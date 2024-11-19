Дрон знайшли у районі торгового центру в Кишиневі. ФОТО

19 листопада у Молдові виявили ще один безпілотник, цього разу в Кишиневі.

Про це повідомила поліція Молдови, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що дрон знайшли поблизу торгового центру Port Mall та спорткомплексу Arena Chisinau.

Водночас видання NewsMaker опублікувало світлину дрона.

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Російські дрони на території Молдови

Вранці 10 листопада у Каушанському районі Молдови виявили безпілотник. Він впав на околицях одного із сіл. Виявилося, що це російський "шахед" без вибухівки.

Згодом цього дня на півночі Молдови знайшли ще один безпілотник після масованої російської атаки дронів проти України.

12 листопада на території Молдови біля села Кошерниця виявили третій невідомий дрон за останні дні.

Нагадаємо, що у ніч на 17 листопада 2024 року російські окупанти здійснили масований комбінований удар по об’єктах енергетичного сектору України ракетами різних типів повітряного, наземного та морського базування, а також ударними БпЛА типу "Shahed".

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