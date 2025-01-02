119 школярів із Маріуполя окупанти відправили на "перевиховання" до Петербурга, - ЦНС

Російські окупаційні сили організували черговий виїзд українських школярів із тимчасово окупованого Маріуполя до Росії.

Про це повідомили в Центрі національного спротиву, передає Цензор.НЕТ.

Цього разу 119 старшокласників повезли до Санкт-Петербурга, де вони пройдуть так зване "перевиховання" у рамках агітаційних програм.

За інформацією місцевих джерел, основною метою цих поїздок є нав’язування дітям ідеології "руського міра", створення у них почуття приналежності до російської ідентичності та формування ворожості до України.

Такі систематичні заходи є частиною ширшої політики асиміляції молоді, яку проводить Кремль на тимчасово окупованих територіях України. Через насильницькі пропагандистські акції російські окупанти намагаються стерти національну ідентичність українців та інтегрувати молоде покоління у російське суспільство.

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