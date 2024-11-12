В Молдове снова нашли беспилотник: это уже третий за 3 дня. ФОТО
12 ноября на территории Молдовы возле села Кошерница обнаружили неизвестный дрон. Это уже третий подобный случай за три дня.
Об этом сообщает NewsMaker, передает Цензор.НЕТ.
Как рассказали в Генеральном инспекторате полиции Молдовы, беспилотник обнаружили возле села Кошерница в Криулянском районе. Сейчас на месте работают специалисты.
Напомним, 10 ноября, после российской атаки по Украине на территории Молдовы обнаружили два дрона: в Каушанском и в Рышканском районах.
Президент Молдовы Майя Санду заявила, что обнаруженные беспилотники не опасны для граждан Молдовы, но отметила, что необходимо продолжить закупать радары, чтобы защитить страну и граждан.
Министр иностранных дел Молдовы Михай Попшой осудил нарушение воздушного пространства страны двумя российскими беспилотниками в воскресенье, 10 ноября.
Министерство иностранных дел Молдовы вручило послу России в Кишиневе Олегу Озеровому ноту протеста из-за вмешательства РФ в выборы и двух российских беспилотников, обломки которых обнаружили в Каушанском и Рышканском районах.
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Я навіть здогадуюсь куди кацапський посол сходив з цією нотою, коли скрутило у животі))