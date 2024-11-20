Имеющиеся у Молдовы радары не могут выявлять дроны, - министр обороны Носатый

Министр обороны Молдовы Анатолий Носатый заявил, что имеющиеся у страны радары не могут обнаруживать беспилотники, которые нарушают воздушное пространство.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Realitatea.

По его словам, закупленные властями радары не могут вовремя распознать БПЛА, которые пролетают над воздушным пространством Молдовы.

"Я просто хочу отметить, что комплектация действительно не позволяет обнаружить дроны радарами. Они к тому же имеют довольно небольшую отражающую поверхность. Эти дроны имеют дальность полета 1000-1300 км, поэтому имеют возможность пересекать территорию Украины от места запуска", - сказал Носатый, добавив, что нужно найти возможности для закупки новых систем.

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Российские дроны на территории Молдовы

Утром 10 ноября в Каушанском районе Молдовы обнаружили беспилотник. Он упал в окрестностях одного из сел. Оказалось, что это российский "шахед" без взрывчатки.

Впоследствии в этот день на севере Молдовы нашли еще один беспилотник после массированной российской атаки дронов против Украины.

12 ноября на территории Молдовы возле села Кошерница обнаружили третий неизвестный дрон за последние дни.

19 ноября в Молдове обнаружили еще один беспилотник, на этот раз в Кишиневе.

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