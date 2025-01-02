Усі промислові підприємства Придністров’я зупинили роботу через відсутність енергоресурсів
У невизнаному Придністров'ї повністю зупинили роботу промислові підприємства. Все через відсуність газу.
Як передає Цензор.НЕТ, про це заявив так званий міністр економічного розвитку невизнаної республіки Сергій Оболоник.
За його словами, усі промислові підприємства зупинили роботу. Працюють лише продовольчі.
Оболоник зазначив, що наразі "ситуація керована та прогнозована", але якщо не розв'язати проблему з постачанням газу, підприємства втратять можливість перезапуститись.
Нагадаємо, о 07:00 1 січня 2025 року в інтересах національної безпеки зупинено транспортування російського природного газу територією України.
Раніше міністр енергетики Молдови Віктор Парліков після переговорів із Газпромом попередив про загрозу колапсу на лівому березі Дністра (Придністров'я) через невизначеність із транзитом газу через Україну
Будь ласка, зачекайте...
Пробиватись будуть, коли умови створяться. І ПМР тут буде відігравати навіть не другорядну роль.
Невже страждання народу ПМР підніме бойовий дух русні настільки, щоб вони зробити те, що не змогли на самому почату - пробитись через Миколаїв і Одесу аж до Молдови?
В 2022-му намагались, і тоді мали Херсон за плечима, флот на морі.
Зараз ні Херсону, ні флоту толком немає.
Земля йому пухом... Слава Україні!
Герої не вмирають!
Моє враження: начебто опинився у совку десь у роки 60-ті, 70-ті...
Там металургія, цемент, текстиль, алкоголь і купа харчової промисловості. Податки вони платили в своїй квазіреспубліці, а документи надавали аля Молдова
2024 рік - так хто ж над Європою сміявся?
А, стоп, вже ввів.
Починайте волати "Санду! Санду!"
ПутЕн******************
"Закат эпохи сибирского газа: Кремль проиграл все раунды "газовой войны""
https://www.youtube.com/watch?v=wmAYFiRvcNE&t=1s