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Через втручання у вибори та падіння безпілотників: Молдова викликала посла РФ для вручення ноти протесту

Молдова викликала посла РФ

Міністерство закордонних справ Молдови викликало посла Росії Олега Озерова після падіння двох російських безпілотників на території країни.

Про це пише агентство IPN з посиланням на джерела, інформує Цензор.НЕТ.

Як пише видання, посла Росії чекають в молдовському МЗС для вручення ноти протесту у зв'язку з втручанням у вибори в Молдові і падінням двох російських безпілотників у неділю, 10 листопада.

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Російські дрони на території Молдови

Вранці 10 листопада у Каушанському районі Молдови виявили безпілотник. Він впав на околицях одного із сіл. 

Згодом цього дня на півночі Молдови знайшли ще один безпілотник після масованої російської атаки дронів проти України.

Міністр закордонних справ Молдови Міхай Попшой засудив в порушення повітряного простору країни двома російськими безпілотниками в неділю, 10 листопада.

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Автор: 

Молдова (2063) посол (1094) росія (64923) дрони (4624)


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Гарний піпіфакс.
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11.11.2024 19:09 Відповісти
Потужно.
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11.11.2024 19:23 Відповісти
Його треба не викликати,а виганяти.
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11.11.2024 19:30 Відповісти
А пляшку приготували?
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11.11.2024 19:43 Відповісти
Як українці радять Молдові, що їй робити. Це ті, які під час війни у 2019 році вибрали керувати собою і своєю армією чотирижди ухилянта і антимайданівця.
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11.11.2024 20:02 Відповісти
та й овоч не сам себе обрав перед цим
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11.11.2024 22:26 Відповісти
 
 