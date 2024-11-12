У Молдові знову знайшли безпілотник: це вже третій за 3 дні. ФОТО

12 листопада на території Молдови біля села Кошерниця виявили невідомий дрон. Це вже третій подібний випадок за три дні.

Про це повідомляє NewsMaker, передає Цензор.НЕТ.

Як розповіли у Генеральному інспектораті поліції Молдови, безпілотник виявили біля села Кошерниця в Кріулянському районі. Зараз на місці працюють фахівці.

Нагадаємо, 10 листопада, після російської атаки по Україні на території Молдови виявили два дрони: у Каушанському та в Ришканському районах.

Президентка Молдови Мая Санду заявила, що виявлені безпілотники не є небезпечними для громадян Молдови, але зазначила, що необхідно продовжити закуповувати радари, щоб захистити країну і громадян.

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Міністр закордонних справ Молдови Міхай Попшой засудив в порушення повітряного простору країни двома російськими безпілотниками в неділю, 10 листопада.

Міністерство закордонних справ Молдови вручило послу Росії у Кишиневі Олегу Озеровому ноту протесту через втручання РФ у вибори та два російські безпілотники, уламки яких виявили у Каушанському і Ришканському районах.