Молдова вручила послу РФ ноту протесту через втручання у вибори та російські безпілотники

Міністерство закордонних справ Молдови вручило послу Росії у Кишиневі Олегу Озеровому ноту протесту через втручання РФ у вибори та два російські безпілотники, уламки яких виявили у Каушанському і Ришканському районах.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на NewsMaker, про це заявили в МЗС Молдови.

Так, у МЗС наголосили, що рішуче засудили порушення повітряного простору Молдови 10 листопада.

"Два російські безпілотники помітили на території Молдови. Компетентні установи нашої країни мають у своєму розпорядженні інформацію, що ці дрони справді запустили з Росії", - повідомили в МЗС Молдови і додавли, що "подібні агресивні вторгнення є серйозним порушенням і недружнім жестом з боку РФ та ставлять під загрозу життя мирних громадян".

Також читайте: Через втручання у вибори та падіння безпілотників: Молдова викликала посла РФ для вручення ноти протесту

Також у МЗС російському дипломату висловили протест проти "незаконного втручання Росії у вибори та референдум у Молдові з метою спотворення їхніх результатів, підриву та делегітимації демократичного процесу у Молдові".

"Міністерство закордонних справ неодноразово закликало російську владу негайно припинити ці дії і утримуватися в майбутньому від будь-якого втручання у внутрішні справи Молдови", - йдеться в заяві МЗС.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Дрони РФ поки не становлять небезпеки для Молдови, але це є приводом для занепокоєння, - Санду

Російські дрони на території Молдови

Вранці 10 листопада у Каушанському районі Молдови виявили безпілотник. Він впав на околицях одного із сіл.

Згодом цього дня на півночі Молдови знайшли ще один безпілотник після масованої російської атаки дронів проти України.

Міністр закордонних справ Молдови Міхай Попшой засудив в порушення повітряного простору країни двома російськими безпілотниками в неділю, 10 листопада.