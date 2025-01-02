Поліція Київщини у 2024 році зафіксувала 851 воєнний злочин

З початку повномасштабного вторгнення РФ поліція Київської області зареєструвала понад 28,6 тисячі кримінальних правопорушень, пов’язаних із воєнними злочинами.

Про це в інтерв’ю "Укрінформу" повідомив начальник поліції Київщини Анатолій Щадило, інформує Цензор.НЕТ.

"Слідчі підрозділи ГУНП у Київській області наразі зареєстрували 28 608 кримінальних правопорушень, пов’язаних із воєнними злочинами. З початку 2024 року їх було зареєстровано 851", - повідомив Щадило.

Найбільше проваджень відкрито за статтею 438 Кримінального кодексу України - порушення законів та звичаїв війни. Зокрема, ці злочини включають умисні вбивства, тортури, знущання над цивільним населенням, руйнування інфраструктури та інші дії, що суперечать міжнародному праву.

Окремо фіксуються злочини проти дітей. З початку війни було виявлено 114 таких випадків: 41 дитина загинула, 68 отримали поранення різного ступеня тяжкості, а 5 вважаються безвісно зниклими.

Поліція Київщини активно співпрацює з міжнародними організаціями, правоохоронними органами інших країн та прокуратурою для збору доказів і забезпечення покарання для винних у воєнних злочинах.

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