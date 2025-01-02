ЗСУ вдарили по командному пункту рашистів у Мар’їному на Курщині, - Генштаб
Збройні Сили України уразили командний пункт армії РФ у населеному пункті Мар’їне в Курській області.
Про це повідомила пресслужба Генштабу ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.
"Було вжито усіх необхідних заходів, щоб мінімізувати загрози для життя місцевого цивільного населення.
Дані вогневі ураження, у першу чергу, завдаються, щоб послабити здатність та бажання російської федерації здійснювати терористичні акти проти українського цивільного населення", - наголосили там.
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і щира подяка за знищення лаптєногих окупантів 👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼❤️
Якщо 25-го, то про це вже повідомляли; кажуть, що при тому нальоті задвухсотили генерала Смешко: "https://www.5.ua/svit/u-moskvi-bez-rozholosu-pokhovaly-zastupnyka-komandyra-inzhenernykh-viisk-rosii-ie-niuans-shchodo-ioho-smerti-341658.html У москві без розголосу поховали заступника командира інженерних військ росії: є нюанс щодо його смерті. У мережі з'явилися повідомлення про смерть заступника командувача інженерних військ зс рф генерал-майора Костянтина Смешка. Причина смерті не вказується, проте відомо дату смерті - 26 грудня. Того дня були новини про два удари - ракетами GMLRS по нараді на окупованих територіях (тоді було підтверджено смерть трьох капітанів зс рф), а також ракетами Storm Shadow по Орлу (тоді було уражено базу зберігання дронів-камікадзе типу Shahed). Можливо, Смешко також був знищений під час одного з цих ударів"