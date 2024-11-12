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В Молдове снова нашли беспилотник: это уже третий за 3 дня. ФОТО

12 ноября на территории Молдовы возле села Кошерница обнаружили неизвестный дрон. Это уже третий подобный случай за три дня.

Об этом сообщает NewsMaker, передает Цензор.НЕТ.

Как рассказали в Генеральном инспекторате полиции Молдовы, беспилотник обнаружили возле села Кошерница в Криулянском районе. Сейчас на месте работают специалисты.

На території Молдови 12 листопада виявили ще один дрон

Напомним, 10 ноября, после российской атаки по Украине на территории Молдовы обнаружили два дрона: в Каушанском и в Рышканском районах.

Президент Молдовы Майя Санду заявила, что обнаруженные беспилотники не опасны для граждан Молдовы, но отметила, что необходимо продолжить закупать радары, чтобы защитить страну и граждан.

Читайте также: Молдова вручила послу РФ ноту протеста из-за вмешательства в выборы и российских беспилотников

Министр иностранных дел Молдовы Михай Попшой осудил нарушение воздушного пространства страны двумя российскими беспилотниками в воскресенье, 10 ноября.

Министерство иностранных дел Молдовы вручило послу России в Кишиневе Олегу Озеровому ноту протеста из-за вмешательства РФ в выборы и двух российских беспилотников, обломки которых обнаружили в Каушанском и Рышканском районах.

Автор: 

беспилотник (3589) Молдова (1871)


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Топ комментарии
+6
Головне, щоб нот вистачило.
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12.11.2024 18:35
+2
Молдаванам треба їх перезарядити, напхати вибухівкою і на тірасполь. Нехай розбираються
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12.11.2024 19:34
+1
НємЄдьльЄнно визвати кацапа на кАвЙОр і вручити ноту! Треба заранЬЄЄ багато нот заготовити, шоб воврЬЄмЬЯ вручати
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12.11.2024 18:45
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Головне, щоб нот вистачило.
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12.11.2024 18:35 Ответить
Чому вони не розбиваються.
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12.11.2024 18:42 Ответить
Скоріше за все їх заглушили РЕБами і вони летіли, летіли поки бензин закінчився... Потім як планери тихенько приземлились...
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12.11.2024 18:46 Ответить
НємЄдьльЄнно визвати кацапа на кАвЙОр і вручити ноту! Треба заранЬЄЄ багато нот заготовити, шоб воврЬЄмЬЯ вручати
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12.11.2024 18:45 Ответить
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12.11.2024 18:46 Ответить
Палки бачу. А де інше?
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12.11.2024 18:53 Ответить
всередині.
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12.11.2024 19:13 Ответить
Молдаванам треба їх перезарядити, напхати вибухівкою і на тірасполь. Нехай розбираються
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12.11.2024 19:34 Ответить
О боже мій! Ноту вручило...
Я навіть здогадуюсь куди кацапський посол сходив з цією нотою, коли скрутило у животі))
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13.11.2024 20:42 Ответить
 
 