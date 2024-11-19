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Дрон знайшли у районі торгового центру в Кишиневі. ФОТО

19 листопада у Молдові виявили ще один безпілотник, цього разу в Кишиневі.

Про це повідомила поліція Молдови, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що дрон знайшли поблизу торгового центру Port Mall та спорткомплексу Arena Chisinau.

Водночас видання NewsMaker опублікувало світлину дрона.

Ще один дрон знайшли у Кишиневі

Також дивіться: Глава МЗС Молдови Попшой підтвердив, що російські дрони та ракети порушили повітряний простір країни. ВIДЕО

Російські дрони на території Молдови

Вранці 10 листопада у Каушанському районі Молдови виявили безпілотник. Він впав на околицях одного із сіл. Виявилося, що це російський "шахед" без вибухівки.

Згодом цього дня на півночі Молдови знайшли ще один безпілотник після масованої російської атаки дронів проти України.

12 листопада на території Молдови біля села Кошерниця виявили третій невідомий дрон за останні дні.

Нагадаємо, що у ніч на 17 листопада 2024 року російські окупанти здійснили масований комбінований удар по об’єктах енергетичного сектору України ракетами різних типів повітряного, наземного та морського базування, а також ударними БпЛА типу "Shahed".

Також читайте: Декілька російських БпЛА могли порушити повітряний простір Молдови під час атаки на Україну, - ЗМІ

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безпілотник (4165) Молдова (2071) Кишинів (35) дрони (4706)


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Молдова! Розберіть нахрін на молекули пмр - тоді нічого не будете "знаходити"
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19.11.2024 15:56 Відповісти
скоріше занепокоюйесь!
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19.11.2024 15:59 Відповісти
Смотри как замаскировался.
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19.11.2024 16:01 Відповісти
киздамесы гололед !!!((((
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19.11.2024 16:05 Відповісти
 
 