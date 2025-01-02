ЗСУ вдарили по командному пункту рашистів у Мар’їному на Курщині, - Генштаб

Збройні Сили України уразили командний пункт армії РФ у населеному пункті Мар’їне в Курській області.

Про це повідомила пресслужба Генштабу ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.

"Було вжито усіх необхідних заходів, щоб мінімізувати загрози для життя місцевого цивільного населення.



Дані вогневі ураження, у першу чергу, завдаються, щоб послабити здатність та бажання російської федерації здійснювати терористичні акти проти українського цивільного населення", - наголосили там.

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