругової оборони Токмаку руснею у 2023 свідчило про договоряк щодо його здачі?
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02.01.2025 15:07 Відповісти
Ви якось безглуздо ведете дискусію. От завтра ор ки будуть штурмувати Львов, а Ви менторським тоном спитаєте: "а памятаєш, як вони з Херсона тікали?". Ну памятаю, і шо? І як під Токмаком окопувалися - теж памятаю. Але наразі ж не про це.
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02.01.2025 16:52 Відповісти
Орки окопують Токмак - молодци, правільно всьо.
Українці окопують Ізюм - лохи, зрада.
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02.01.2025 16:57 Відповісти
Знов ввімкнули емоційну домогосподарку: "молодци, зрада", коли обговоюємо питання віськового характеру. Я не писав, що ор ки молодци. І чимало хто на цій планеті щось будував: і молодецьки, і зрадницки. Якщо Сінегубов робе це про всяк випадок - добре. Якщо в нього є інфа, що ці укріплення скоро ************ - погано. Якщо він не укріпляє Чугуїв - ще поганіше, зрада. Якщо укріпляє Чугуїв, але без зайвого розголосу - молодець. А проблеми ор ків обговорюйте з кимось іншим. Це не на часі.
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02.01.2025 17:09 Відповісти
А от я обговорюю якраз емоційну складову.
Бо з військової точки зору ЗСУ той Токмак не збирались брати штурмом. Обходити готувались.
Як русня - Ізюм.
Але що робить русня - то правильно. Що роблять хахли - то лажа.
Треба ж підтримувати комплекс меншовартості та вивчену безпомічність.
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02.01.2025 17:15 Відповісти
Так я й не забороняв Вам займатися словоблуддям у квазіпатриотичному запалі. Я лише вказав, що не треба звертатися до мене. Є інші, подібні до Вас патріоти, як от Вісмавіста чи Холодний Яр. До них й звертайтеся по розуміння отих Ваших проблем.
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02.01.2025 17:30 Відповісти
Щоб до вас не звертались, не треба тут писати.
Ну а раз вже написали, то терпіть.
Або залиште нас. Бажано назавжди.
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02.01.2025 17:34 Відповісти
Уже понад рік у кацапів одна й та сама тактика - обхват по флангах. А в нас одна й та сама проблема - в останній момент (а від уже й в оточенні) самим під вогнем вибиратися з котла
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02.01.2025 09:50 Відповісти
Тоді оборону не треба взагалі готувати. Краще плитку. І клумби. Все одно нєт крєпостєй, коториє би...
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02.01.2025 10:36 Відповісти
Не рівняй їх якість оборонних споруд і зелене фортифікництво. Бутусов показував укріплення рашистів на курщині, там дійсно розгалужені міцні фортеці з проводкою, туалетами і бетонними дзотами.
Я раніше вважав , що у українців руки не із жопи, але мабуть не у всіх...
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02.01.2025 11:18 Відповісти
То подивіться на того ж Дениса і спитайте себе: звідки в нього можуть рости руки, якщо постійно партіотична слина с рота
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02.01.2025 11:24 Відповісти
Що, тільки готується?!
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02.01.2025 09:02 Відповісти
Ого, це стільки території до того Ізюма та Балаклії планують здати? Пів Харківської області назад кацапам. А чого кругова? Це про всяк випадок, бо не знають де будуть лінії оборони фронту (і чи будуть вони взагалі)? Чи може краще будувати ближче до ЛБЗ і не просирати обмежені ресурси?
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02.01.2025 13:51 Відповісти
 
 