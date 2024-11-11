Через втручання у вибори та падіння безпілотників: Молдова викликала посла РФ для вручення ноти протесту

Міністерство закордонних справ Молдови викликало посла Росії Олега Озерова після падіння двох російських безпілотників на території країни.

Про це пише агентство IPN з посиланням на джерела, інформує Цензор.НЕТ.

Як пише видання, посла Росії чекають в молдовському МЗС для вручення ноти протесту у зв'язку з втручанням у вибори в Молдові і падінням двох російських безпілотників у неділю, 10 листопада.

Читайте також: Російські безпілотники поставили під загрозу життя молдовських громадян, - глава МЗС Молдови Попшой

Російські дрони на території Молдови

Вранці 10 листопада у Каушанському районі Молдови виявили безпілотник. Він впав на околицях одного із сіл.

Згодом цього дня на півночі Молдови знайшли ще один безпілотник після масованої російської атаки дронів проти України.

Міністр закордонних справ Молдови Міхай Попшой засудив в порушення повітряного простору країни двома російськими безпілотниками в неділю, 10 листопада.

Читайте також: Дрони РФ поки не становлять небезпеки для Молдови, але це є приводом для занепокоєння, - Санду