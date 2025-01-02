Усі промислові підприємства Придністров’я зупинили роботу через відсутність енергоресурсів

У невизнаному Придністров'ї повністю зупинили роботу промислові підприємства. Все через відсуність газу.

Як передає Цензор.НЕТ, про це заявив так званий міністр економічного розвитку невизнаної республіки Сергій Оболоник.

За його словами, усі промислові підприємства зупинили роботу. Працюють лише продовольчі.

Оболоник зазначив, що наразі "ситуація керована та прогнозована", але якщо не розв'язати проблему з постачанням газу, підприємства втратять можливість перезапуститись.

Нагадаємо, о 07:00 1 січня 2025 року в інтересах національної безпеки зупинено транспортування російського природного газу територією України.

Раніше міністр енергетики Молдови Віктор Парліков після переговорів із Газпромом попередив про загрозу колапсу на лівому березі Дністра (Придністров'я) через невизначеність із транзитом газу через Україну

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