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війна (474) Вовчанськ (356) ГУР (417) Харківська область (211) Чугуївський район (25)

Штурмові дії та російські полонені, - ГУР опублікувало ексклюзивне відео звільнення Вовчанського агрегатного заводу. ВIДЕО

Штурм та зачистка 40 будівель Вовчанського агрегатного заводу ― одна з найскладніших фронтових місій 2024 року, здійснена воїнами "Спецпідрозділу Тимура" ГУР МО України

Як інформує Цензор.НЕТ, відео було опубліковане в офіційному фейсбуці Головного управління розвідки.

На відео ― ексклюзивні епізоди бойової роботи "тимурівців" із підрозділу "Стугна":

  • штурмові дії;
  • вогнева підтримка 120-мм міномета;
  • взяття в полон російських окупантів;
  • робота бойових медиків.

Нагадаємо, операцію зі звільнення Вовчанського агрегатного заводу було проведено наприкінці вересня 2024 року.

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01.01.2025 21:10 Відповісти
ВОВКИ!
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01.01.2025 21:44 Відповісти
Дякуємо, козаки,за важку працю . Бережи вас Господь! Слава ЗСУ!
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01.01.2025 21:57 Відповісти
 
 