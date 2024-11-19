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Дрон нашли в районе торгового центра в Кишиневе. ФОТО

19 ноября в Молдове обнаружили еще один беспилотник, на этот раз в Кишиневе.

Об этом сообщила полиция Молдовы, информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается, что дрон нашли вблизи торгового центра Port Mall и спорткомплекса Arena Chisinau.

В то же время издание NewsMaker опубликовало фотографию дрона.

Ще один дрон знайшли у Кишиневі

Также смотрите: Глава МИД Молдовы Попшой подтвердил, что российские дроны и ракеты нарушили воздушное пространство страны. ВИДЕО

Российские дроны на территории Молдовы

Утром 10 ноября в Каушанском районе Молдовы обнаружили беспилотник. Он упал в окрестностях одного из сел. Оказалось, что это российский "шахед" без взрывчатки.

Впоследствии в этот день на севере Молдовы нашли еще один беспилотник после массированной российской атаки дронов против Украины.

12 ноября на территории Молдовы возле села Кошерница обнаружили третий неизвестный дрон за последние дни.

Напомним, что в ночь на 17 ноября 2024 года российские оккупанты осуществили массированный комбинированный удар по объектам энергетического сектора Украины ракетами различных типов воздушного, наземного и морского базирования, а также ударными БпЛА типа "Shahed".

Также читайте: Несколько российских БпЛА могли нарушить воздушное пространство Молдовы во время атаки на Украину, - СМИ

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беспилотник (3589) Молдова (1871) Кишинев (39) дроны (3912)


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Молдова! Розберіть нахрін на молекули пмр - тоді нічого не будете "знаходити"
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19.11.2024 15:56 Ответить
скоріше занепокоюйесь!
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19.11.2024 15:59 Ответить
Смотри как замаскировался.
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19.11.2024 16:01 Ответить
киздамесы гололед !!!((((
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19.11.2024 16:05 Ответить
 
 