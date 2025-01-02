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119 школярів із Маріуполя окупанти відправили на "перевиховання" до Петербурга, - ЦНС

школярів із Маріуполя вивезли до РФ для

Російські окупаційні сили організували черговий виїзд українських школярів із тимчасово окупованого Маріуполя до Росії.

Про це повідомили в Центрі національного спротиву, передає Цензор.НЕТ.

Цього разу 119 старшокласників повезли до Санкт-Петербурга, де вони пройдуть так зване "перевиховання" у рамках агітаційних програм.

За інформацією місцевих джерел, основною метою цих поїздок є нав’язування дітям ідеології "руського міра", створення у них почуття приналежності до російської ідентичності та формування ворожості до України.

Такі систематичні заходи є частиною ширшої політики асиміляції молоді, яку проводить Кремль на тимчасово окупованих територіях України. Через насильницькі пропагандистські акції російські окупанти намагаються стерти національну ідентичність українців та інтегрувати молоде покоління у російське суспільство.

Читайте також: Росіяни "узаконили" репресії проти цивільних українців на ТОТ, - ЦНС

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Топ коментарі
+8
А хто ж зробив так, шо ворог приперся у Марік з тилу? Хто ці дядьки та тітоньки? З фронту Марік бралиб досі, а ось з тилу зайшли майже як на параді. Хто ці "добрі"самарітяні?
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02.01.2025 16:14
+3
Втрачене покоління українців.
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02.01.2025 16:08
+3
Ті самі, котрі зараз по марафону кажуть, що Запоріжжя - то "фортеця як 60 Вугледарів".
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02.01.2025 16:18
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Втрачене покоління українців.
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02.01.2025 16:08 Відповісти
А хто ж зробив так, шо ворог приперся у Марік з тилу? Хто ці дядьки та тітоньки? З фронту Марік бралиб досі, а ось з тилу зайшли майже як на параді. Хто ці "добрі"самарітяні?
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02.01.2025 16:14 Відповісти
Ті самі, котрі зараз по марафону кажуть, що Запоріжжя - то "фортеця як 60 Вугледарів".
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02.01.2025 16:18 Відповісти
Скоріше б його стерли з землею. У цьому місті народжуються якісь кончені збоченці та упирі. А усі інші просто бухають.
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02.01.2025 16:19 Відповісти
Охороняється ЮНЕСКО.
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02.01.2025 16:44 Відповісти
Тим крутіше б було його розхєрачити вщент.
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02.01.2025 16:50 Відповісти
зима чудова пора для відвідування Ермітажу
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02.01.2025 16:48 Відповісти
Зима - це чудова пора для знищення інфраструктури сєвєрнай сталіци.
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02.01.2025 16:52 Відповісти
 
 