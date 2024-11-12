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У Молдові знову знайшли безпілотник: це вже третій за 3 дні. ФОТО

12 листопада на території Молдови біля села Кошерниця виявили невідомий дрон. Це вже третій подібний випадок за три дні. 

Про це повідомляє NewsMaker, передає Цензор.НЕТ.

Як розповіли у Генеральному інспектораті поліції Молдови, безпілотник виявили біля села Кошерниця в Кріулянському районі. Зараз на місці працюють фахівці.

На території Молдови 12 листопада виявили ще один дрон

Нагадаємо, 10 листопада, після російської атаки по Україні на території Молдови виявили два дрони: у Каушанському та в Ришканському районах.

Президентка Молдови Мая Санду заявила, що виявлені безпілотники не є небезпечними для громадян Молдови, але зазначила, що необхідно продовжити закуповувати радари, щоб захистити країну і громадян.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Молдова вручила послу РФ ноту протесту через втручання у вибори та російські безпілотники

Міністр закордонних справ Молдови Міхай Попшой засудив в порушення повітряного простору країни двома російськими безпілотниками в неділю, 10 листопада.

Міністерство закордонних справ Молдови вручило послу Росії у Кишиневі Олегу Озеровому ноту протесту через втручання РФ у вибори та два російські безпілотники, уламки яких виявили у Каушанському і Ришканському районах.

Автор: 

безпілотник (4153) Молдова (2070)


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Топ коментарі
+6
Головне, щоб нот вистачило.
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12.11.2024 18:35
+2
Молдаванам треба їх перезарядити, напхати вибухівкою і на тірасполь. Нехай розбираються
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12.11.2024 19:34
+1
НємЄдьльЄнно визвати кацапа на кАвЙОр і вручити ноту! Треба заранЬЄЄ багато нот заготовити, шоб воврЬЄмЬЯ вручати
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12.11.2024 18:45
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Головне, щоб нот вистачило.
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12.11.2024 18:35 Відповісти
Чому вони не розбиваються.
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12.11.2024 18:42 Відповісти
Скоріше за все їх заглушили РЕБами і вони летіли, летіли поки бензин закінчився... Потім як планери тихенько приземлились...
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12.11.2024 18:46 Відповісти
НємЄдьльЄнно визвати кацапа на кАвЙОр і вручити ноту! Треба заранЬЄЄ багато нот заготовити, шоб воврЬЄмЬЯ вручати
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12.11.2024 18:45 Відповісти
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12.11.2024 18:46 Відповісти
Палки бачу. А де інше?
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12.11.2024 18:53 Відповісти
всередині.
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12.11.2024 19:13 Відповісти
Молдаванам треба їх перезарядити, напхати вибухівкою і на тірасполь. Нехай розбираються
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12.11.2024 19:34 Відповісти
О боже мій! Ноту вручило...
Я навіть здогадуюсь куди кацапський посол сходив з цією нотою, коли скрутило у животі))
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13.11.2024 20:42 Відповісти
 
 