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Новини Війна
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Наявні в Молдови радари не можуть виявляти дрони, - міністр оборони Носатий

Молдова не має систем, щоб виявляти БПЛА

Міністр оборони Молдови Анатолій Носатий заявив, що наявні у країни радари не можуть виявляти безпілотники, які порушують повітряний простір.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Realitatea.

За його словами, закуплені владою радари, не можуть вчасно розпізнати БПЛА, які пролітають над повітряним простором Молдови.

"Я просто хочу зазначити, що комплектація дійсно не дає змоги виявити дрони радарами. Вони до того ж мають доволі невелику відбивальну поверхню. Ці дрони мають дальність польоту 1000-1300 км, тому мають можливість перетинати територію України від місця запуску", - сказав Носатий, додавши, що потрібно знайти можливості для закупівлі нових систем.

Також читайте: Прикордонники попередили українців про призупинення роботи великого пункту пропуску на кордоні з Молдовою

Російські дрони на території Молдови

Вранці 10 листопада у Каушанському районі Молдови виявили безпілотник. Він впав на околицях одного із сіл. Виявилося, що це російський "шахед" без вибухівки.

Згодом цього дня на півночі Молдови знайшли ще один безпілотник після масованої російської атаки дронів проти України.

12 листопада на території Молдови біля села Кошерниця виявили третій невідомий дрон за останні дні.

19 листопада у Молдові виявили ще один безпілотник, цього разу в Кишиневі.

Також дивіться: Глава МЗС Молдови Попшой підтвердив, що російські дрони та ракети порушили повітряний простір країни. ВIДЕО

Автор: 

Молдова (2065) дрони (4636)


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Топ коментарі
+5
Поміняйте Носатого на Вухатого - і все буде ОК
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20.11.2024 14:16
+2
Радари Молдови.
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20.11.2024 14:13
+2
Это кликуха? Или фамилия?
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20.11.2024 14:23
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міністр є - а радарів немає....
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20.11.2024 14:10 Відповісти
А яка там в Молдові армія?
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20.11.2024 14:13 Відповісти
Дві П-12 мабуть є. Ну може три.
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20.11.2024 14:14 Відповісти
1 П-18
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20.11.2024 14:41 Відповісти
3250 особового складу , танків нема , 15 мінометів , легкоброньована техніка , джипи ...
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20.11.2024 15:05 Відповісти
Радари Молдови.
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20.11.2024 14:13 Відповісти
Поміняйте Носатого на Вухатого - і все буде ОК
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20.11.2024 14:16 Відповісти
Это кликуха? Или фамилия?
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20.11.2024 14:23 Відповісти
Вони справді стверджують що це шахед?
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20.11.2024 14:21 Відповісти
потрібно закупити або попросити в США чи ще в кого є.
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20.11.2024 14:22 Відповісти
Мабуть розкорочили молдавани той радар , повитягали деталі з кольорових металів і здали на брухт .
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20.11.2024 14:54 Відповісти
 
 