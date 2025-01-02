Готується кругова оборона Ізюма та Балаклії, - Синєгубов

На Харківщині триває будівництво фортифікаційних споруд та підготовка кругової оборони міст Ізюм та Балаклія.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі телемарафону заявив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"Це, скажімо так, планові заходи, які вживаються наразі для того, щоб враховувати дійсно лінію фронту, можливо, її зміну в напрямку руху ворога і, в принципі, його пріоритети на лінії фронту. Тому, звичайно, на черзі це побудова фортифікаційних споруд, це кругова оборона міста Балаклія і міста Ізюма", – пояснив він.

Синєгубов зазначив, що це планові заходи, які ухвалюються для того, щоб враховувати лінію фронту, можливо, її зміну в напрямку руху ворога.

"Не можу комунікувати, на якому етапі, скажімо так: адміністрація виконує покладені на неї завдання. Однак там, звісно, що і частину робіт виконують самі військові. Я скажу лише так, що там роботи йдуть за планом і вони повністю контролюються нашими військовими", - додав Синєгубов.

Нагадаємо, до річки Оскіл армія РФ пробивається і зі сторони Макіївки (південніше), і в районі Загризового (північніше). В районі Дворічного вони постійно проводять спроби переходу, при тому досить зухвалі - на звичайних човнах, які іноді крадуть у місцевих. Це все створює загрозу для Куп'янська та Борової.

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