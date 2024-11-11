Из-за вмешательства в выборы и падения беспилотников Молдова вызвала посла РФ для вручения ноты протеста

Министерство иностранных дел Молдовы вызвало посла России Олега Озерова после падения двух российских беспилотников на территории страны.

Об этом пишет агентство IPN со ссылкой на источники, информирует Цензор.НЕТ.

Как пишет издание, посла России ждут в молдавском МИД для вручения ноты протеста в связи с вмешательством в выборы в Молдове и падением двух российских беспилотников в воскресенье, 10 ноября.

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Российские дроны на территории Молдовы

Утром 10 ноября в Каушанском районе Молдовы обнаружили беспилотник. Он упал в окрестностях одного из сел. Оказалось, что это российский "шахед" без взрывчатки.

Впоследствии в этот день на севере Молдовы нашли еще один беспилотник после массированной российской атаки дронов против Украины.

Министр иностранных дел Молдовы Михай Попшой осудил в нарушение воздушного пространства страны двумя российскими беспилотниками в воскресенье, 10 ноября.

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