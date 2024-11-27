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Новини
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Молдова не знає, чи буде газ у Придністров’ї з 1 січня. Готується до кризи та складної зими

Віктор Парліков

Прем’єр-міністр Молдови Дорін Речан попередив громадян країни, що попереду "дуже складна зима".

На початку засідання уряду 27 листопада Речан повідомив, що Молдову чекає "дуже складна зима", передає Цензор.НЕТ з посиланням на Європейську правду.

Першим фактором ризику він назвав можливе припинення постачання газу до Придністров’я, другим викликом – підвищенням цін на газ для населення.

Речан зазначив, що припинення постачання газу до Придністров’я, де проживає близько 300 тисяч людей, загрожує гуманітарною катастрофою. "Оскільки це наші громадяни, ми маємо знайти рішення", – наголосив він.

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Також він попередив, що громадянам варто бути готовими до підвищення тарифу на газ. Він зазначив, що національний енергетичний регулятор має ретельно дослідити запит компанії Moldovagaz щодо підвищення тарифів.

"Є багато питань до того, як закуповували газ влітку і восени. Громадянам потрібні пояснення. Вони отримають відповіді під час парламентських слухань", – сказав прем’єр.

Міністр енергетики Молдови Віктор Парліков після переговорів із Газпромом попередив про загрозу колапсу на лівому березі Дністра (Придністров'я) через невизначеність із транзитом газу через Україну, пише ЛігаБізнесІнформ

Сама Молдова відмовилася від російського газу й купує його виключно на європейському ринку. Весь законтрактований обсяг газу від Газпрому йде транзитом через Україну в окупований росіянами регіон Придністров'я, який за це забезпечує більшість потреб Молдови в електроенергії.

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"Для нас збереження цього сценарію було б набагато простіше. Але ми розуміємо, що це значно ширша дискусія, яка стосується не лише Республіки Молдова. Ми передали Україні нашу позицію, але вони знаходяться у війні, це потрібно розуміти, і мають свої міркування. Я допускаю, що транзит може бути збережений, але повторюю, що нам треба реально готуватися до кризового сценарію з 1 січня 2025 року. Це означатиме, що з 1 січня в Придністров'ї виникне проблема з бюджетом, нам доведеться закуповувати електроенергію з інших джерел і підвищувати ціни на електрику", – пояснив Парліков.

Можливе припинення постачань природного газу на лівий берег Дністра, де проживає близько 300 000 людей, може призвести до гуманітарної катастрофи.

"На цей час ми не маємо впевненості, що газ буде для лівобережної частини. І якщо він буде, то скільки й на яких умовах. Тут, безумовно, ми не зможемо обійтися без підтримки зовнішніх партнерів. Я вважаю, що з 1 січня 2025 року обсяги газу для лівобережжя Дністра будуть обмежені. Я не можу назвати точні цифри, але знаю, що будь-який обсяг, який буде постачатися, трохи підтримуватиме стабільність у Придністров'ї. Тому що, якщо постачання не буде зовсім, регіон опиниться у колапсі", – сказав Парліков.

За його словами, Газпром на переговорах запропонував молдовській делегації домовлятися з Україною про транзит.

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"У Газпромі знають, що існує невизначеність, і питання транзиту через Україну не залежить від молдовської сторони. Проте вони попросили нас переконати Україну продовжити транзит. Ми обговорили це і розуміємо, що рішення, ймовірно, буде прийняте в останній момент. Для нас було б значно простіше, якби транзит зберігся, але всі усвідомлюють, що існують і альтернативні маршрути", – заявив Парліков.

Автор: 

газ (10403) Молдова (2062) Придністров'я (473) Речан (14)


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Топ коментарі
+20
Якщо населення тієї клоаки буде ігнорувати кацапсячу валаду там, виходити на майдани та вимагати повернення їхньої території під владу Молдови тоді вони будуть ваші громадяни. А поки нехай голова болить у тих підорів прокацаплених які контролюють ту клоаку.
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27.11.2024 13:55
+9
А навіщо ПостМенстуальноРеспуплиці газ?
Незай їх любов до Параші зігріває. До речи, Україна може зробити з ними бартер. 1 снаряд 122 мм - 1 літр газу.
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27.11.2024 13:55
+6
Досить ці російські мєсєджи - пугалки
Холодно у заполяррі чи Питері

У МОЛДОВІ ТЕПЛА ЗИМА
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27.11.2024 14:04
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А навіщо ПостМенстуальноРеспуплиці газ?
Незай їх любов до Параші зігріває. До речи, Україна може зробити з ними бартер. 1 снаряд 122 мм - 1 літр газу.
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27.11.2024 13:55 Відповісти
Якщо населення тієї клоаки буде ігнорувати кацапсячу валаду там, виходити на майдани та вимагати повернення їхньої території під владу Молдови тоді вони будуть ваші громадяни. А поки нехай голова болить у тих підорів прокацаплених які контролюють ту клоаку.
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27.11.2024 13:55 Відповісти
В України буде, нафіга вам те ПМР, знайдемо вам ті три балони, скільки ви там споживаєте...
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27.11.2024 13:58 Відповісти
Санду потрібно до Києва приїхати , до святих місць , до Бучі , до Зеленського . І буде у Молдові газ . Перед ЗМІ виступити у Києві і засудити злочини мацкви( перед другим туром виборів президента Румунії)
З сусідами проєвропейськими треба дружити.
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27.11.2024 14:15 Відповісти
Дебіли рашолюби самі винні. Нехай думають тепер.
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27.11.2024 14:01 Відповісти
мАцква наказиваєт за неправильний вибір.
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27.11.2024 14:03 Відповісти
Досить ці російські мєсєджи - пугалки
Холодно у заполяррі чи Питері

У МОЛДОВІ ТЕПЛА ЗИМА
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27.11.2024 14:04 Відповісти
Констанца, БЛИН, поруч . Підгонять газовоз і загрузять газ для Молдови . Просто премьеру треба ЖОПКУ від кресла відірвати і почати працювати
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27.11.2024 14:11 Відповісти
А чого це Молдова повинна перейматися проблемами "вільного Придністров"я"?
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27.11.2024 14:20 Відповісти
Ви праві , я взагалі то за молдован турбуюсь
А Придністровʼя треба поділити між Україною і Молдовою по братські .
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27.11.2024 14:32 Відповісти
Транзит газу до Придністровя потрібно не просто припинити, а й здати на метал трубу. Це нарешті покладе край паразитичному існуванню прокацапських придурків. Все що туди потрапляє має потрапляти з території Молдови і з дозволу Молдови. Регіон, який вже повністю втратив молодь, має бути реінтегрований в Молдрову. Крапка.
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27.11.2024 14:16 Відповісти
Молдова забезпечує і годує Приднестров'я - аналог ДНР і лнр? Як зворушливо.
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27.11.2024 14:29 Відповісти
Чесно - погуй.
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27.11.2024 14:30 Відповісти
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27.11.2024 14:30 Відповісти
Молдова відмовилася від російського газу й купує його виключно на європейському ринку.
Пымыре надо покупать там же и качать через Молдову, за что та возьмёт как за транзит по европейским ценам. Рассчитываться за газ из ЕС пымыре можно парашной техникой и вооружениями на складах в Колбасной и в других местах. А так же можно сдавать парашников на мититеи или (лучше) корм для собак.
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27.11.2024 20:03 Відповісти
 
 