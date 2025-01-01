Штурмові дії та російські полонені, - ГУР опублікувало ексклюзивне відео звільнення Вовчанського агрегатного заводу. ВIДЕО
Штурм та зачистка 40 будівель Вовчанського агрегатного заводу ― одна з найскладніших фронтових місій 2024 року, здійснена воїнами "Спецпідрозділу Тимура" ГУР МО України
Як інформує Цензор.НЕТ, відео було опубліковане в офіційному фейсбуці Головного управління розвідки.
На відео ― ексклюзивні епізоди бойової роботи "тимурівців" із підрозділу "Стугна":
- штурмові дії;
- вогнева підтримка 120-мм міномета;
- взяття в полон російських окупантів;
- робота бойових медиків.
Нагадаємо, операцію зі звільнення Вовчанського агрегатного заводу було проведено наприкінці вересня 2024 року.
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ирина ира 7f747c0d
показати весь коментар01.01.2025 21:10 Відповісти Мені подобається 10
Владислав Сварчевський
показати весь коментар01.01.2025 21:44 Відповісти Мені подобається 5
Игорь Гопта
показати весь коментар01.01.2025 21:57 Відповісти Мені подобається 8
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