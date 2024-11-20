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Новости Война
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Имеющиеся у Молдовы радары не могут выявлять дроны, - министр обороны Носатый

Молдова не має систем, щоб виявляти БПЛА

Министр обороны Молдовы Анатолий Носатый заявил, что имеющиеся у страны радары не могут обнаруживать беспилотники, которые нарушают воздушное пространство.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Realitatea.

По его словам, закупленные властями радары не могут вовремя распознать БПЛА, которые пролетают над воздушным пространством Молдовы.

"Я просто хочу отметить, что комплектация действительно не позволяет обнаружить дроны радарами. Они к тому же имеют довольно небольшую отражающую поверхность. Эти дроны имеют дальность полета 1000-1300 км, поэтому имеют возможность пересекать территорию Украины от места запуска", - сказал Носатый, добавив, что нужно найти возможности для закупки новых систем.

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Российские дроны на территории Молдовы

Утром 10 ноября в Каушанском районе Молдовы обнаружили беспилотник. Он упал в окрестностях одного из сел. Оказалось, что это российский "шахед" без взрывчатки.

Впоследствии в этот день на севере Молдовы нашли еще один беспилотник после массированной российской атаки дронов против Украины.

12 ноября на территории Молдовы возле села Кошерница обнаружили третий неизвестный дрон за последние дни.

19 ноября в Молдове обнаружили еще один беспилотник, на этот раз в Кишиневе.

Также смотрите: Глава МИД Молдовы Попшой подтвердил, что российские дроны и ракеты нарушили воздушное пространство страны. ВИДЕО

Автор: 

Молдова (1870) дроны (3907)


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Топ комментарии
+5
Поміняйте Носатого на Вухатого - і все буде ОК
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20.11.2024 14:16
+2
Радари Молдови.
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20.11.2024 14:13
+2
Это кликуха? Или фамилия?
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20.11.2024 14:23
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міністр є - а радарів немає....
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20.11.2024 14:10 Ответить
А яка там в Молдові армія?
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20.11.2024 14:13 Ответить
Дві П-12 мабуть є. Ну може три.
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20.11.2024 14:14 Ответить
1 П-18
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20.11.2024 14:41 Ответить
3250 особового складу , танків нема , 15 мінометів , легкоброньована техніка , джипи ...
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20.11.2024 15:05 Ответить
Радари Молдови.
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20.11.2024 14:13 Ответить
Поміняйте Носатого на Вухатого - і все буде ОК
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20.11.2024 14:16 Ответить
Это кликуха? Или фамилия?
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20.11.2024 14:23 Ответить
Вони справді стверджують що це шахед?
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20.11.2024 14:21 Ответить
потрібно закупити або попросити в США чи ще в кого є.
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20.11.2024 14:22 Ответить
Мабуть розкорочили молдавани той радар , повитягали деталі з кольорових металів і здали на брухт .
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20.11.2024 14:54 Ответить
 
 