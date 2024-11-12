Молдова вручила послу РФ ноту протеста из-за вмешательства в выборы и российских беспилотников

Министерство иностранных дел Молдовы вручило послу России в Кишиневе Олегу Озерову ноту протеста из-за вмешательства РФ в выборы и двух российских беспилотников, обломки которых обнаружили в Каушанском и Рышканском районах.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на NewsMaker, об этом заявили в МИД Молдовы.

Так, в МИД подчеркнули, что решительно осудили нарушение воздушного пространства Молдовы 10 ноября.

"Два российских беспилотника заметили на территории Молдовы. Компетентные учреждения нашей страны располагают информацией, что эти дроны действительно запустили из России", - сообщили в МИД Молдовы и добавили, что "подобные агрессивные вторжения являются серьезным нарушением и недружественным жестом со стороны РФ и ставят под угрозу жизни мирных граждан".

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Также в МИД российскому дипломату выразили протест против "незаконного вмешательства России в выборы и референдум в Молдове с целью искажения их результатов, подрыва и делегитимации демократического процесса в Молдове".

"Министерство иностранных дел неоднократно призывало российские власти немедленно прекратить эти действия и воздерживаться в будущем от любого вмешательства во внутренние дела Молдовы", - говорится в заявлении МИД.

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Российские дроны на территории Молдовы

Утром 10 ноября в Каушанском районе Молдовы обнаружили беспилотник. Он упал в окрестностях одного из сел.

Впоследствии в этот день на севере Молдовы нашли еще один беспилотник после массированной российской атаки дронов против Украины.

Министр иностранных дел Молдовы Михай Попшой осудил нарушение воздушного пространства страны двумя российскими беспилотниками в воскресенье, 10 ноября.