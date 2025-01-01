Штурмові дії та російські полонені, - ГУР опублікувало ексклюзивне відео звільнення Вовчанського агрегатного заводу. ВIДЕО

Штурм та зачистка 40 будівель Вовчанського агрегатного заводу ― одна з найскладніших фронтових місій 2024 року, здійснена воїнами "Спецпідрозділу Тимура" ГУР МО України

Як інформує Цензор.НЕТ, відео було опубліковане в офіційному фейсбуці Головного управління розвідки.

На відео ― ексклюзивні епізоди бойової роботи "тимурівців" із підрозділу "Стугна":

штурмові дії;

вогнева підтримка 120-мм міномета;

взяття в полон російських окупантів;

робота бойових медиків.

Нагадаємо, операцію зі звільнення Вовчанського агрегатного заводу було проведено наприкінці вересня 2024 року.

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