Дрон нашли в районе торгового центра в Кишиневе. ФОТО

19 ноября в Молдове обнаружили еще один беспилотник, на этот раз в Кишиневе.

Об этом сообщила полиция Молдовы, информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается, что дрон нашли вблизи торгового центра Port Mall и спорткомплекса Arena Chisinau.

В то же время издание NewsMaker опубликовало фотографию дрона.

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Российские дроны на территории Молдовы

Утром 10 ноября в Каушанском районе Молдовы обнаружили беспилотник. Он упал в окрестностях одного из сел. Оказалось, что это российский "шахед" без взрывчатки.

Впоследствии в этот день на севере Молдовы нашли еще один беспилотник после массированной российской атаки дронов против Украины.

12 ноября на территории Молдовы возле села Кошерница обнаружили третий неизвестный дрон за последние дни.

Напомним, что в ночь на 17 ноября 2024 года российские оккупанты осуществили массированный комбинированный удар по объектам энергетического сектора Украины ракетами различных типов воздушного, наземного и морского базирования, а также ударными БпЛА типа "Shahed".

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