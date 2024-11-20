Наявні в Молдови радари не можуть виявляти дрони, - міністр оборони Носатий

Міністр оборони Молдови Анатолій Носатий заявив, що наявні у країни радари не можуть виявляти безпілотники, які порушують повітряний простір.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Realitatea.

За його словами, закуплені владою радари, не можуть вчасно розпізнати БПЛА, які пролітають над повітряним простором Молдови.

"Я просто хочу зазначити, що комплектація дійсно не дає змоги виявити дрони радарами. Вони до того ж мають доволі невелику відбивальну поверхню. Ці дрони мають дальність польоту 1000-1300 км, тому мають можливість перетинати територію України від місця запуску", - сказав Носатий, додавши, що потрібно знайти можливості для закупівлі нових систем.

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Російські дрони на території Молдови

Вранці 10 листопада у Каушанському районі Молдови виявили безпілотник. Він впав на околицях одного із сіл. Виявилося, що це російський "шахед" без вибухівки.

Згодом цього дня на півночі Молдови знайшли ще один безпілотник після масованої російської атаки дронів проти України.

12 листопада на території Молдови біля села Кошерниця виявили третій невідомий дрон за останні дні.

19 листопада у Молдові виявили ще один безпілотник, цього разу в Кишиневі.

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