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газ (10272) Придністров’я (451)

Усі промислові підприємства Придністров’я зупинили роботу через відсутність енергоресурсів

У Придністров’ї зупинили роботу всі промислові підприємства

У невизнаному Придністров'ї повністю зупинили роботу промислові підприємства. Все через відсуність газу.

Як передає Цензор.НЕТ, про це заявив так званий міністр економічного розвитку невизнаної республіки Сергій Оболоник.

За його словами, усі промислові підприємства зупинили роботу. Працюють лише продовольчі.

Оболоник зазначив, що наразі "ситуація керована та прогнозована", але якщо не розв'язати проблему з постачанням газу, підприємства втратять можливість перезапуститись.

Нагадаємо, о 07:00 1 січня 2025 року в інтересах національної безпеки зупинено транспортування російського природного газу територією України.

Раніше міністр енергетики Молдови Віктор Парліков після переговорів із Газпромом попередив про загрозу колапсу на лівому березі Дністра (Придністров'я) через невизначеність із транзитом газу через Україну

Також читайте: Молдова запропонувала Придністров’ю допомогу із закупівлею газу у Європі за ринковими цінами

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Топ коментарі
+23
Ойц, яка сумна(насправді ні!!) новина! ЩаЗ заплачу!
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02.01.2025 16:04
+18
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02.01.2025 16:07
+16
Как говорил единственный хороший Москаль по похожему случаю в крымняше.
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02.01.2025 16:18
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Ойц, яка сумна(насправді ні!!) новина! ЩаЗ заплачу!
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02.01.2025 16:04 Відповісти
За то бєз біндєр!1
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02.01.2025 18:05 Відповісти
з бендерами!
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02.01.2025 18:13 Відповісти
Легенькии Апокаліпсис?
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02.01.2025 16:04 Відповісти
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02.01.2025 16:07 Відповісти
Вони Сирію просрали, аби тільки мобілізацію не робити, ПМР для них вафля на унітазі, навіть не смикнуться всередині заради неї.
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02.01.2025 16:55 Відповісти
Але ПМР вони рятувати не кинуться.
Пробиватись будуть, коли умови створяться. І ПМР тут буде відігравати навіть не другорядну роль.
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02.01.2025 17:00 Відповісти
Без БДК і при тому, що десанту треба подолати нашу ППО? Ну, нехай щастить.
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02.01.2025 17:13 Відповісти
То Придністров'я, а не Придніпров'я.
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02.01.2025 17:17 Відповісти
З дніпровських островів коридор. Через просертий Херсон.
Невже страждання народу ПМР підніме бойовий дух русні настільки, щоб вони зробити те, що не змогли на самому почату - пробитись через Миколаїв і Одесу аж до Молдови?
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02.01.2025 17:24 Відповісти
Русня або робить десант (морем чи повітрям), або пробиває коридор.
В 2022-му намагались, і тоді мали Херсон за плечима, флот на морі.
Зараз ні Херсону, ні флоту толком немає.
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02.01.2025 17:28 Відповісти
Нічого поганого не бажаю людям, так званого придністров'я. Але треба розуміти, що росія-це пропасть. Беріться, вигоньте кацапських керівників - і буде газ і Евросоюз. Хочете соплі жувать - точно замерзнете.
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02.01.2025 16:11 Відповісти
Та зрозумійте ж врешті решт, що "люді іс пріднєстровья нікаґда нібудут карміть нахлєбнікав іс єврасаюза"!
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02.01.2025 19:53 Відповісти
Напевно їм не казали що - хто з мацквою зв'яжеться той в труні акажецца.
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02.01.2025 16:16 Відповісти
московити збирайте валізі і звіздуйте на болото ! Ваша земля це московська губернія , все інше не ваше а незаконно захоплене в різні часи
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02.01.2025 16:18 Відповісти
Как говорил единственный хороший Москаль по похожему случаю в крымняше.
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02.01.2025 16:18 Відповісти
Этот москаль был не хорошим, а умным. Хороших москалей сейчас много - на Донбассе все посадки ими завалены.
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02.01.2025 16:31 Відповісти
Он когда был живым, то был единственным живым хорошим Москалём.
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02.01.2025 17:11 Відповісти
Так, толковий був чоловік; чоловік-совість та справжній патріот! І помирати поїхав на батківщину.
Земля йому пухом... Слава Україні!
Герої не вмирають!
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02.01.2025 16:56 Відповісти
какие там наххххх промышленные предприятия остановили работу ???? они там остановились еще в начале девяностых !!!!((((
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02.01.2025 16:27 Відповісти
Неправда ваша. Я там якось був десь приблизно у 2010-му, у відрядженні робочому, так можна сказати. Так от: і шось металургійне, і шось цементне у них працювало (у Рибниці я був).
Моє враження: начебто опинився у совку десь у роки 60-ті, 70-ті...
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02.01.2025 17:05 Відповісти
Вони працювали і навіть експортували до ЕС до 80% продукціїї. Зареєстрували в Молдові підприємства, отримали сертифікати і під асоциацію з ЕС продавали більшість продукції.
Там металургія, цемент, текстиль, алкоголь і купа харчової промисловості. Податки вони платили в своїй квазіреспубліці, а документи надавали аля Молдова
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02.01.2025 18:20 Відповісти
Значить не всі податки осідали в квазіреспубліці....думаю десь так 30% в кишенях чиновників Молдови
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02.01.2025 20:38 Відповісти
2020 рік

2024 рік - так хто ж над Європою сміявся?
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02.01.2025 16:29 Відповісти
Майе давно пора обговорить с румыном и писяграем этот вопрос, и выжечь гнойник раз и навсегда .
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02.01.2025 16:33 Відповісти
А шо такоє?
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02.01.2025 16:39 Відповісти
Давай, Молдова, додавлюй русню; на тебе дивиться уся Україна!
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02.01.2025 16:50 Відповісти
Путєнввєді!
А, стоп, вже ввів.
Починайте волати "Санду! Санду!"
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02.01.2025 16:53 Відповісти
ПутЕн ******************
"Закат эпохи сибирского газа: Кремль проиграл все раунды "газовой войны""
https://www.youtube.com/watch?v=wmAYFiRvcNE&t=1s
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02.01.2025 17:01 Відповісти
Давно пора було закрити цю клоаку.
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02.01.2025 17:28 Відповісти
Приднестровье скоро покинет "родную гавань"
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02.01.2025 18:21 Відповісти
війна в Україні зачепила тих, про кого і подумати не могли. Карабах вернувся айзерам, у Сирії закінчилася війна. Не здивуюся якщо придністров'я повернетсья до Молдови. І все за наш рахунок...А що буде з нами??
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02.01.2025 20:41 Відповісти
 
 