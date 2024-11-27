Молдавия не знает, будет ли газ в Приднестровье с 1 января. Готовится к кризису и сложной зиме

Премьер-министр Молдовы Дорин Речан предупредил граждан страны, что впереди "очень сложная зима".

В начале заседания правительства 27 ноября Речан сообщил, что Молдову ждет "очень сложная зима", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.

Первым фактором риска он назвал возможное прекращение поставок газа в Приднестровье, вторым вызовом - повышением цен на газ для населения.

Речан отметил, что прекращение поставок газа в Приднестровье, где проживает около 300 тысяч человек, грозит гуманитарной катастрофой. "Поскольку это наши граждане, мы должны найти решение", - подчеркнул он.

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Также он предупредил, что гражданам следует быть готовыми к повышению тарифа на газ. Он отметил, что национальный энергетический регулятор должен тщательно исследовать запрос компании Moldovagaz о повышении тарифов.

"Есть много вопросов к тому, как закупали газ летом и осенью. Гражданам нужны объяснения. Они получат ответы во время парламентских слушаний", - сказал премьер.

Министр энергетики Молдовы Виктор Парликов после переговоров с Газпромом предупредил об угрозе коллапса на левом берегу Днестра (Приднестровье) из-за неопределенности с транзитом газа через Украину, пишет ЛигаБизнесИнформ

Сама Молдова отказалась от российского газа и покупает его исключительно на европейском рынке. Весь законтрактованный объем газа от Газпрома идет транзитом через Украину в оккупированный россиянами регион Приднестровья, который за это обеспечивает большинство потребностей Молдовы в электроэнергии.

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"Для нас сохранение этого сценария было бы гораздо проще. Но мы понимаем, что это значительно более широкая дискуссия, которая касается не только Республики Молдова. Мы передали Украине нашу позицию, но они находятся в войне, это нужно понимать, и имеют свои соображения. Я допускаю, что транзит может быть сохранен, но повторяю, что нам надо реально готовиться к кризисному сценарию с 1 января 2025 года. Это будет означать, что с 1 января в Приднестровье возникнет проблема с бюджетом, нам придется закупать электроэнергию из других источников и повышать цены на электричество", - пояснил Парликов.

Возможное прекращение поставок природного газа на левый берег Днестра, где проживает около 300 000 человек, может привести к гуманитарной катастрофе.

"В настоящее время мы не имеем уверенности, что газ будет для левобережной части. И если он будет, то сколько и на каких условиях. Здесь, безусловно, мы не сможем обойтись без поддержки внешних партнеров. Я считаю, что с 1 января 2025 года объемы газа для левобережья Днестра будут ограничены. Я не могу назвать точные цифры, но знаю, что любой объем, который будет поставляться, будет немного поддерживать стабильность в Приднестровье. Потому что, если поставок не будет совсем, регион окажется в коллапсе", - сказал Парликов.

По его словам, Газпром на переговорах предложил молдавской делегации договариваться с Украиной о транзите.

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"В Газпроме знают, что существует неопределенность, и вопрос транзита через Украину не зависит от молдавской стороны. Тем не менее они попросили нас убедить Украину продолжить транзит. Мы обсудили это и понимаем, что решение, вероятно, будет принято в последний момент. Для нас было бы значительно проще, если бы транзит сохранился, но все осознают, что существуют и альтернативные маршруты", - заявил Парликов.