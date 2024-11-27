Молдова не знає, чи буде газ у Придністров’ї з 1 січня. Готується до кризи та складної зими

Прем’єр-міністр Молдови Дорін Речан попередив громадян країни, що попереду "дуже складна зима".

На початку засідання уряду 27 листопада Речан повідомив, що Молдову чекає "дуже складна зима", передає Цензор.НЕТ з посиланням на Європейську правду.

Першим фактором ризику він назвав можливе припинення постачання газу до Придністров’я, другим викликом – підвищенням цін на газ для населення.

Речан зазначив, що припинення постачання газу до Придністров’я, де проживає близько 300 тисяч людей, загрожує гуманітарною катастрофою. "Оскільки це наші громадяни, ми маємо знайти рішення", – наголосив він.

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Також він попередив, що громадянам варто бути готовими до підвищення тарифу на газ. Він зазначив, що національний енергетичний регулятор має ретельно дослідити запит компанії Moldovagaz щодо підвищення тарифів.

"Є багато питань до того, як закуповували газ влітку і восени. Громадянам потрібні пояснення. Вони отримають відповіді під час парламентських слухань", – сказав прем’єр.

Міністр енергетики Молдови Віктор Парліков після переговорів із Газпромом попередив про загрозу колапсу на лівому березі Дністра (Придністров'я) через невизначеність із транзитом газу через Україну, пише ЛігаБізнесІнформ

Сама Молдова відмовилася від російського газу й купує його виключно на європейському ринку. Весь законтрактований обсяг газу від Газпрому йде транзитом через Україну в окупований росіянами регіон Придністров'я, який за це забезпечує більшість потреб Молдови в електроенергії.

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"Для нас збереження цього сценарію було б набагато простіше. Але ми розуміємо, що це значно ширша дискусія, яка стосується не лише Республіки Молдова. Ми передали Україні нашу позицію, але вони знаходяться у війні, це потрібно розуміти, і мають свої міркування. Я допускаю, що транзит може бути збережений, але повторюю, що нам треба реально готуватися до кризового сценарію з 1 січня 2025 року. Це означатиме, що з 1 січня в Придністров'ї виникне проблема з бюджетом, нам доведеться закуповувати електроенергію з інших джерел і підвищувати ціни на електрику", – пояснив Парліков.

Можливе припинення постачань природного газу на лівий берег Дністра, де проживає близько 300 000 людей, може призвести до гуманітарної катастрофи.

"На цей час ми не маємо впевненості, що газ буде для лівобережної частини. І якщо він буде, то скільки й на яких умовах. Тут, безумовно, ми не зможемо обійтися без підтримки зовнішніх партнерів. Я вважаю, що з 1 січня 2025 року обсяги газу для лівобережжя Дністра будуть обмежені. Я не можу назвати точні цифри, але знаю, що будь-який обсяг, який буде постачатися, трохи підтримуватиме стабільність у Придністров'ї. Тому що, якщо постачання не буде зовсім, регіон опиниться у колапсі", – сказав Парліков.

За його словами, Газпром на переговорах запропонував молдовській делегації домовлятися з Україною про транзит.

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"У Газпромі знають, що існує невизначеність, і питання транзиту через Україну не залежить від молдовської сторони. Проте вони попросили нас переконати Україну продовжити транзит. Ми обговорили це і розуміємо, що рішення, ймовірно, буде прийняте в останній момент. Для нас було б значно простіше, якби транзит зберігся, але всі усвідомлюють, що існують і альтернативні маршрути", – заявив Парліков.